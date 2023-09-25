Штурмовую группу оккупантов накрывает кассетным боеприпасом. ВИДЕО
Украинские артиллеристы поразили штурмовую группу российских оккупантов кассетным боеприпасом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись применения бойцами такого типа заряда против врага опубликована в соцсетях. На видеозаписи можно разглядеть не менее шести вражеских пехотинцев.
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