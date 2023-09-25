Штурмовую группу оккупантов накрывает кассетным боеприпасом. ВИДЕО

Украинские артиллеристы поразили штурмовую группу российских оккупантов кассетным боеприпасом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись применения бойцами такого типа заряда против врага опубликована в соцсетях. На видеозаписи можно разглядеть не менее шести вражеских пехотинцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот дрона-камикадзе проводит БПЛА между деревьями и направляет его прямо в блиндаж оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы уничтожили корабельную огнеметную РСЗО А-22 "Огонь", установленную на МТЛБ. ВИДЕО