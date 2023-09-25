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Штурмовую группу оккупантов накрывает кассетным боеприпасом. ВИДЕО

Украинские артиллеристы поразили штурмовую группу российских оккупантов кассетным боеприпасом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись применения бойцами такого типа заряда против врага опубликована в соцсетях. На видеозаписи можно разглядеть не менее шести вражеских пехотинцев.

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Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) артиллерия (635) кассетные боеприпасы (93)


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Топ комментарии
+32
Массовое распределение ордеров на квартиры в Киеве и Одессе
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25.09.2023 15:01
+28
касети кобзона.... кацапи ******* їх слухати
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25.09.2023 14:39
+20
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25.09.2023 14:45
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бан ...
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25.09.2023 14:38 Ответить
касети кобзона.... кацапи ******* їх слухати
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25.09.2023 14:39 Ответить
то як, ще раз насипали, чи ні?
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25.09.2023 14:39 Ответить
до гадалки не ходіть
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25.09.2023 14:47 Ответить
То камні с нєба тренуються перед заходом в Крим!
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25.09.2023 20:16 Ответить
Ну...один ************ розірвався серед окупантів, але ж він за потужністю як граната. Нажаль, навряд чи всіх поклав....
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25.09.2023 14:42 Ответить
Було б непогано перепрограмувати цей БП на розрив ближче до землі, якщо є така можливість. Тоді ************* ляжуть більш кучніше і ефективність набагато збільшеться.
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25.09.2023 15:54 Ответить
Ну в данной конкретном случае, если бы они легли более кучно, то вообще никого бы не зацепили.
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25.09.2023 16:01 Ответить
Классная штука. Демократия, свобода, Украина победят. Спасибо США за помощь!
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25.09.2023 14:44 Ответить
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25.09.2023 14:45 Ответить
Дідько - місячний пейзаж, все в кратерах!

Грьобана русня!
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25.09.2023 14:59 Ответить
Массовое распределение ордеров на квартиры в Киеве и Одессе
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25.09.2023 15:01 Ответить
от точечных ударов, к ковровому бомбометанию.
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25.09.2023 15:48 Ответить
Смерть кацапам!
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25.09.2023 17:25 Ответить
музыкальная композиция хеви-метал "Насыпай-насыпай!"
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25.09.2023 23:15 Ответить
 
 