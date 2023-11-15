В Луганской области российский танк протаранил три своих грузовика. ВИДЕО

Вражеский танк протаранил три своих грузовика на оккупированной части Луганщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы фрагменты видео с места происшествия. На записи, оккупанты пытаются оказать медпомощь одному из захватчиков.

"На Луганщине российский танк потерял управление и столкнулся с тремя машинами. Несколько оккупантов получили тяжелые ранения, а грузовик "Урал" получил серьезные повреждения", - отмечают в комментарии авторы публикации.

Смотрите также: Оккупанты бьют палками тех, кто отказался идти в бой: "Все! Ты уже "двести", бл#дь!". ВИДЕО