РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9421 посетитель онлайн
Новости Видео Война
22 971 13

В Луганской области российский танк протаранил три своих грузовика. ВИДЕО

Вражеский танк протаранил три своих грузовика на оккупированной части Луганщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы фрагменты видео с места происшествия. На записи, оккупанты пытаются оказать медпомощь одному из захватчиков.

"На Луганщине российский танк потерял управление и столкнулся с тремя машинами. Несколько оккупантов получили тяжелые ранения, а грузовик "Урал" получил серьезные повреждения", - отмечают в комментарии авторы публикации.

Смотрите также: Оккупанты бьют палками тех, кто отказался идти в бой: "Все! Ты уже "двести", бл#дь!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) ДТП (7698) танк (2284) Луганская область (6517)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Гойдаааааа...
показать весь комментарий
15.11.2023 09:53 Ответить
+16
Все вірно , кацапчики , бийте своїх , щоби війна поскоріш закінчилася
показать весь комментарий
15.11.2023 09:52 Ответить
+7
Усьо так падамашнему , як на московії! Гойда…
показать весь комментарий
15.11.2023 09:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все вірно , кацапчики , бийте своїх , щоби війна поскоріш закінчилася
показать весь комментарий
15.11.2023 09:52 Ответить
Ага! "Бей своих - штоб чужие баялись!"
показать весь комментарий
15.11.2023 10:09 Ответить
Гойдаааааа...
показать весь комментарий
15.11.2023 09:53 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2023 11:17 Ответить
Усьо так падамашнему , як на московії! Гойда…
показать весь комментарий
15.11.2023 09:58 Ответить
Ждем жжалобных мероприятий по Чукотиям и Бурятиям - геройски погибли в неравном бою. В боя с пьяным водителем-удмуртом.
показать весь комментарий
15.11.2023 10:03 Ответить
То була "Божа Рука"
показать весь комментарий
15.11.2023 10:20 Ответить
Треба оголосити йому подяку.
показать весь комментарий
15.11.2023 10:31 Ответить
Їм техніку шкода, а м'ясо по.......р. На болотах одна сенаторка прямо говорить,м'яса бракує, так що дівахи кидайте вчитись і працювати та гайда народжувати м'ясо для армії. Орди стають малочисельними.
показать весь комментарий
15.11.2023 10:43 Ответить
ничего непонятно.
показать весь комментарий
15.11.2023 11:15 Ответить
Мы ехали, ехали и на конец приехали
показать весь комментарий
15.11.2023 15:32 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2023 11:20 Ответить
Friendly ДТП 😁
показать весь комментарий
15.11.2023 14:49 Ответить
 
 