Уничтожение вражеской бронегруппы при попытке штурма украинских позиций. ВИДЕО

Бойцы 14-й ОМБр имени князя Романа Великого уничтожили вражескую бронегруппу, пытавшуюся штурмовать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бой украинских воинов с оккупантами заснял беспилотник. На записи видно, что захватчики пытались совершать штурмовые действия при поддержке танка и двух БМП.

"Благодаря работе аэроразведки вражеская бронетехника была обнаружена еще на подъезде к нашим позициям. В начале штурма первая БМП была сразу поражена точным выстрелом из ПТРК "Javelin". Вторая, пытаясь срезать путь, подрывается на противотанковой мини. Экипаж российского танка, понимая, что наступление сорвано, пытался покинуть поле боя, но также был уничтожен ювелирным выстрелом наших бойцов из ПТРК Javelin, - отмечает в комментарии автор публикации.

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