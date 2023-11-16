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Новости Видео Война
16 022 13

Уничтожение вражеской бронегруппы при попытке штурма украинских позиций. ВИДЕО

Бойцы 14-й ОМБр имени князя Романа Великого уничтожили вражескую бронегруппу, пытавшуюся штурмовать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бой украинских воинов с оккупантами заснял беспилотник. На записи видно, что захватчики пытались совершать штурмовые действия при поддержке танка и двух БМП.

"Благодаря работе аэроразведки вражеская бронетехника была обнаружена еще на подъезде к нашим позициям. В начале штурма первая БМП была сразу поражена точным выстрелом из ПТРК "Javelin". Вторая, пытаясь срезать путь, подрывается на противотанковой мини. Экипаж российского танка, понимая, что наступление сорвано, пытался покинуть поле боя, но также был уничтожен ювелирным выстрелом наших бойцов из ПТРК Javelin, - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Воины 14-й бригады остановили ночное наступление россиян на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4439) 14 отдельная механизированная бригада (102)


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Топ комментарии
+27
Дякую нашим Воїнам за роботу!
Смерть рашистам - ворогам!
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16.11.2023 13:35 Ответить
+18
Здохніть , кацапські падлюки і не суньтесь до Украіни більше ніколи 😠
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16.11.2023 13:38 Ответить
+14
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16.11.2023 13:57 Ответить
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Дякую нашим Воїнам за роботу!
Смерть рашистам - ворогам!
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16.11.2023 13:35 Ответить
Здохніть , кацапські падлюки і не суньтесь до Украіни більше ніколи 😠
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16.11.2023 13:38 Ответить
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16.11.2023 13:57 Ответить
Кацапи вже гонять пусті коробки - детонації при влучанні в танк не відбулося.
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16.11.2023 13:58 Ответить
Там не видно какой это танк, могла быть и 62-ка, а в ней не факт что детонация произойдет в момент попадания. Там снаряды унитарные с латунными или стальными гильзами. Нужен хороший пожар чтобы они начали бахать.
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16.11.2023 16:38 Ответить
Т-72 Б3. у нього було 1 чи 2 снаряди
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16.11.2023 19:03 Ответить
Волиняки - сила!
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16.11.2023 13:58 Ответить
то свята джавеліна допомагає
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16.11.2023 14:06 Ответить
Батько Жавелін та мати Міна.... Помагай!
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16.11.2023 14:09 Ответить
Просто Профі з великої літери!!!
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16.11.2023 14:26 Ответить
ну про танк не зрозуміло ..він в диму поїхав по траекторії
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16.11.2023 14:43 Ответить
а нельзя их уничтожать в местах дислокации, ещё до атаки?
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16.11.2023 14:54 Ответить
крутезна все таки та штука-джавелін !
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16.11.2023 15:08 Ответить
 
 