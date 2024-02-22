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Босой оккупант застрелился в окопе. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант пускает себе пулю в голову из своего автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной с помощью беспилотника, видно, как оккупант усаживается в окопе, приставляет себе автомат к подбородку и жмет на спусковой крючок. На видео можно рассмотреть, что у оккукпанта нет обуви.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый оккупант подрывает себя гранатой. ВИДЕО 18+

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант погибает от детонации боеприпасов в карманах своего погибшего товарища. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) самоубийство (1001)


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Топ комментарии
+40
от справжній хороший руzzкій.
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22.02.2024 13:42
+33
Справжній хороший зробив би це ще вдома. Бажано в компанії.
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22.02.2024 13:53
+19
краще б це зробив гранатою в оточенні інших усруських

але й так норм, похорошєл
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22.02.2024 13:46
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срані нарколиги
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22.02.2024 13:42 Ответить
от справжній хороший руzzкій.
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22.02.2024 13:42 Ответить
Справжній хороший зробив би це ще вдома. Бажано в компанії.
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22.02.2024 13:53 Ответить
то ідеальний кацап.
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22.02.2024 14:01 Ответить
Когда заряд попадает в тупую бошку и срывает маску, то выявляется подлинное лицо не человека, а морда зверя. Идеального зверя. Жах!!!!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1axmger/warning_graphic_ua_drone_team_honey_badger_posted/
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23.02.2024 03:52 Ответить
Ну пане, ви перфекціоніст. То був би вже навіть не "хороший руський" , а вже якийсь "ідеальний руський". Наукою поки що не встановлено, чи взагалі такі існують.
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22.02.2024 15:18 Ответить
Не "руський" , а росіянин ! Можете перевірити по словнику як перекладається українською "русский".
Руський - від слова Русь , де кацапів не було , бо то стародавня назва України. Підміну русский на руський вигадали у москві і поширили в Україні через промосковські канали Інтер , 1+1 та інші ...
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22.02.2024 15:40 Ответить
Ніяких расєян до єльцина не було. Хіба в одному словнику, написаному іносранцем, але це слово ніхто ніколи не вживав. руцкій та й руцкій. або неруцкій.
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23.02.2024 01:07 Ответить
Рішив всі проблеми
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22.02.2024 13:43 Ответить
А не мог он ето дома сделать? Или так бы его жене не дали белую ладу
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22.02.2024 13:44 Ответить
Ладу і так не дадуть,це самострєл.Та й жигулів на всіх не напасешся,пачку пєльмєнів вистачить.
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22.02.2024 13:49 Ответить
краще б це зробив гранатою в оточенні інших усруських

але й так норм, похорошєл
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22.02.2024 13:46 Ответить
Гранати, мабудь, закінчилися ?
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22.02.2024 13:49 Ответить
Не думаю,з БК на фронті проблем нема.А от відвага для цього потрібна
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22.02.2024 14:11 Ответить
"Братушани" берцы ********, все равно не жилец.
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22.02.2024 13:49 Ответить
Нехай усі орки повторюють за цим «узкім» !
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22.02.2024 13:51 Ответить
Молодець! Хороший хлопчик!
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22.02.2024 14:01 Ответить
Його свиноматка зателефонувала йому і сказала, що у сусіда хер більший, і, вона його посилає за сруцьким военним кораблем. Херой цього перенести не зміг. Крім того, його охвіцер напередодні сказав, що віддасть чеченам для поліровки дупла, за те, що програв чоботи у карти. Ось така сумна для нього, а для українців весела, доля орка.
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22.02.2024 14:03 Ответить
Де воно лапті загубило?
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22.02.2024 14:08 Ответить
дуже любить свого царя
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22.02.2024 14:10 Ответить
Правильно пишеться не царь, а сцарь
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22.02.2024 15:17 Ответить
исправлюсь...замечание правильное
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22.02.2024 17:42 Ответить
Ото ж лишь бы носки не стирать!
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22.02.2024 14:24 Ответить
))) в мене був сусід-бомж в 70-х роках минулого століття. той труси навиворіт вивертав, періодично. скоринка обшулушувалась і так по колу. в реалі! парадокс - його малий, тепер вже майже 50 річний, вирісший в такому гадюшнику, став нормальним мужиком з нормальною сім'єю. без понтів пішов по мобілізації, пройшов вишкіл в англії й зараз, вже майже рік, воюює десь на сході.
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22.02.2024 16:06 Ответить
Відео де кацап гріється біля палаючого трупака свого колєги а потім дохне від вибуха все ж виглядає епічнішим 👏👍 ))
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22.02.2024 14:31 Ответить
прочитав, босий, подумав, що спеціально роззувся, щоб пальцем ноги смикнути на курок.
естет.
а, нє, все як зазвичай...
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22.02.2024 14:36 Ответить
Сподіваюся, йому стане краще за пару днів 😁
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22.02.2024 14:41 Ответить
Ще так всівся , удобнійше шоб здохнути
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22.02.2024 15:12 Ответить
Бажаю 200-му міцн-ОГО здоров'я
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22.02.2024 15:14 Ответить
Їхати за тисячу км ,що б залізти в яму і заштрелитись..... Суіцид який-то сложний....
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22.02.2024 15:17 Ответить
Дикуни , та й годi.
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22.02.2024 20:32 Ответить
Ехал за вдохновением.
Ты посполитый - тибе художника нипанять...

Понимаешь, это странно, очень странно,
Но такой уж я законченный чудак:
Я гоняюсь за туманом, за туманом,
И с собою мне не справиться никак.
Люди сосланы делами,
Люди едут за деньгами,
Убегают от обиды, от тоски...
А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.

Понимаешь, это просто, очень просто
Для того, кто хоть однажды уходил.
Ты представь, что это остро, очень остро:
Горы, солнце, пихты, песни и дожди.
Пусть полным-полно набиты
Мне в дорогу чемоданы:
Память, грусть, невозвращённые долги...
А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.
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22.02.2024 23:52 Ответить
І от маєш?
Знайшов!, час та натхнення.
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22.02.2024 23:54 Ответить
Смєрть красна тока "на міру".
Пєрєд комарями и бухімі бабамі нєфставляєт - паетому пєрєд свадєбним дроном.
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22.02.2024 23:58 Ответить
Анальгіну ковтне і буде знову бігати
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22.02.2024 15:22 Ответить
- командир , у меня берцы спи***** !!! Что мне теперь делать ???
- застрелись ...
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22.02.2024 15:46 Ответить
Це не самогубство!
Це єдина правильна реакція коли до тебе дійшло, шо ****** "рускій"...
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22.02.2024 15:50 Ответить
Застрелився, бо ноги мерзнуть
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22.02.2024 16:25 Ответить
Якось він весело підійшов до цього діла - навіть, як мені показалось, навіть танцювать хотіві.
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22.02.2024 19:11 Ответить
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22.02.2024 19:49 Ответить
молодець...))))
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22.02.2024 21:40 Ответить
Хоть якась радість, для сруськага міра в Україні!!
РигоАНАЛАМ, кучмі з литвином, генпрокурорам, СБУ, це знайомий епізод… Кравченко Кирпа Кушнарьов Калашников …, а тепер і сруськай мір
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22.02.2024 21:41 Ответить
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of ********
And by opposing end them. To die, to sleep
-No more - and by a sleep to say we end
The heartache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to. 'Tis a consummation
Devoutly to be wished. To die, to sleep -
To sleep - perchance to dream: ay, there's the rub,
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause. There's the respect
That makes calamity of so long life.
For who would bear the whips and scorns of time,
Th' oppressor's wrong, the proud man's contumely
The pangs of despised love, the law's delay,
The insolence of office, and the spurns
That patient merit of th' unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? Who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscovered country, from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all,
And thus the native *** of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
And enterprise of great pitch and moment
With this regard their currents turn awry
And lose the name of action.

============

Що благородніше? Коритись долі
І біль від гострих стріл її терпіти,
А чи, зітнувшись в герці з морем лиха,
Покласти край йому? Заснути, вмерти -
І все. І знати: вічний сон врятує,
Із серця вийме біль, позбавить плоті,
А заразом страждань. Чи не жаданий
Для нас такий кінець? Заснути, вмерти.
І спати. Може, й снити? Ось в чім клопіт;
Які нам сни присняться після смерті,
Коли позбудемось земних суєт?
Ось в чім вагань причина.
Через це Живуть напасті наші стільки літ.
Бо хто б терпів бичі й наруги часу,
Гніт можновладця, гордія зневаги,
Відштовхнуту любов, несправедливість,
Властей сваволю, тяганину суду,
З чесноти скромної безчесний глум,
Коли б він простим лезом міг собі
Здобути вічний спокій? Хто стогнав би
Під тягарем життя і піт свій лив,
Коли б не страх попасти після смерті
В той край незнаний, звідки ще ніхто
Не повертався? Страх цей нас безволить,
І в звичних бідах ми волієм жити,
Ніж линути до не відомих нам.
Так розум полохливими нас робить,
Яскраві барви нашої відваги
Від роздумів втрачають колір свій,
А наміри високі, ледь зродившись,
Вмирають, ще не втілившись у дію.
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23.02.2024 00:05 Ответить
Надеюсь, он положыл обол под язык? Навлон для Харона.
Или таки к Кобзону, за счьот профсоюза?
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23.02.2024 00:11 Ответить
Там седня было более крутое видео. Кацап в окопе пол часа крутился, пытался прикинуться дохлым, но не знал, что его снимает дрон. И так ляжет, и эдак. По итогу, пристроился рядом с горящим "братушаней", чтоб погреться, а у того рванул боекомплект )))
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23.02.2024 01:22 Ответить
касапы-сослуживцы с него заранее сапоги сняли.
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23.02.2024 03:57 Ответить
 
 