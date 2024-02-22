Босой оккупант застрелился в окопе. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант пускает себе пулю в голову из своего автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной с помощью беспилотника, видно, как оккупант усаживается в окопе, приставляет себе автомат к подбородку и жмет на спусковой крючок. На видео можно рассмотреть, что у оккукпанта нет обуви.

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