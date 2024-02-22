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Новини Відео Війна
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Босий окупант застрелився в окопі. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант пускає собі кулю у голову зі свого автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений за допомогою безпілотника, видно, як окупант всідається в окопі, приставляє собі автомат до підборіддя і тисне на спусковий гачок. На відео можна розгледіти, що окупант не має взуття.

Дивіться: Поранений окупант вкоротив собі віку, заклавши гранату під бронежилет. ВIДЕО безпілотника 18+

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Окупант застрелився у вирві від снаряду під час бою у Кринках. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) самогубство (634)


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Топ коментарі
+40
от справжній хороший руzzкій.
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22.02.2024 13:42
+33
Справжній хороший зробив би це ще вдома. Бажано в компанії.
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22.02.2024 13:53
+19
краще б це зробив гранатою в оточенні інших усруських

але й так норм, похорошєл
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22.02.2024 13:46
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срані нарколиги
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22.02.2024 13:42 Відповісти
от справжній хороший руzzкій.
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22.02.2024 13:42 Відповісти
Справжній хороший зробив би це ще вдома. Бажано в компанії.
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22.02.2024 13:53 Відповісти
то ідеальний кацап.
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22.02.2024 14:01 Відповісти
Когда заряд попадает в тупую бошку и срывает маску, то выявляется подлинное лицо не человека, а морда зверя. Идеального зверя. Жах!!!!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1axmger/warning_graphic_ua_drone_team_honey_badger_posted/
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23.02.2024 03:52 Відповісти
Ну пане, ви перфекціоніст. То був би вже навіть не "хороший руський" , а вже якийсь "ідеальний руський". Наукою поки що не встановлено, чи взагалі такі існують.
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22.02.2024 15:18 Відповісти
Не "руський" , а росіянин ! Можете перевірити по словнику як перекладається українською "русский".
Руський - від слова Русь , де кацапів не було , бо то стародавня назва України. Підміну русский на руський вигадали у москві і поширили в Україні через промосковські канали Інтер , 1+1 та інші ...
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22.02.2024 15:40 Відповісти
Ніяких расєян до єльцина не було. Хіба в одному словнику, написаному іносранцем, але це слово ніхто ніколи не вживав. руцкій та й руцкій. або неруцкій.
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23.02.2024 01:07 Відповісти
Рішив всі проблеми
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22.02.2024 13:43 Відповісти
А не мог он ето дома сделать? Или так бы его жене не дали белую ладу
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22.02.2024 13:44 Відповісти
Ладу і так не дадуть,це самострєл.Та й жигулів на всіх не напасешся,пачку пєльмєнів вистачить.
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22.02.2024 13:49 Відповісти
краще б це зробив гранатою в оточенні інших усруських

але й так норм, похорошєл
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22.02.2024 13:46 Відповісти
Гранати, мабудь, закінчилися ?
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22.02.2024 13:49 Відповісти
Не думаю,з БК на фронті проблем нема.А от відвага для цього потрібна
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22.02.2024 14:11 Відповісти
"Братушани" берцы ********, все равно не жилец.
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22.02.2024 13:49 Відповісти
Нехай усі орки повторюють за цим «узкім» !
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22.02.2024 13:51 Відповісти
Молодець! Хороший хлопчик!
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22.02.2024 14:01 Відповісти
Його свиноматка зателефонувала йому і сказала, що у сусіда хер більший, і, вона його посилає за сруцьким военним кораблем. Херой цього перенести не зміг. Крім того, його охвіцер напередодні сказав, що віддасть чеченам для поліровки дупла, за те, що програв чоботи у карти. Ось така сумна для нього, а для українців весела, доля орка.
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22.02.2024 14:03 Відповісти
Де воно лапті загубило?
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22.02.2024 14:08 Відповісти
дуже любить свого царя
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22.02.2024 14:10 Відповісти
Правильно пишеться не царь, а сцарь
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22.02.2024 15:17 Відповісти
исправлюсь...замечание правильное
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22.02.2024 17:42 Відповісти
Ото ж лишь бы носки не стирать!
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22.02.2024 14:24 Відповісти
))) в мене був сусід-бомж в 70-х роках минулого століття. той труси навиворіт вивертав, періодично. скоринка обшулушувалась і так по колу. в реалі! парадокс - його малий, тепер вже майже 50 річний, вирісший в такому гадюшнику, став нормальним мужиком з нормальною сім'єю. без понтів пішов по мобілізації, пройшов вишкіл в англії й зараз, вже майже рік, воюює десь на сході.
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22.02.2024 16:06 Відповісти
Відео де кацап гріється біля палаючого трупака свого колєги а потім дохне від вибуха все ж виглядає епічнішим 👏👍 ))
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22.02.2024 14:31 Відповісти
прочитав, босий, подумав, що спеціально роззувся, щоб пальцем ноги смикнути на курок.
естет.
а, нє, все як зазвичай...
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22.02.2024 14:36 Відповісти
Сподіваюся, йому стане краще за пару днів 😁
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22.02.2024 14:41 Відповісти
Ще так всівся , удобнійше шоб здохнути
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22.02.2024 15:12 Відповісти
Бажаю 200-му міцн-ОГО здоров'я
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22.02.2024 15:14 Відповісти
Їхати за тисячу км ,що б залізти в яму і заштрелитись..... Суіцид який-то сложний....
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22.02.2024 15:17 Відповісти
Дикуни , та й годi.
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22.02.2024 20:32 Відповісти
Ехал за вдохновением.
Ты посполитый - тибе художника нипанять...

Понимаешь, это странно, очень странно,
Но такой уж я законченный чудак:
Я гоняюсь за туманом, за туманом,
И с собою мне не справиться никак.
Люди сосланы делами,
Люди едут за деньгами,
Убегают от обиды, от тоски...
А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.

Понимаешь, это просто, очень просто
Для того, кто хоть однажды уходил.
Ты представь, что это остро, очень остро:
Горы, солнце, пихты, песни и дожди.
Пусть полным-полно набиты
Мне в дорогу чемоданы:
Память, грусть, невозвращённые долги...
А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.
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22.02.2024 23:52 Відповісти
І от маєш?
Знайшов!, час та натхнення.
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22.02.2024 23:54 Відповісти
Смєрть красна тока "на міру".
Пєрєд комарями и бухімі бабамі нєфставляєт - паетому пєрєд свадєбним дроном.
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22.02.2024 23:58 Відповісти
Анальгіну ковтне і буде знову бігати
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22.02.2024 15:22 Відповісти
- командир , у меня берцы спи***** !!! Что мне теперь делать ???
- застрелись ...
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22.02.2024 15:46 Відповісти
Це не самогубство!
Це єдина правильна реакція коли до тебе дійшло, шо ****** "рускій"...
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22.02.2024 15:50 Відповісти
Застрелився, бо ноги мерзнуть
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22.02.2024 16:25 Відповісти
Якось він весело підійшов до цього діла - навіть, як мені показалось, навіть танцювать хотіві.
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22.02.2024 19:11 Відповісти
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22.02.2024 19:49 Відповісти
молодець...))))
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22.02.2024 21:40 Відповісти
Хоть якась радість, для сруськага міра в Україні!!
РигоАНАЛАМ, кучмі з литвином, генпрокурорам, СБУ, це знайомий епізод… Кравченко Кирпа Кушнарьов Калашников …, а тепер і сруськай мір
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22.02.2024 21:41 Відповісти
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of ********
And by opposing end them. To die, to sleep
-No more - and by a sleep to say we end
The heartache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to. 'Tis a consummation
Devoutly to be wished. To die, to sleep -
To sleep - perchance to dream: ay, there's the rub,
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause. There's the respect
That makes calamity of so long life.
For who would bear the whips and scorns of time,
Th' oppressor's wrong, the proud man's contumely
The pangs of despised love, the law's delay,
The insolence of office, and the spurns
That patient merit of th' unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? Who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscovered country, from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all,
And thus the native *** of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
And enterprise of great pitch and moment
With this regard their currents turn awry
And lose the name of action.

============

Що благородніше? Коритись долі
І біль від гострих стріл її терпіти,
А чи, зітнувшись в герці з морем лиха,
Покласти край йому? Заснути, вмерти -
І все. І знати: вічний сон врятує,
Із серця вийме біль, позбавить плоті,
А заразом страждань. Чи не жаданий
Для нас такий кінець? Заснути, вмерти.
І спати. Може, й снити? Ось в чім клопіт;
Які нам сни присняться після смерті,
Коли позбудемось земних суєт?
Ось в чім вагань причина.
Через це Живуть напасті наші стільки літ.
Бо хто б терпів бичі й наруги часу,
Гніт можновладця, гордія зневаги,
Відштовхнуту любов, несправедливість,
Властей сваволю, тяганину суду,
З чесноти скромної безчесний глум,
Коли б він простим лезом міг собі
Здобути вічний спокій? Хто стогнав би
Під тягарем життя і піт свій лив,
Коли б не страх попасти після смерті
В той край незнаний, звідки ще ніхто
Не повертався? Страх цей нас безволить,
І в звичних бідах ми волієм жити,
Ніж линути до не відомих нам.
Так розум полохливими нас робить,
Яскраві барви нашої відваги
Від роздумів втрачають колір свій,
А наміри високі, ледь зродившись,
Вмирають, ще не втілившись у дію.
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23.02.2024 00:05 Відповісти
Надеюсь, он положыл обол под язык? Навлон для Харона.
Или таки к Кобзону, за счьот профсоюза?
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23.02.2024 00:11 Відповісти
Там седня было более крутое видео. Кацап в окопе пол часа крутился, пытался прикинуться дохлым, но не знал, что его снимает дрон. И так ляжет, и эдак. По итогу, пристроился рядом с горящим "братушаней", чтоб погреться, а у того рванул боекомплект )))
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23.02.2024 01:22 Відповісти
касапы-сослуживцы с него заранее сапоги сняли.
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23.02.2024 03:57 Відповісти
 
 