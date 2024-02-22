Босий окупант застрелився в окопі. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант пускає собі кулю у голову зі свого автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений за допомогою безпілотника, видно, як окупант всідається в окопі, приставляє собі автомат до підборіддя і тисне на спусковий гачок. На відео можна розгледіти, що окупант не має взуття.

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