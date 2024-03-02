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"Так много было разрушено": Рютте о своем визите в Харьков. ВИДЕО

Храбрые украинцы должны выиграть это сражение, победить агрессора Россию в развязанной ею войне.

Об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал в видео, которое было записано на вокзале в Харькове и обнародовано в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я стою здесь, на харьковском вокзале. Вскоре мы вернемся поездом после очень эмоционального особого дня вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом городе было много обстрелов, и мы видели в Харькове. Так много было разрушено. Было так много смертей. И это бессмысленно. Жилые дома, административные здания и другие здания были разрушены, они не военного назначения. Это делается только для того, чтобы напугать людей, чтобы они сдались. Но это не сработало. У Путина не получится", - убежден Рютте.

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Он рассказал, как, например, под землей на станции метро проводят уроки для детей: "И это ненормально, потому что они должны учиться в обычной школе. Но прекрасно, что при таких сложных обстоятельствах для них пытаются создать условия. Это так важно".

Премьер-министр Нидерландов проинформировал о результатах своего визита в Украину.

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"Мы договорились о том, как поможем в краткосрочной перспективе с большим количеством боеприпасов и ПВО. И мы заключили соглашение на следующие десять лет, как в военной сфере, так и во многих других областях. И это постоянное обязательство, потому что эти храбрые люди должны выиграть эту битву, они не должны проиграть ее России, ради своего будущего и своих детей. Но и для нашей безопасности. И потому, что на кону - наши общие ценности гуманности, демократии и свободной печати. Это так фундаментально", - сказал Рютте.

Nederland en Oekraïne staan zij aan zij; we laten hen niet in de steek. Dat was mijn boodschap vandaag tijdens mijn bezoek aan Oekraïne. pic.twitter.com/QWywUTXjfw

— Mark Rutte (@MinPres) March 1, 2024

Автор: 

Харьков (7515) Рютте Марк (358)


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Топ комментарии
+28
Ні, в Нідерландах перони не порожні, бо люди не обирають собі замість президентів-прем"єрів бидлоту, яка б називала Нідерданди німецькою порноакторкою та яка б глузувала та принижувала народ Нідерландів. В Нідерландах, на відміну від України, народ в більшості своїй думає головою, а не сракою, коли обирає керманичів власній державі. Саме тому в Нідерландах не бояться обстрілів від сусідів, саме тому вони в НАТО та ЄС і саме тому перони в них не порожні...
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02.03.2024 18:47
+23
Марк Рютте дуже порядна людина. Дякуємо, Нідерланди!
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02.03.2024 18:39
+19
Українці не чекали і не чекають нічого хорошого ні від Китаю, ні від Ірану, ні від КНДР. Натомість від Сполучених Штатів ми чекали стабільної підтримки - а не ганебних торгів у Конгресі. Від Західної Європи ми чекали військової та політичної консолідації - а не безсилих промов у Мюнхені. Від сусідньої Польщі ми чекали на солідарність з Україною - а не безчинств фермерів на кордоні.
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02.03.2024 18:38
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Дякуемо Нідерландами!

Разом до Перемоги!
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02.03.2024 18:33 Ответить
перон пустий. в Нідерландах теж так з людьми?
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02.03.2024 18:35 Ответить
Ні, в Нідерландах перони не порожні, бо люди не обирають собі замість президентів-прем"єрів бидлоту, яка б називала Нідерданди німецькою порноакторкою та яка б глузувала та принижувала народ Нідерландів. В Нідерландах, на відміну від України, народ в більшості своїй думає головою, а не сракою, коли обирає керманичів власній державі. Саме тому в Нідерландах не бояться обстрілів від сусідів, саме тому вони в НАТО та ЄС і саме тому перони в них не порожні...
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02.03.2024 18:47 Ответить
Про Нідерланди гарно сказав.

А Україну облайняв. Не требо плювати у колодязь..
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02.03.2024 20:06 Ответить
слухай ти, вата ЗЕлена, а ці слова для таких, як ти, теж "плювок у колодязь"? Чи може це та правда, якої боїться здитиніле хворе суспільство, якому кажуть неприємну правду замість шоу та відосиків, які ви звикли споживати, як наркоман наркоту??? :

"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами.
Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та
дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах,
при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.
Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в
саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться!
Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в
очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.

Наведені вище слова написані Юрієм Каракаєм. Юрій загинув унаслідок мінометного обстрілу на Південно-бузькому напрямку на заході Херсонської області 18 серпня 2022 року.
Світла йому Пам"ять... Юрій воював з російськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення. Був активістом ГО "Справа громад". 24 лютого 2022 р. Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Після того, як російські війська
втекли з Київщини, з побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.
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02.03.2024 20:44 Ответить
Вічна пам'ять Юрію Каракаю - Українцю, Патріоту, Герою. Честь!
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02.03.2024 21:23 Ответить
Доки нащадки свинособак не покинуть українську землю або не отримають фіолетові паспорти - нічого не зміниться.
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02.03.2024 19:06 Ответить
А що сталося в 2014 році з МН-17?... *****,вже 10 років пройшло а їм *****
Оце європейці. Оце вам *****, "цінності". Нічого.... Україна вам покаже врешті решт що таке реальні цінності.👍
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02.03.2024 18:36 Ответить
Українці не чекали і не чекають нічого хорошого ні від Китаю, ні від Ірану, ні від КНДР. Натомість від Сполучених Штатів ми чекали стабільної підтримки - а не ганебних торгів у Конгресі. Від Західної Європи ми чекали військової та політичної консолідації - а не безсилих промов у Мюнхені. Від сусідньої Польщі ми чекали на солідарність з Україною - а не безчинств фермерів на кордоні.
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02.03.2024 18:38 Ответить
Цей весь ваш текст-наслідки. Наслідки чого? Української тупості в 2019му? Чи німецького дебілізма при виборі шольца? Чи мадьярні зі своїм підаром орбаном? Чи фіцой словацькою? 200млн американських дебілів скоро виберуть собі президентом трампа..кримінальника. Нашій цивілізації *******. Треба з цим змиритися.
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02.03.2024 18:47 Ответить
Україна теж себе "показала" в 2019. Тільки тут вже прилетіло, там ще ні...
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02.03.2024 18:40 Ответить
Марк Рютте дуже порядна людина. Дякуємо, Нідерланди!
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02.03.2024 18:39 Ответить
У Макрона есть возможность войти в историю. Эмманюэль - не просри свой шанс!
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02.03.2024 18:41 Ответить
Рюгге здається на Генсека НАТО двигають...
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02.03.2024 18:42 Ответить
Хороший генсек НАТО буде
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02.03.2024 18:53 Ответить
"Нехай Україна воює з Росією. Ми просто захистимо інші її кордони." (с):

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02.03.2024 19:11 Ответить
дай Бог чтоб это не трындеж был...
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03.03.2024 02:24 Ответить
Я так понимаю что на Северную Салтовку его не возили, он там @**** бы
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02.03.2024 19:14 Ответить
Порядна людина, може не все я знаю ,але таких на такому рівні у нас не було-всі гниди ,особливо останній.
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02.03.2024 20:12 Ответить
Рютте майбутній генсек НАТО
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02.03.2024 21:02 Ответить
 
 