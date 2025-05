"Так много было разрушено": Рютте о своем визите в Харьков. ВИДЕО

Храбрые украинцы должны выиграть это сражение, победить агрессора Россию в развязанной ею войне.

Об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал в видео, которое было записано на вокзале в Харькове и обнародовано в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я стою здесь, на харьковском вокзале. Вскоре мы вернемся поездом после очень эмоционального особого дня вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом городе было много обстрелов, и мы видели в Харькове. Так много было разрушено. Было так много смертей. И это бессмысленно. Жилые дома, административные здания и другие здания были разрушены, они не военного назначения. Это делается только для того, чтобы напугать людей, чтобы они сдались. Но это не сработало. У Путина не получится", - убежден Рютте.

Он рассказал, как, например, под землей на станции метро проводят уроки для детей: "И это ненормально, потому что они должны учиться в обычной школе. Но прекрасно, что при таких сложных обстоятельствах для них пытаются создать условия. Это так важно".

Премьер-министр Нидерландов проинформировал о результатах своего визита в Украину.

"Мы договорились о том, как поможем в краткосрочной перспективе с большим количеством боеприпасов и ПВО. И мы заключили соглашение на следующие десять лет, как в военной сфере, так и во многих других областях. И это постоянное обязательство, потому что эти храбрые люди должны выиграть эту битву, они не должны проиграть ее России, ради своего будущего и своих детей. Но и для нашей безопасности. И потому, что на кону - наши общие ценности гуманности, демократии и свободной печати. Это так фундаментально", - сказал Рютте.

Nederland en Oekraïne staan zij aan zij; we laten hen niet in de steek. Dat was mijn boodschap vandaag tijdens mijn bezoek aan Oekraïne. pic.twitter.com/QWywUTXjfw