"Так много было разрушено": Рютте о своем визите в Харьков. ВИДЕО
Храбрые украинцы должны выиграть это сражение, победить агрессора Россию в развязанной ею войне.
Об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал в видео, которое было записано на вокзале в Харькове и обнародовано в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Я стою здесь, на харьковском вокзале. Вскоре мы вернемся поездом после очень эмоционального особого дня вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом городе было много обстрелов, и мы видели в Харькове. Так много было разрушено. Было так много смертей. И это бессмысленно. Жилые дома, административные здания и другие здания были разрушены, они не военного назначения. Это делается только для того, чтобы напугать людей, чтобы они сдались. Но это не сработало. У Путина не получится", - убежден Рютте.
Он рассказал, как, например, под землей на станции метро проводят уроки для детей: "И это ненормально, потому что они должны учиться в обычной школе. Но прекрасно, что при таких сложных обстоятельствах для них пытаются создать условия. Это так важно".
Премьер-министр Нидерландов проинформировал о результатах своего визита в Украину.
"Мы договорились о том, как поможем в краткосрочной перспективе с большим количеством боеприпасов и ПВО. И мы заключили соглашение на следующие десять лет, как в военной сфере, так и во многих других областях. И это постоянное обязательство, потому что эти храбрые люди должны выиграть эту битву, они не должны проиграть ее России, ради своего будущего и своих детей. Но и для нашей безопасности. И потому, что на кону - наши общие ценности гуманности, демократии и свободной печати. Это так фундаментально", - сказал Рютте.
Nederland en Oekraïne staan zij aan zij; we laten hen niet in de steek. Dat was mijn boodschap vandaag tijdens mijn bezoek aan Oekraïne. pic.twitter.com/QWywUTXjfw— Mark Rutte (@MinPres) March 1, 2024
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Разом до Перемоги!
А Україну облайняв. Не требо плювати у колодязь..
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами.
Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та
дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах,
при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.
Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в
саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться!
Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в
очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
Наведені вище слова написані Юрієм Каракаєм. Юрій загинув унаслідок мінометного обстрілу на Південно-бузькому напрямку на заході Херсонської області 18 серпня 2022 року.
Світла йому Пам"ять... Юрій воював з російськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення. Був активістом ГО "Справа громад". 24 лютого 2022 р. Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Після того, як російські війська
втекли з Київщини, з побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.
Оце європейці. Оце вам *****, "цінності". Нічого.... Україна вам покаже врешті решт що таке реальні цінності.👍