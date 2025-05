"Так багато було зруйновано": Рютте про свій візит до Харкова. ВIДЕО

Хоробрі українці повинні виграти цю битву, перемогти агресора Росію у розв’язаній нею війні.

Про це прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав у відео, яке було записано на вокзалі в Харкові та оприлюднено у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я стою тут, на харківському вокзалі. Незабаром ми повернемося поїздом після дуже емоційного особливого дня разом із Президентом України Володимиром Зеленським. У цьому місті було багато обстрілів, і ми бачили в Харкові. Так багато було зруйновано. Було так багато смертей. І це безглуздо. Житлові будинки, адміністративні будівлі та інші будівлі були зруйновані, вони не військового призначення. Це робиться тільки для того, щоб налякати людей, щоб вони врешті здалися. Але це не спрацювало. У Путіна не вийде", - висловив переконання Рютте.

Він розповів, як, наприклад, під землею на станції метро тривають уроки для дітей: "І це ненормально, бо вони повинні навчатися у звичайній школі. Але чудово, що за таких складних обставин для них намагаються створити умови. Це так важливо".

Прем'єр-міністр Нідерландів поінформував про результати свого візиту в Україну.

"Ми домовилися про те, як допоможемо в короткостроковій перспективі з більшою кількістю боєприпасів і ППО. І ми уклали угоду на наступні десять років, як у військовій сфері, так і в багатьох інших сферах. І це постійне зобов’язання, тому що ці хоробрі люди повинні виграти цю битву, вони не повинні програти її Росії, заради свого майбутнього та своїх дітей. Але й для нашої безпеки. І тому, що на кону - наші спільні цінності гуманності, демократії та вільної преси. Це так фундаментально", - сказав Рютте.

