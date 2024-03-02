"Так багато було зруйновано": Рютте про свій візит до Харкова. ВIДЕО
Хоробрі українці повинні виграти цю битву, перемогти агресора Росію у розв’язаній нею війні.
Про це прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав у відео, яке було записано на вокзалі в Харкові та оприлюднено у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Я стою тут, на харківському вокзалі. Незабаром ми повернемося поїздом після дуже емоційного особливого дня разом із Президентом України Володимиром Зеленським. У цьому місті було багато обстрілів, і ми бачили в Харкові. Так багато було зруйновано. Було так багато смертей. І це безглуздо. Житлові будинки, адміністративні будівлі та інші будівлі були зруйновані, вони не військового призначення. Це робиться тільки для того, щоб налякати людей, щоб вони врешті здалися. Але це не спрацювало. У Путіна не вийде", - висловив переконання Рютте.
Він розповів, як, наприклад, під землею на станції метро тривають уроки для дітей: "І це ненормально, бо вони повинні навчатися у звичайній школі. Але чудово, що за таких складних обставин для них намагаються створити умови. Це так важливо".
Прем'єр-міністр Нідерландів поінформував про результати свого візиту в Україну.
"Ми домовилися про те, як допоможемо в короткостроковій перспективі з більшою кількістю боєприпасів і ППО. І ми уклали угоду на наступні десять років, як у військовій сфері, так і в багатьох інших сферах. І це постійне зобов’язання, тому що ці хоробрі люди повинні виграти цю битву, вони не повинні програти її Росії, заради свого майбутнього та своїх дітей. Але й для нашої безпеки. І тому, що на кону - наші спільні цінності гуманності, демократії та вільної преси. Це так фундаментально", - сказав Рютте.
Nederland en Oekraïne staan zij aan zij; we laten hen niet in de steek. Dat was mijn boodschap vandaag tijdens mijn bezoek aan Oekraïne. pic.twitter.com/QWywUTXjfw— Mark Rutte (@MinPres) March 1, 2024
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Разом до Перемоги!
А Україну облайняв. Не требо плювати у колодязь..
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами.
Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та
дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах,
при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.
Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в
саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться!
Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в
очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
Наведені вище слова написані Юрієм Каракаєм. Юрій загинув унаслідок мінометного обстрілу на Південно-бузькому напрямку на заході Херсонської області 18 серпня 2022 року.
Світла йому Пам"ять... Юрій воював з російськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення. Був активістом ГО "Справа громад". 24 лютого 2022 р. Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Після того, як російські війська
втекли з Київщини, з побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.
Оце європейці. Оце вам *****, "цінності". Нічого.... Україна вам покаже врешті решт що таке реальні цінності.👍