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"Так багато було зруйновано": Рютте про свій візит до Харкова. ВIДЕО

Хоробрі українці повинні виграти цю битву, перемогти агресора Росію у розв’язаній нею війні.

Про це прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав у відео, яке було записано на вокзалі в Харкові та оприлюднено у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я стою тут, на харківському вокзалі. Незабаром ми повернемося поїздом після дуже емоційного особливого дня разом із Президентом України Володимиром Зеленським. У цьому місті було багато обстрілів, і ми бачили в Харкові. Так багато було зруйновано. Було так багато смертей. І це безглуздо. Житлові будинки, адміністративні будівлі та інші будівлі були зруйновані, вони не військового призначення. Це робиться тільки для того, щоб налякати людей, щоб вони врешті здалися. Але це не спрацювало. У Путіна не вийде", - висловив переконання Рютте.

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Він розповів, як, наприклад, під землею на станції метро тривають уроки для дітей: "І це ненормально, бо вони повинні навчатися у звичайній школі. Але чудово, що за таких складних обставин для них намагаються створити умови. Це так важливо".

Прем'єр-міністр Нідерландів поінформував про результати свого візиту в Україну.

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"Ми домовилися про те, як допоможемо в короткостроковій перспективі з більшою кількістю боєприпасів і ППО. І ми уклали угоду на наступні десять років, як у військовій сфері, так і в багатьох інших сферах. І це постійне зобов’язання, тому що ці хоробрі люди повинні виграти цю битву, вони не повинні програти її Росії, заради свого майбутнього та своїх дітей. Але й для нашої безпеки. І тому, що на кону - наші спільні цінності гуманності, демократії та вільної преси. Це так фундаментально", - сказав Рютте.

Nederland en Oekraïne staan zij aan zij; we laten hen niet in de steek. Dat was mijn boodschap vandaag tijdens mijn bezoek aan Oekraïne. pic.twitter.com/QWywUTXjfw

— Mark Rutte (@MinPres) March 1, 2024

Автор: 

Харків (5634) Рютте Марк (401)


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Топ коментарі
+28
Ні, в Нідерландах перони не порожні, бо люди не обирають собі замість президентів-прем"єрів бидлоту, яка б називала Нідерданди німецькою порноакторкою та яка б глузувала та принижувала народ Нідерландів. В Нідерландах, на відміну від України, народ в більшості своїй думає головою, а не сракою, коли обирає керманичів власній державі. Саме тому в Нідерландах не бояться обстрілів від сусідів, саме тому вони в НАТО та ЄС і саме тому перони в них не порожні...
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02.03.2024 18:47
+23
Марк Рютте дуже порядна людина. Дякуємо, Нідерланди!
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02.03.2024 18:39
+19
Українці не чекали і не чекають нічого хорошого ні від Китаю, ні від Ірану, ні від КНДР. Натомість від Сполучених Штатів ми чекали стабільної підтримки - а не ганебних торгів у Конгресі. Від Західної Європи ми чекали військової та політичної консолідації - а не безсилих промов у Мюнхені. Від сусідньої Польщі ми чекали на солідарність з Україною - а не безчинств фермерів на кордоні.
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02.03.2024 18:38
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Дякуемо Нідерландами!

Разом до Перемоги!
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02.03.2024 18:33 Відповісти
перон пустий. в Нідерландах теж так з людьми?
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02.03.2024 18:35 Відповісти
Ні, в Нідерландах перони не порожні, бо люди не обирають собі замість президентів-прем"єрів бидлоту, яка б називала Нідерданди німецькою порноакторкою та яка б глузувала та принижувала народ Нідерландів. В Нідерландах, на відміну від України, народ в більшості своїй думає головою, а не сракою, коли обирає керманичів власній державі. Саме тому в Нідерландах не бояться обстрілів від сусідів, саме тому вони в НАТО та ЄС і саме тому перони в них не порожні...
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02.03.2024 18:47 Відповісти
Про Нідерланди гарно сказав.

А Україну облайняв. Не требо плювати у колодязь..
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02.03.2024 20:06 Відповісти
слухай ти, вата ЗЕлена, а ці слова для таких, як ти, теж "плювок у колодязь"? Чи може це та правда, якої боїться здитиніле хворе суспільство, якому кажуть неприємну правду замість шоу та відосиків, які ви звикли споживати, як наркоман наркоту??? :

"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами.
Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та
дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах,
при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.
Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в
саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться!
Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в
очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.

Наведені вище слова написані Юрієм Каракаєм. Юрій загинув унаслідок мінометного обстрілу на Південно-бузькому напрямку на заході Херсонської області 18 серпня 2022 року.
Світла йому Пам"ять... Юрій воював з російськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення. Був активістом ГО "Справа громад". 24 лютого 2022 р. Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Після того, як російські війська
втекли з Київщини, з побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.
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02.03.2024 20:44 Відповісти
Вічна пам'ять Юрію Каракаю - Українцю, Патріоту, Герою. Честь!
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02.03.2024 21:23 Відповісти
Доки нащадки свинособак не покинуть українську землю або не отримають фіолетові паспорти - нічого не зміниться.
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02.03.2024 19:06 Відповісти
А що сталося в 2014 році з МН-17?... *****,вже 10 років пройшло а їм *****
Оце європейці. Оце вам *****, "цінності". Нічого.... Україна вам покаже врешті решт що таке реальні цінності.👍
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02.03.2024 18:36 Відповісти
Українці не чекали і не чекають нічого хорошого ні від Китаю, ні від Ірану, ні від КНДР. Натомість від Сполучених Штатів ми чекали стабільної підтримки - а не ганебних торгів у Конгресі. Від Західної Європи ми чекали військової та політичної консолідації - а не безсилих промов у Мюнхені. Від сусідньої Польщі ми чекали на солідарність з Україною - а не безчинств фермерів на кордоні.
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02.03.2024 18:38 Відповісти
Цей весь ваш текст-наслідки. Наслідки чого? Української тупості в 2019му? Чи німецького дебілізма при виборі шольца? Чи мадьярні зі своїм підаром орбаном? Чи фіцой словацькою? 200млн американських дебілів скоро виберуть собі президентом трампа..кримінальника. Нашій цивілізації *******. Треба з цим змиритися.
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02.03.2024 18:47 Відповісти
Україна теж себе "показала" в 2019. Тільки тут вже прилетіло, там ще ні...
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02.03.2024 18:40 Відповісти
Марк Рютте дуже порядна людина. Дякуємо, Нідерланди!
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02.03.2024 18:39 Відповісти
У Макрона есть возможность войти в историю. Эмманюэль - не просри свой шанс!
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02.03.2024 18:41 Відповісти
Рюгге здається на Генсека НАТО двигають...
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02.03.2024 18:42 Відповісти
Хороший генсек НАТО буде
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02.03.2024 18:53 Відповісти
"Нехай Україна воює з Росією. Ми просто захистимо інші її кордони." (с):

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02.03.2024 19:11 Відповісти
дай Бог чтоб это не трындеж был...
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03.03.2024 02:24 Відповісти
Я так понимаю что на Северную Салтовку его не возили, он там @**** бы
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02.03.2024 19:14 Відповісти
Порядна людина, може не все я знаю ,але таких на такому рівні у нас не було-всі гниди ,особливо останній.
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02.03.2024 20:12 Відповісти
Рютте майбутній генсек НАТО
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02.03.2024 21:02 Відповісти
 
 