Тело оккупанта с куском белой ткани взлетает высоко вверх при взрыве. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята ликвидация двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупанты уничтожены мощным взрывом. Тело одного из них взмывает высоко вверх, совершая несколько оборотов. Рядом с телом оккупанта летит, вероятно, кусок белой ткани.

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