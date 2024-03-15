Тело оккупанта с куском белой ткани взлетает высоко вверх при взрыве. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята ликвидация двух оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупанты уничтожены мощным взрывом. Тело одного из них взмывает высоко вверх, совершая несколько оборотов. Рядом с телом оккупанта летит, вероятно, кусок белой ткани.
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+18 Антип61
показать весь комментарий15.03.2024 11:16 Ссылка
+17 igor shmatko
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+11 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий15.03.2024 11:09 Ссылка
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з шматком тканини
мабудь то спіднє.....
"подставить щеку" это же христоедство? ну так логично Попа сказала - надо просто перестать убивать русню
Баканов з Шмигалем, можуть це засвідчити слідчим з ДБР та Генпрокуратури, поки, як свідки… за ст.28 ККУ..