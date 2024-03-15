РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6520 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 123 62

Тело оккупанта с куском белой ткани взлетает высоко вверх при взрыве. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята ликвидация двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупанты уничтожены мощным взрывом. Тело одного из них взмывает высоко вверх, совершая несколько оборотов. Рядом с телом оккупанта летит, вероятно, кусок белой ткани.

Также смотрите: Дрон-камикадзе "минусует" двух оккупантов около Авдеевки. ВИДЕО

Также смотрите: Россиянин поражен моментом прилета украинского ударного дрона на НПЗ в Калужской области: "Них#я себе! Бл#дь!!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) взрыв (6797) уничтожение (7183)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
"Проигрывающей стороне нужно иметь смелость поднять белый флаг" Римский Папа.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:16
+17
Не тапки, а онучі! Лаптєногі їх досі застосовують!😁
показать весь комментарий
15.03.2024 11:17
+11
шматок окупанта!!!
з шматком тканини
мабудь то спіднє.....
показать весь комментарий
15.03.2024 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шматок окупанта!!!
з шматком тканини
мабудь то спіднє.....
показать весь комментарий
15.03.2024 11:09 Ответить
Не тапки, а онучі! Лаптєногі їх досі застосовують!😁
показать весь комментарий
15.03.2024 11:17 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 15:19 Ответить
Норм - приготувався - десь там білі тапки літають
показать весь комментарий
15.03.2024 11:10 Ответить
Це портянка полетіла ! Не зрозуміло тільки це була права нога, чи середня ?
показать весь комментарий
15.03.2024 11:12 Ответить
та то папа-аргентинський йому позичив
показать весь комментарий
15.03.2024 11:15 Ответить
"Проигрывающей стороне нужно иметь смелость поднять белый флаг" Римский Папа.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:16 Ответить
То воно є. Але згідно інструкції з білим прапором належить тихенько повзти в полон, а не низенько летіти. Мабуть той кацап, при житті, глибоко у підсвідомості був крокодилом з радянського анекдоту.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:32 Ответить
а что не так?
"подставить щеку" это же христоедство? ну так логично Попа сказала - надо просто перестать убивать русню
показать весь комментарий
16.03.2024 11:35 Ответить
роздягли до ниток
показать весь комментарий
15.03.2024 11:16 Ответить
Годный саундтрек 👍
показать весь комментарий
15.03.2024 11:18 Ответить
😁😆😅🤣👍🙏🙏🙏
показать весь комментарий
15.03.2024 11:18 Ответить
То він кольором ісподнього, сигнали якісь подавав Українцям, як і Данилов з отого рнбоу, що чомусь УСЕ мовчало, коли розміновували за командою весь Південь України, для «параду за три дні»…
Баканов з Шмигалем, можуть це засвідчити слідчим з ДБР та Генпрокуратури, поки, як свідки… за ст.28 ККУ..
показать весь комментарий
15.03.2024 11:21 Ответить
на-а-а, на#уй!
показать весь комментарий
15.03.2024 11:22 Ответить
Мабуть то і є сміливість підняти білий прапор, як казав папа римський.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:22 Ответить
Так.На недосяжну висоту.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:27 Ответить
Російський ухилянт переглядає це відео:

показать весь комментарий
15.03.2024 11:26 Ответить
Та ні, це онук дойче зольдатен - радіє, що помстились за діда
показать весь комментарий
15.03.2024 11:28 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 12:20 Ответить
на ортодонта грошей не вистачило?
показать весь комментарий
15.03.2024 13:35 Ответить
То обісрані підштанники. Або портянки.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:27 Ответить
На одного у....***** у світі чистіше стало.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:28 Ответить
Кацапчик-идёшь на куй.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:44 Ответить
На куй пошла,Машка дырявая.
показать весь комментарий
15.03.2024 12:10 Ответить
прям так возмутился, что зарегистрировался и капсом "влепил"
показать весь комментарий
15.03.2024 11:50 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 12:08 Ответить
цей абрамс з пластелину?
показать весь комментарий
15.03.2024 13:36 Ответить
я ліплю із пластеліна, пластелін краще ніж глина, я ліплю із пластеліна, кукол, їжачків, собак...Якщо кукла вийде гидко.. назову її Тігіпко, якщо клован вийде гидко, наріку його *****...
показать весь комментарий
16.03.2024 01:05 Ответить
ватан, ти вчорашній Иван Иванов ? ))
показать весь комментарий
15.03.2024 12:28 Ответить
акробат ? как я рад
показать весь комментарий
15.03.2024 11:45 Ответить
Каспер доброе приведение?
показать весь комментарий
15.03.2024 11:48 Ответить
Все дуже просто.... то - стабілізатор польоту.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:54 Ответить
А нормально написати можна? Чи в тебе не тільки "руськоговорящая" шелепа, а ще й руки з дупи ростуть?
показать весь комментарий
15.03.2024 12:08 Ответить
На расее нічого свійського нема, навіть мови. все спижжено, тому не нагнітайте, кацапам руська мова не належить так само як і руське християнство.
показать весь комментарий
15.03.2024 12:12 Ответить
Общатися з ким? З кацапом який тут сере?
показать весь комментарий
15.03.2024 12:27 Ответить
тут ключовий момент аудіосупровід а не дата зйомки.
показать весь комментарий
15.03.2024 12:10 Ответить
Ось це вибух. А тепер порівняйте з кіношним підривом автомобіля в Бєлгороді.
показать весь комментарий
15.03.2024 12:20 Ответить
СдаёмсУУУ.....(с)

показать весь комментарий
15.03.2024 12:36 Ответить
підштаники... - не встиг навіть засрати
показать весь комментарий
15.03.2024 13:05 Ответить
прямо як в цирку...
показать весь комментарий
15.03.2024 13:19 Ответить
Музичний супровід топ
показать весь комментарий
15.03.2024 13:25 Ответить
це він до ПАПИ на перемовини полетів
показать весь комментарий
15.03.2024 13:54 Ответить
загубив ватан кирзачі і пОртянки розкрутилися, але у кабздона на концерті всіх приймуть і босоногих і безголових
показать весь комментарий
15.03.2024 14:03 Ответить
Біла тканина - то, може, то був білий прапор, і він у полон хотів здатись? Тоді це порушення якоїсь конвенції. А білий "прапор" треба поупу подарувати.
показать весь комментарий
15.03.2024 14:28 Ответить
Це частина якогось старого, ще торішнього (часів "м'ясних" вагнерівських навал на Бахмут) відоса про те, як ЗСУ "тюльпан" ганяли і підірвали.
показать весь комментарий
15.03.2024 15:24 Ответить
Яке та спідьне біле у свінособак: батя а скажи где у трусов зад где перед? нуты ваня тупой спереди жолтое сзади коричневое! А через месяц на выворот и как в новых только с камуфляжем!
показать весь комментарий
15.03.2024 16:25 Ответить
То білий прапор пантіфіка
показать весь комментарий
15.03.2024 16:39 Ответить
Ну да, кацап в прыжке переобулся из загарбника в такого лагiдного цапорылого, шо мама не горюй.
показать весь комментарий
15.03.2024 17:24 Ответить
Малчiк вискочiл iз трусiков
показать весь комментарий
15.03.2024 18:28 Ответить
То памперс полетів,обісраний кацапом!
показать весь комментарий
15.03.2024 20:11 Ответить
То в нього що, бiла стрiчка була? Мабуть з "харошiх рузькiх" був...
показать весь комментарий
15.03.2024 22:35 Ответить
Біле -то бичачий ціп"як який сидів в кацапові.
показать весь комментарий
16.03.2024 01:25 Ответить
Ото крутонув сальтуху
показать весь комментарий
16.03.2024 02:25 Ответить
пораскинул трусами ахаха)))
показать весь комментарий
17.03.2024 14:52 Ответить
 
 