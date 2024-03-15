Дрон попадает во вражеский БТР-82А с оккупантами на броне. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из подразделения "Flying Skull" на Авдеевском направлении попал во вражеский БТР-82А, на котором сидели российские пехотинцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. Судя по видео, на броне было по меньшей мере десяток оккупантов.

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