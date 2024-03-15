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Новости Видео Война
16 083 19

Дрон попадает во вражеский БТР-82А с оккупантами на броне. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из подразделения "Flying Skull" на Авдеевском направлении попал во вражеский БТР-82А, на котором сидели российские пехотинцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. Судя по видео, на броне было по меньшей мере десяток оккупантов.

Смотрите также: Украинский экипаж БМП M2A2 Bradley "разматывает" в ближнем бою российский БТР-82А под Авдеевкой. ВИДЕО

бтр окупанти знищення

Также смотрите: Дрон-камикадзе "минусует" двух оккупантов около Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) уничтожение (7183) БТР (366)


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Топ комментарии
+13
скільки хробаків здохло
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15.03.2024 15:25
+13
Блюдо от ЗСУ - запечённая орчатина на броне
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15.03.2024 15:25
+11
Пряме влучання в скотобазу. Велика подяка оператору.
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15.03.2024 15:26
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скільки хробаків здохло
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15.03.2024 15:25 Ответить
пам"ятаєш про десять негретят???
а тут
10 орчинят каталися на бесі
прилетів бпла
і усім пісдесь.......
я як пушкін,
сам з себе акуєл
який я талантище
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15.03.2024 17:07 Ответить
Блюдо от ЗСУ - запечённая орчатина на броне
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15.03.2024 15:25 Ответить
браня і вата...дєнь чюдєсний...
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15.03.2024 15:26 Ответить
сподіваюсь . вони всі померли...
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15.03.2024 15:26 Ответить
Пряме влучання в скотобазу. Велика подяка оператору.
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15.03.2024 15:26 Ответить
Гарно! Хтось навіть "сальто-морталє" крутонув у повітрі! Але що саме ГОЛОВНЕ - після вибуху НІХТО не розбігається та не відповзає від "броні" Мабуть - усі "задоволені"!
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15.03.2024 15:28 Ответить
та ні. як не прикро, але частина майнула в лісополосу...
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15.03.2024 16:10 Ответить
Там хтось навіть акробатикою почав займатися по прильоту...
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15.03.2024 15:29 Ответить
Каструля з фрикадельками.
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15.03.2024 15:34 Ответить
"Flying Skull" - молодці!
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15.03.2024 15:47 Ответить
русойоб розїбав кацапів
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15.03.2024 16:12 Ответить
Найбільш безпечне використання БТРів для людства.
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15.03.2024 16:23 Ответить
М'ясо, м'ясо, м'ясо - оооо скіки м'яса - кричав дрончик.
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15.03.2024 16:38 Ответить
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15.03.2024 16:43 Ответить
....едут и смиюца, пряники жуйут)))
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15.03.2024 17:51 Ответить
страйк
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15.03.2024 18:24 Ответить
Жалко десять мальчиков в трусиках 💀
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16.03.2024 19:57 Ответить
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17.03.2024 12:41 Ответить
 
 