Дрон попадает во вражеский БТР-82А с оккупантами на броне. ВИДЕО
Оператор украинского дрона из подразделения "Flying Skull" на Авдеевском направлении попал во вражеский БТР-82А, на котором сидели российские пехотинцы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. Судя по видео, на броне было по меньшей мере десяток оккупантов.
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+13 Бандерівець
показать весь комментарий15.03.2024 15:25 Ссылка
+13 Pavel Bortsevych
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+11 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий15.03.2024 15:26 Ссылка
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а тут
10 орчинят каталися на бесі
прилетів бпла
і усім пісдесь.......
я як пушкін,
сам з себе акуєл
який я талантище