Дрон влучає у ворожий БТР-82А із окупантами на броні. ВIДЕО

Оператор українського дрона із підрозділу "Flying Skull" на авдіївському напрямку влучив у ворожий БТР-82А, на якому густо сиділи російські піхотинці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. Судячи із відео, на броні було щонайменше десяток окупантів.

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