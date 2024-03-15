Дрон влучає у ворожий БТР-82А із окупантами на броні. ВIДЕО
Оператор українського дрона із підрозділу "Flying Skull" на авдіївському напрямку влучив у ворожий БТР-82А, на якому густо сиділи російські піхотинці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. Судячи із відео, на броні було щонайменше десяток окупантів.
Топ коментарі
+13 Бандерівець
показати весь коментар15.03.2024 15:25 Посилання
+13 Pavel Bortsevych
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+11 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар15.03.2024 15:26 Посилання
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10 орчинят каталися на бесі
прилетів бпла
і усім пісдесь.......
я як пушкін,
сам з себе акуєл
який я талантище