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16 083 19

Дрон влучає у ворожий БТР-82А із окупантами на броні. ВIДЕО

Оператор українського дрона із підрозділу "Flying Skull" на авдіївському напрямку влучив у ворожий БТР-82А, на якому густо сиділи російські піхотинці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. Судячи із відео, на броні було щонайменше десяток окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Модернізований ворожий БТР-82АТ злітає у повітря, наїхавши відразу на дві протитанкові міни. ВIДЕО

бтр окупанти знищення

Також дивіться: Обгорілі тіла окупантів валяються біля щойно підбитого російського бронетранспортера. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17755) знищення (7492) БТР (281)


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Топ коментарі
+13
скільки хробаків здохло
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15.03.2024 15:25
+13
Блюдо от ЗСУ - запечённая орчатина на броне
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15.03.2024 15:25
+11
Пряме влучання в скотобазу. Велика подяка оператору.
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15.03.2024 15:26
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скільки хробаків здохло
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15.03.2024 15:25 Відповісти
пам"ятаєш про десять негретят???
а тут
10 орчинят каталися на бесі
прилетів бпла
і усім пісдесь.......
я як пушкін,
сам з себе акуєл
який я талантище
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15.03.2024 17:07 Відповісти
Блюдо от ЗСУ - запечённая орчатина на броне
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15.03.2024 15:25 Відповісти
браня і вата...дєнь чюдєсний...
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15.03.2024 15:26 Відповісти
сподіваюсь . вони всі померли...
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15.03.2024 15:26 Відповісти
Пряме влучання в скотобазу. Велика подяка оператору.
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15.03.2024 15:26 Відповісти
Гарно! Хтось навіть "сальто-морталє" крутонув у повітрі! Але що саме ГОЛОВНЕ - після вибуху НІХТО не розбігається та не відповзає від "броні" Мабуть - усі "задоволені"!
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15.03.2024 15:28 Відповісти
та ні. як не прикро, але частина майнула в лісополосу...
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15.03.2024 16:10 Відповісти
Там хтось навіть акробатикою почав займатися по прильоту...
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15.03.2024 15:29 Відповісти
Каструля з фрикадельками.
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15.03.2024 15:34 Відповісти
"Flying Skull" - молодці!
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15.03.2024 15:47 Відповісти
русойоб розїбав кацапів
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15.03.2024 16:12 Відповісти
Найбільш безпечне використання БТРів для людства.
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15.03.2024 16:23 Відповісти
М'ясо, м'ясо, м'ясо - оооо скіки м'яса - кричав дрончик.
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15.03.2024 16:38 Відповісти
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15.03.2024 16:43 Відповісти
....едут и смиюца, пряники жуйут)))
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15.03.2024 17:51 Відповісти
страйк
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15.03.2024 18:24 Відповісти
Жалко десять мальчиков в трусиках 💀
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16.03.2024 19:57 Відповісти
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17.03.2024 12:41 Відповісти
 
 