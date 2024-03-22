В Запорожье запустили движение легковых автомобилей по дамбе ДнепроГЭС. ВИДЕО

Вечером 22 марта по плотине ДнепроГЭС запустили движение легковых автомобилей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Как и обещал, только что запустили движение легковых автомобилей по дамбе ГЭС. Областные и городские власти, коммунальщики, спасатели, работники гидроэлектростанции и промышленных предприятий, патрульная полиция. Все службы работали непрерывно, чтобы как можно быстрее наладить возможность проезда между двумя берегами Запорожья. Благодарю за слаженную работу. Объединенные – значит непобедимы", – сообщил Федоров.

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Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по дамбе ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 получила серьезные повреждения.