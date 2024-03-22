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В Запорожье запустили движение легковых автомобилей по дамбе ДнепроГЭС. ВИДЕО

Вечером 22 марта по плотине ДнепроГЭС запустили движение легковых автомобилей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Как и обещал, только что запустили движение легковых автомобилей по дамбе ГЭС. Областные и городские власти, коммунальщики, спасатели, работники гидроэлектростанции и промышленных предприятий, патрульная полиция. Все службы работали непрерывно, чтобы как можно быстрее наладить возможность проезда между двумя берегами Запорожья. Благодарю за слаженную работу. Объединенные – значит непобедимы", – сообщил Федоров.

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Голова Запорізької ОВА Іван Федоров про відновлення ДніпроГЕС

Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по дамбе ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 получила серьезные повреждения.

Автор: 

ДнепроГЭС (29) Федоров Иван (469)


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Запустили? Прямо як ракету в космос? Ні чого собі.
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22.03.2024 23:35 Ответить
Нафіга це піарити, щоб ще раз кацапи уїбвли?
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22.03.2024 23:38 Ответить
Війна як і гроші ******* тишину.
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22.03.2024 23:41 Ответить
Це ти Гебельсу і ***** розскажи
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22.03.2024 23:54 Ответить
Молодці - це супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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22.03.2024 23:39 Ответить
«Як і обіцяв»… - це не ті ситуації і не той рівень управління за які треба з таким пафосом звітувати. Подяка комунальникам і всім причетним аварійним службам
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23.03.2024 11:47 Ответить
 
 