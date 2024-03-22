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У Запоріжжі запустили рух легкових авто греблею ДніпроГЕС. ВIДЕО

Увечері 22 березня греблею ДніпроГЕС запустили рух легкових авто.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяв, щойно запустили рух легкових авто греблею ГЕС. Обласна та міська влада, комунальники, рятувальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств, патрульна поліція. Всі служби працювали безперервно, щоб якомога швидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Запоріжжя. Дякую за злагоджену роботу. Обʼєднані - значить непереможні", - повідомив Федоров.

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Голова Запорізької ОВА Іван Федоров про відновлення ДніпроГЕС

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) Федоров Іван (651)


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Запустили? Прямо як ракету в космос? Ні чого собі.
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22.03.2024 23:35 Відповісти
Нафіга це піарити, щоб ще раз кацапи уїбвли?
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22.03.2024 23:38 Відповісти
Війна як і гроші ******* тишину.
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22.03.2024 23:41 Відповісти
Це ти Гебельсу і ***** розскажи
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22.03.2024 23:54 Відповісти
Молодці - це супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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22.03.2024 23:39 Відповісти
«Як і обіцяв»… - це не ті ситуації і не той рівень управління за які треба з таким пафосом звітувати. Подяка комунальникам і всім причетним аварійним службам
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23.03.2024 11:47 Відповісти
 
 