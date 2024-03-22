У Запоріжжі запустили рух легкових авто греблею ДніпроГЕС. ВIДЕО
Увечері 22 березня греблею ДніпроГЕС запустили рух легкових авто.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Як і обіцяв, щойно запустили рух легкових авто греблею ГЕС. Обласна та міська влада, комунальники, рятувальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств, патрульна поліція. Всі служби працювали безперервно, щоб якомога швидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Запоріжжя. Дякую за злагоджену роботу. Обʼєднані - значить непереможні", - повідомив Федоров.
Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.
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