Одна из мишеней России сегодня – это издательский комплекс, и это для российских террористов – цель. Все сферы жизни они хотят сжечь, разрушить, - Зеленский. ВИДЕО
Российские террористы хотят разрушить все сферы жизни в Украине, именно поэтому они выбирают такие цели для атак как издательство Vivat в Харькове, которое подверглось ракетному обстрелу сегодня.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня весь день продолжалась ликвидация последствий ударов российских террористов по Харьковщине. Под ударом были Харьков, Люботин, Дергачи. Ракеты, затем управляемые авиабомбы. Одна из мишеней России сегодня - это издательский комплекс, один из крупнейших в Украине. Ракетный удар. Люди погибли, есть раненые, сгорел склад с книгами, оборудование. Там печаталось много украинских издательств. И это для российских террористов - цель. Все сферы жизни они хотят сжечь, разрушить.
Сегодня много реакций и в Украине, и в мире на этот очередной акт российского террора. Но каждый раз, когда происходят такие удары, когда разрушаются наши города и села, когда уничтожаются жизни и сгорают книги и все, что бережет человечность, - всегда стоит говорить открыто, почему это до сих пор возможно. Только потому, что Украина до сих пор имеет ограничения в защите. Это дефицит систем ПВО, которые на самом деле есть у мира. Это дефицит дальнобойности для наших воинов и абсолютное отсутствие возможности уничтожать именно источник российского террора вблизи наших границ, в частности ракетные установки, которые, собственно, бьют по Украине - по жизни наших людей.
Абсолютное большинство мира одинаково воспринимает угрозу террора: люди всегда хотят надежной защиты от террористов и справедливого наказания террористов за их атаки против жизни. И каждый народ воспринимал бы как неправильные, несправедливые ограничения в противодействии террору. Защита жизни должна иметь все необходимые инструменты, чтобы действительно побеждать террористов. И каждый лидер, который, так же как и украинцы, воспринимает это, каждое государство, которое действительно полностью поддерживает наше противодействие террору, - я благодарю вас. Но нужно больше усилий, больше решимости - решимости лидеров мира, - чтобы российский террор наконец проиграл", - сказал Зеленский.
Удар РФ по Харькову 23 мая
23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что погибли 7 работников печатного предприятия, еще 20 получили ранения.
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Московія. Х**ло таки окурок з пітєрской подворотні.
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/politics
Заступник голови комітету по обороні Верховної Ради від правлячої партії зробила заяву, що головнокомандувач ЗСУ призначає некомпетентних генералів, яких треба судити, на найвищі посади у військах. І що командувач найбільшим стратегічним угрупованням ЗСУ - злочинець.
Офіційна посадова особа, яка відповідає за парламентський контроль над силами оборони, висунула звинувачення, яке влада має або спростувати або підтвердити, оскільки тепер на це будуть посилатись усі медіа.
Неймовірно, але за день це звинувачення не прокоментували ні Верховний головнокомандувач, ні міністр оборони, ні головнокомандувач ЗСУ.
Особливо дивує мовчання керівництва ЗСУ - то як це розуміти? Це правда і ви просто перелякались відповідати? У вас є сміливість та відповідальність?
Міністр оборони у нас існує? Чи він як завжди намагається нікуди не втручатись і ні за що відповідати?
Президент як завжди ховається. То це розуміти, що він згоден з такою оцінкою свого депутата? Так чому він не звільняє призначених ним самим генералів? Це ж президент ухвалив рішення про призначення. Або чому не захищає своїх генералів - чи йому до керівництва армії, яке він постійно хвалив вже стало байдуже?
Дрібні страхи - це перша ознака дрібних людей на посадах, людей, яким є чого боятись, та які відчувають провину.
Завтра зроблю стрім про Сирського та Содоля, детальний, та про проблеми та постановку завдань нашими генералами.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXJIt2BG_GSrTdUXgXNweRUgcBUryH8Ka31kT4oAMqisbPX2q_wBC1aYJXF66L2BKSYl4m0W4Eb2gztaefk-J2L7KI0KhQHE0vhuPVF36gI5YOf7euDswoRyFZ78o6cUYUWa6I5VKnm123P6dqiKAco&__tn__=-UC%2CP-R]-R Юрій Бутусов
А ось і розв'язка.
Виявляється, руками Безуглої Офіс атакував не Залужного. Офіс атакував ЗСУ.
Сирський, суперлояльний Сирський, мав з Єрмаком всього пару медових місяців, які вже закінчилися.
І проблема тут точно не в Сирському. Якщо Залужного можна було підозрювати в формуванні політичного іміджу, Сирський слухняно виконував всі накази з Банкової, мовчав про мобілізацію, а своїми відео і фотками не імідж собі створював, а відверто смішив людей. Не конкурент Зеленському від слова зовсім.
Чому ж тоді Офіс став відпрацьовувати по Сирському? Бо Офіс валить не Сирського, а армію, як інституцію.
Офісу треба не герої війни, а «погані генерали», які нездатні виконувати задачі, поставлені «хорошим Офісом».
На виході має залишитися лише один, який переміг росію в одиночку, незважаючи на «поганих союзників», х#йовий «народ-ухилянт» і «бездарних генералів».
Саме тому Мар'яна так і не покинула коаліцію СН/ОПЗЖ, а активно множить на нуль репутацію армії, як інституції і при новому Головнокомандувачі.
Давайте, незалежно від політичних симпатій, підтримаємо ЗСУ, друзі. Армія - наша гордість і єдина, по-справжньому спроможна інституція в державі. Нищити репутацію армії заради своїх політичних інтересів - недалекоглядна і згубна для ініціаторів цього трешу політика.
https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua?__cft__[0]=AZUnBEczyM3V6Ca82asGhFKCUUrqacuGQgiRXKTqfuv_SwxZKX7nF550uH2XJhzGlgUsRl7PTki_hKifyn76jT7KEQTjrEp8ydqQLDXAQWkqitfZMt4VjCHN3YDLFFgFYkivj6MFsAtI8pih-dhRGzmZpI3MHP2RVdHUDHnSaDM9ttez8sx56RQ4WGju8JSZq_8zFMLNDbT3sz98S6OMB7qhMoGwHyIDNFdSdEs_nmw2Ew&__tn__=-]C%2CP-R Serhii Marchenko
(М. Салтыков-Щедрин, "История одного города")
орки з ****** хочуть всіх вбити, все знищити, все спалити.
наші хочуть все вкрасти, всім заволодіти, все тотально контролювати що безкарно далі красти.
у всіх свої преоритети.
***** готувалось до війни
наші готувались до шашликів
підари будують та мінують
наші розміновують
хто на що вчився.
ну а як пояснити такі дії??
а тепер, ой спасітє-памагітє...
бо все що було праібалі, як казав арестович про південь
Називати узурпатора "главою держави" - є злочином - по Конституції України.
Україна є республікою, а не монархією: після закінчення строку "президент" має бути звільнений.
Макарони на вуха про продовження терміну до обрання нового президента - то "натягування на глобус" статті про порядок передачі повноважень новообраному президенту: тобто коли є новообраний президент.