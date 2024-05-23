Одна из мишеней России сегодня – это издательский комплекс, и это для российских террористов – цель. Все сферы жизни они хотят сжечь, разрушить, - Зеленский. ВИДЕО

Российские террористы хотят разрушить все сферы жизни в Украине, именно поэтому они выбирают такие цели для атак как издательство Vivat в Харькове, которое подверглось ракетному обстрелу сегодня.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня весь день продолжалась ликвидация последствий ударов российских террористов по Харьковщине. Под ударом были Харьков, Люботин, Дергачи. Ракеты, затем управляемые авиабомбы. Одна из мишеней России сегодня - это издательский комплекс, один из крупнейших в Украине. Ракетный удар. Люди погибли, есть раненые, сгорел склад с книгами, оборудование. Там печаталось много украинских издательств. И это для российских террористов - цель. Все сферы жизни они хотят сжечь, разрушить.

Сегодня много реакций и в Украине, и в мире на этот очередной акт российского террора. Но каждый раз, когда происходят такие удары, когда разрушаются наши города и села, когда уничтожаются жизни и сгорают книги и все, что бережет человечность, - всегда стоит говорить открыто, почему это до сих пор возможно. Только потому, что Украина до сих пор имеет ограничения в защите. Это дефицит систем ПВО, которые на самом деле есть у мира. Это дефицит дальнобойности для наших воинов и абсолютное отсутствие возможности уничтожать именно источник российского террора вблизи наших границ, в частности ракетные установки, которые, собственно, бьют по Украине - по жизни наших людей.

Абсолютное большинство мира одинаково воспринимает угрозу террора: люди всегда хотят надежной защиты от террористов и справедливого наказания террористов за их атаки против жизни. И каждый народ воспринимал бы как неправильные, несправедливые ограничения в противодействии террору. Защита жизни должна иметь все необходимые инструменты, чтобы действительно побеждать террористов. И каждый лидер, который, так же как и украинцы, воспринимает это, каждое государство, которое действительно полностью поддерживает наше противодействие террору, - я благодарю вас. Но нужно больше усилий, больше решимости - решимости лидеров мира, - чтобы российский террор наконец проиграл", - сказал Зеленский.

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Удар РФ по Харькову 23 мая

23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что погибли 7 работников печатного предприятия, еще 20 получили ранения.