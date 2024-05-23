Одна з мішеней Росії сьогодні - це видавничий комплекс і це для російських терористів - ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати, - Зеленський. ВIДЕО
Російські терористи хочуть зруйнувати всі сфери життя в Україні, саме тому вони обирають такі цілі для атак як видавництво Vivat в Харкові, яке зазнало ракетного обстрілу сьогодні.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині. Під ударом були Харків, Люботин, Дергачі. Ракети, потім керовані авіабомби. Одна з мішеней Росії сьогодні – це видавничий комплекс, один з найбільших в Україні. Ракетний удар. Люди загинули, є поранені, згорів склад з книжками, обладнання. Там друкувалось багато українських видавництв. І це для російських терористів – ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати.
Сьогодні багато реакцій і в Україні, і у світі на цей черговий акт російського терору. Але щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста та села, коли знищуються життя і згорають книжки й усе, що береже людяність, – завжди варто говорити відкрито, чому це досі можливо. Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, бʼють по Україні – по життю наших людей.
Абсолютна більшість світу однаково сприймає загрозу терору: люди завжди прагнуть надійного захисту від терористів і справедливого покарання терористів за їхні атаки проти життя. І кожен народ сприймав би як неправильні, несправедливі обмеження в протидії терору. Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер, який, так само як і українці, сприймає це, кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, – я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості – рішучості лідерів світу, – щоб російський терор нарешті програв", - сказав Зеленський.
Удар РФ по Харкову 23 травня
23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що загинули 7 працівників друкарського підприємства, ще 20 зазнали поранень.
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Московія. Х**ло таки окурок з пітєрской подворотні.
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/politics
Заступник голови комітету по обороні Верховної Ради від правлячої партії зробила заяву, що головнокомандувач ЗСУ призначає некомпетентних генералів, яких треба судити, на найвищі посади у військах. І що командувач найбільшим стратегічним угрупованням ЗСУ - злочинець.
Офіційна посадова особа, яка відповідає за парламентський контроль над силами оборони, висунула звинувачення, яке влада має або спростувати або підтвердити, оскільки тепер на це будуть посилатись усі медіа.
Неймовірно, але за день це звинувачення не прокоментували ні Верховний головнокомандувач, ні міністр оборони, ні головнокомандувач ЗСУ.
Особливо дивує мовчання керівництва ЗСУ - то як це розуміти? Це правда і ви просто перелякались відповідати? У вас є сміливість та відповідальність?
Міністр оборони у нас існує? Чи він як завжди намагається нікуди не втручатись і ні за що відповідати?
Президент як завжди ховається. То це розуміти, що він згоден з такою оцінкою свого депутата? Так чому він не звільняє призначених ним самим генералів? Це ж президент ухвалив рішення про призначення. Або чому не захищає своїх генералів - чи йому до керівництва армії, яке він постійно хвалив вже стало байдуже?
Дрібні страхи - це перша ознака дрібних людей на посадах, людей, яким є чого боятись, та які відчувають провину.
Завтра зроблю стрім про Сирського та Содоля, детальний, та про проблеми та постановку завдань нашими генералами.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXJIt2BG_GSrTdUXgXNweRUgcBUryH8Ka31kT4oAMqisbPX2q_wBC1aYJXF66L2BKSYl4m0W4Eb2gztaefk-J2L7KI0KhQHE0vhuPVF36gI5YOf7euDswoRyFZ78o6cUYUWa6I5VKnm123P6dqiKAco&__tn__=-UC%2CP-R]-R Юрій Бутусов
А ось і розв'язка.
Виявляється, руками Безуглої Офіс атакував не Залужного. Офіс атакував ЗСУ.
Сирський, суперлояльний Сирський, мав з Єрмаком всього пару медових місяців, які вже закінчилися.
І проблема тут точно не в Сирському. Якщо Залужного можна було підозрювати в формуванні політичного іміджу, Сирський слухняно виконував всі накази з Банкової, мовчав про мобілізацію, а своїми відео і фотками не імідж собі створював, а відверто смішив людей. Не конкурент Зеленському від слова зовсім.
Чому ж тоді Офіс став відпрацьовувати по Сирському? Бо Офіс валить не Сирського, а армію, як інституцію.
Офісу треба не герої війни, а «погані генерали», які нездатні виконувати задачі, поставлені «хорошим Офісом».
На виході має залишитися лише один, який переміг росію в одиночку, незважаючи на «поганих союзників», х#йовий «народ-ухилянт» і «бездарних генералів».
Саме тому Мар'яна так і не покинула коаліцію СН/ОПЗЖ, а активно множить на нуль репутацію армії, як інституції і при новому Головнокомандувачі.
Давайте, незалежно від політичних симпатій, підтримаємо ЗСУ, друзі. Армія - наша гордість і єдина, по-справжньому спроможна інституція в державі. Нищити репутацію армії заради своїх політичних інтересів - недалекоглядна і згубна для ініціаторів цього трешу політика.
https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua?__cft__[0]=AZUnBEczyM3V6Ca82asGhFKCUUrqacuGQgiRXKTqfuv_SwxZKX7nF550uH2XJhzGlgUsRl7PTki_hKifyn76jT7KEQTjrEp8ydqQLDXAQWkqitfZMt4VjCHN3YDLFFgFYkivj6MFsAtI8pih-dhRGzmZpI3MHP2RVdHUDHnSaDM9ttez8sx56RQ4WGju8JSZq_8zFMLNDbT3sz98S6OMB7qhMoGwHyIDNFdSdEs_nmw2Ew&__tn__=-]C%2CP-R Serhii Marchenko
(М. Салтыков-Щедрин, "История одного города")
орки з ****** хочуть всіх вбити, все знищити, все спалити.
наші хочуть все вкрасти, всім заволодіти, все тотально контролювати що безкарно далі красти.
у всіх свої преоритети.
***** готувалось до війни
наші готувались до шашликів
підари будують та мінують
наші розміновують
хто на що вчився.
ну а як пояснити такі дії??
а тепер, ой спасітє-памагітє...
бо все що було праібалі, як казав арестович про південь
Називати узурпатора "главою держави" - є злочином - по Конституції України.
Україна є республікою, а не монархією: після закінчення строку "президент" має бути звільнений.
Макарони на вуха про продовження терміну до обрання нового президента - то "натягування на глобус" статті про порядок передачі повноважень новообраному президенту: тобто коли є новообраний президент.