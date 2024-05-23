Одна з мішеней Росії сьогодні - це видавничий комплекс і це для російських терористів - ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати, - Зеленський. ВIДЕО

Російські терористи хочуть зруйнувати всі сфери життя в Україні, саме тому вони обирають такі цілі для атак як видавництво Vivat в Харкові, яке зазнало ракетного обстрілу сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині. Під ударом були Харків, Люботин, Дергачі. Ракети, потім керовані авіабомби. Одна з мішеней Росії сьогодні – це видавничий комплекс, один з найбільших в Україні. Ракетний удар. Люди загинули, є поранені, згорів склад з книжками, обладнання. Там друкувалось багато українських видавництв. І це для російських терористів – ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати.

Сьогодні багато реакцій і в Україні, і у світі на цей черговий акт російського терору. Але щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста та села, коли знищуються життя і згорають книжки й усе, що береже людяність, – завжди варто говорити відкрито, чому це досі можливо. Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, бʼють по Україні – по життю наших людей.

Абсолютна більшість світу однаково сприймає загрозу терору: люди завжди прагнуть надійного захисту від терористів і справедливого покарання терористів за їхні атаки проти життя. І кожен народ сприймав би як неправильні, несправедливі обмеження в протидії терору. Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер, який, так само як і українці, сприймає це, кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, – я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості – рішучості лідерів світу, – щоб російський терор нарешті програв", - сказав Зеленський.

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Удар РФ по Харкову 23 травня

23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що загинули 7 працівників друкарського підприємства, ще 20 зазнали поранень.