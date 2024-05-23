Важливо залучити якнайширше коло держав до першого Глобального саміту миру, - Зеленський
Для відновлення справедливого миру на принципах Статуту ООН необхідно залучити якнайширше коло держав до першого Глобального саміту миру, який пройде в червні у Швейцарії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Очільник Української держави зазначив, що у четвер, 23 травня, він провів телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії.
"Головна тема спілкування – підготовка до Глобального саміту миру. Лідери підтвердили участь своїх країн у Саміті. Обговорили також двосторонню співпрацю між нашими державами.", - йдеться у повідомленні Зеленського.
Наостанок він подякував лідерам згаданих держав за підтримку українського народу у його боротьбі проти повномасштабної російської агресії.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.
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- Нууу, по-перше - навар, а по-друге - завжди при роботі!
І що тут скажеш? Якщо на цьому "самміті" таки дійсно купа країн скажуть Україні поступитися.
А Рада не розглядає питання - кого призначити тимчасовим виконавцем обов'язків Президента?
Бо Зеленський вже має бути звільненим з посади.
Виконувати обов'язки Президента до вступу до обов'язків новообраного Президента він міг би тільки при наявності "новообраного".
А так - Україна є республікою, а не монархією - як би того не бажав Зеленський.
Дурень - теж кепсько.
Але щоб зеленське з уісх боків - це повний капець!
Коли він правду каже?
Хіба "шлях досягнення миру в Україні" це не "процесс закінчення війни"?
Чи можна досягти мир в Україні і при тому НЕ закінчити війну?
Зелений дебілізм...
Іди вже геть чума зелена!!!
Нагуя?
Шоб було?