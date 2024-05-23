Важливо залучити якнайширше коло держав до першого Глобального саміту миру, - Зеленський

Для відновлення справедливого миру на принципах Статуту ООН необхідно залучити якнайширше коло держав до першого Глобального саміту миру, який пройде в червні у Швейцарії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Української держави зазначив, що у четвер, 23 травня, він провів телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії.

"Головна тема спілкування – підготовка до Глобального саміту миру. Лідери підтвердили участь своїх країн у Саміті. Обговорили також двосторонню співпрацю між нашими державами.", - йдеться у повідомленні Зеленського.

Наостанок він подякував лідерам згаданих держав за підтримку українського народу у його боротьбі проти повномасштабної російської агресії.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.