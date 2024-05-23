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Важливо залучити якнайширше коло держав до першого Глобального саміту миру, - Зеленський

Важливо залучити якомога більше держав до саміту миру – Зеленський

Для відновлення справедливого миру на принципах Статуту ООН необхідно залучити якнайширше коло держав до першого Глобального саміту миру, який пройде в червні у Швейцарії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Української держави зазначив, що у четвер, 23 травня, він провів телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії. 

"Головна тема спілкування – підготовка до Глобального саміту миру. Лідери підтвердили участь своїх країн у Саміті. Обговорили також двосторонню співпрацю між нашими державами.", - йдеться у повідомленні Зеленського.

Наостанок він подякував лідерам згаданих держав за підтримку українського народу у його боротьбі проти повномасштабної російської агресії.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+14
Шоби шо?
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23.05.2024 20:52
+8
От власне! 😊 Анекдот згадав:
- Чим займаєшся?
- Бізнесом!
- Що за бізнес?
- Яєчний!
- ????
- Купую свіжі яйця по дві гривні, варю і продаю по дві нривні.
- А що ж ти маєш з того бізнесу? 😲
- Нууу, по-перше - навар, а по-друге - завжди при роботі!
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23.05.2024 21:02
+7
Щоби провести потім другий,третій і четвертий
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23.05.2024 20:56
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Шоби шо?
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23.05.2024 20:52 Відповісти
Щоби провести потім другий,третій і четвертий
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23.05.2024 20:56 Відповісти
От власне! 😊 Анекдот згадав:
- Чим займаєшся?
- Бізнесом!
- Що за бізнес?
- Яєчний!
- ????
- Купую свіжі яйця по дві гривні, варю і продаю по дві нривні.
- А що ж ти маєш з того бізнесу? 😲
- Нууу, по-перше - навар, а по-друге - завжди при роботі!
показати весь коментар
23.05.2024 21:02 Відповісти
По 2 гривні то не актуально, то він якійсь лох. Ну, як шо по паперам проведе як по 17, а різницю того, ну того, ото буде бізенс. Кажуть один так вже заробив та може проконсультувати, на власній яхті у море Середземному.
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23.05.2024 21:10 Відповісти
Межпланетно - галактический форум! *****!!
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23.05.2024 21:35 Відповісти
Вправа: накачування легітимністюі через ж.
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23.05.2024 21:38 Відповісти
Є підозра, що москальські прихвостні на чолі із Єрмаком-Зеленським так захочуть протягнути якийсь паскудний варіант "миру" типу капітуляції щоб зняти з себе відповідальність. Скажуть - це не ми, це вони, ми хотіли як краще, але он - купа країн нам "радять", бла-бла-бла, ми вимушені...
І що тут скажеш? Якщо на цьому "самміті" таки дійсно купа країн скажуть Україні поступитися.
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23.05.2024 21:50 Відповісти
На саміті можна єдине що обговорювати- це графік сплати репарацій московією (після виходу агресора на кордони 1991), аби світ допомогав санкціями впливати на агресора для його виконання
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24.05.2024 09:07 Відповісти
Буде шашлики жарити для відпочиваючих на галактичному саміті миру. 1 міжгалактичний шашличник.
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23.05.2024 20:55 Відповісти
Тимошенко йому казала - закінчиться термін і будеш знову грати на піаніно. Шашлик ще треба заробити, а в квартал вже без аналізу сечі не приймуть.
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23.05.2024 21:34 Відповісти
"Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ" - який "президент"?

А Рада не розглядає питання - кого призначити тимчасовим виконавцем обов'язків Президента?
Бо Зеленський вже має бути звільненим з посади.
Виконувати обов'язки Президента до вступу до обов'язків новообраного Президента він міг би тільки при наявності "новообраного".
А так - Україна є республікою, а не монархією - як би того не бажав Зеленський.
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23.05.2024 20:57 Відповісти
Продовжувати називати "Президентом України" злочинця, узурпатора влади - є злочин: пособництво злочинцю.
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23.05.2024 21:05 Відповісти
А де ООН? Для чого створили цю організацію? Ни.уя не працюють.
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23.05.2024 20:58 Відповісти
Покидьок - погано.
Дурень - теж кепсько.
Але щоб зеленське з уісх боків - це повний капець!
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23.05.2024 20:58 Відповісти
Хотілось запитати і що це змінює ? ,поговорили і розійшлись в кращому випадку зроблять заяву ,а тим часом ворог щоденно вбиває українців, знищує міста і села ,майже знищенна теплова енергетика ,але для влади головне політичний піар.
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23.05.2024 20:59 Відповісти
Так ідея ж була у Зеленського, просто перестать стрєлять, в 2019 році, або десь пасєрєдінє…
Коли він правду каже?
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23.05.2024 21:03 Відповісти
Правду? Не треба наріду правди, бо вона неприємна
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23.05.2024 21:06 Відповісти
І буде встановлений рекорд по пусканню ротом мильних бульбашок
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23.05.2024 21:05 Відповісти
Аплодисменты уже давно хочется.
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23.05.2024 21:06 Відповісти
Важливо шоб тобі повилазило за все тобой скоєне, тварюка неголена, брехлива та воровита.
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23.05.2024 21:08 Відповісти
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23.05.2024 21:17 Відповісти
"...уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни..."

Хіба "шлях досягнення миру в Україні" це не "процесс закінчення війни"?
Чи можна досягти мир в Україні і при тому НЕ закінчити війну?

Зелений дебілізм...
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23.05.2024 21:22 Відповісти
''Порох''-дрони на фронт, а хрінпіду-якісь кола країн збирає.
Іди вже геть чума зелена!!!
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23.05.2024 21:29 Відповісти
він тупо імітує бурну діяльність
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23.05.2024 21:36 Відповісти
По суті, бубонить, шо він бздєц, який "лєгітімний"
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23.05.2024 21:42 Відповісти
Важливо залучити якнайширше коло держав

Нагуя?
Шоб було?
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23.05.2024 22:15 Відповісти
Ну що, васюківці, Остап Суліман Бендер Зєля Бєй каже, що він досі президент. Але вміє тільки киздіти, брехати, шахраювати і тікати. Доженем?
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23.05.2024 22:32 Відповісти
Нелегітимний буратінка, а про шашлики та будівництво доріг/шляхів у тебе є що сказати?
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23.05.2024 23:09 Відповісти
На фоне слабости нашего государства на международной арене,это хоть что-то.Это просто чисто поговорить и не более.Никаких фундаментальных решений там принято не будет.Но чем больше стран будут принимать участия в таких сборищах даже без конкретных результатов,то это будет положительно для Украины.Но к работе сегодняшней власти, у меня отрицательное мнение.
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24.05.2024 02:00 Відповісти
Йому потрібна повна зала, от і рекламу то "шоу" ні про що
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24.05.2024 05:44 Відповісти
 
 