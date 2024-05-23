Важно привлечь широчайший круг государств к первому Глобальному саммиту мира, - Зеленский

Для восстановления справедливого мира на принципах Устава ООН необходимо привлечь как можно более широкий круг государств к первому Глобальному саммиту мира, который пройдет в июне в Швейцарии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Украинского государства отметил, что в четверг, 23 мая, он провел телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии.

"Главная тема общения - подготовка к Глобальному саммиту мира. Лидеры подтвердили участие своих стран в Саммите. Обсудили также двустороннее сотрудничество между нашими государствами", - говорится в сообщении Зеленского.

Напоследок он поблагодарил лидеров упомянутых государств за поддержку украинского народа в его борьбе против полномасштабной российской агрессии.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.