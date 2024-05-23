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Важно привлечь широчайший круг государств к первому Глобальному саммиту мира, - Зеленский

Важливо залучити якомога більше держав до саміту миру – Зеленський

Для восстановления справедливого мира на принципах Устава ООН необходимо привлечь как можно более широкий круг государств к первому Глобальному саммиту мира, который пройдет в июне в Швейцарии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Украинского государства отметил, что в четверг, 23 мая, он провел телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии.

"Главная тема общения - подготовка к Глобальному саммиту мира. Лидеры подтвердили участие своих стран в Саммите. Обсудили также двустороннее сотрудничество между нашими государствами", - говорится в сообщении Зеленского.

Напоследок он поблагодарил лидеров упомянутых государств за поддержку украинского народа в его борьбе против полномасштабной российской агрессии.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+14
Шоби шо?
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23.05.2024 20:52
+8
От власне! 😊 Анекдот згадав:
- Чим займаєшся?
- Бізнесом!
- Що за бізнес?
- Яєчний!
- ????
- Купую свіжі яйця по дві гривні, варю і продаю по дві нривні.
- А що ж ти маєш з того бізнесу? 😲
- Нууу, по-перше - навар, а по-друге - завжди при роботі!
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23.05.2024 21:02
+7
Щоби провести потім другий,третій і четвертий
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23.05.2024 20:56
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Шоби шо?
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23.05.2024 20:52 Ответить
Щоби провести потім другий,третій і четвертий
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23.05.2024 20:56 Ответить
От власне! 😊 Анекдот згадав:
- Чим займаєшся?
- Бізнесом!
- Що за бізнес?
- Яєчний!
- ????
- Купую свіжі яйця по дві гривні, варю і продаю по дві нривні.
- А що ж ти маєш з того бізнесу? 😲
- Нууу, по-перше - навар, а по-друге - завжди при роботі!
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23.05.2024 21:02 Ответить
По 2 гривні то не актуально, то він якійсь лох. Ну, як шо по паперам проведе як по 17, а різницю того, ну того, ото буде бізенс. Кажуть один так вже заробив та може проконсультувати, на власній яхті у море Середземному.
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23.05.2024 21:10 Ответить
Межпланетно - галактический форум! *****!!
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23.05.2024 21:35 Ответить
Вправа: накачування легітимністюі через ж.
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23.05.2024 21:38 Ответить
Є підозра, що москальські прихвостні на чолі із Єрмаком-Зеленським так захочуть протягнути якийсь паскудний варіант "миру" типу капітуляції щоб зняти з себе відповідальність. Скажуть - це не ми, це вони, ми хотіли як краще, але он - купа країн нам "радять", бла-бла-бла, ми вимушені...
І що тут скажеш? Якщо на цьому "самміті" таки дійсно купа країн скажуть Україні поступитися.
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23.05.2024 21:50 Ответить
На саміті можна єдине що обговорювати- це графік сплати репарацій московією (після виходу агресора на кордони 1991), аби світ допомогав санкціями впливати на агресора для його виконання
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24.05.2024 09:07 Ответить
Буде шашлики жарити для відпочиваючих на галактичному саміті миру. 1 міжгалактичний шашличник.
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23.05.2024 20:55 Ответить
Тимошенко йому казала - закінчиться термін і будеш знову грати на піаніно. Шашлик ще треба заробити, а в квартал вже без аналізу сечі не приймуть.
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23.05.2024 21:34 Ответить
"Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ" - який "президент"?

А Рада не розглядає питання - кого призначити тимчасовим виконавцем обов'язків Президента?
Бо Зеленський вже має бути звільненим з посади.
Виконувати обов'язки Президента до вступу до обов'язків новообраного Президента він міг би тільки при наявності "новообраного".
А так - Україна є республікою, а не монархією - як би того не бажав Зеленський.
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23.05.2024 20:57 Ответить
Продовжувати називати "Президентом України" злочинця, узурпатора влади - є злочин: пособництво злочинцю.
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23.05.2024 21:05 Ответить
А де ООН? Для чого створили цю організацію? Ни.уя не працюють.
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23.05.2024 20:58 Ответить
Покидьок - погано.
Дурень - теж кепсько.
Але щоб зеленське з уісх боків - це повний капець!
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23.05.2024 20:58 Ответить
Хотілось запитати і що це змінює ? ,поговорили і розійшлись в кращому випадку зроблять заяву ,а тим часом ворог щоденно вбиває українців, знищує міста і села ,майже знищенна теплова енергетика ,але для влади головне політичний піар.
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23.05.2024 20:59 Ответить
Так ідея ж була у Зеленського, просто перестать стрєлять, в 2019 році, або десь пасєрєдінє…
Коли він правду каже?
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23.05.2024 21:03 Ответить
Правду? Не треба наріду правди, бо вона неприємна
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23.05.2024 21:06 Ответить
І буде встановлений рекорд по пусканню ротом мильних бульбашок
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23.05.2024 21:05 Ответить
Аплодисменты уже давно хочется.
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23.05.2024 21:06 Ответить
Важливо шоб тобі повилазило за все тобой скоєне, тварюка неголена, брехлива та воровита.
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23.05.2024 21:08 Ответить
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23.05.2024 21:17 Ответить
"...уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни..."

Хіба "шлях досягнення миру в Україні" це не "процесс закінчення війни"?
Чи можна досягти мир в Україні і при тому НЕ закінчити війну?

Зелений дебілізм...
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23.05.2024 21:22 Ответить
''Порох''-дрони на фронт, а хрінпіду-якісь кола країн збирає.
Іди вже геть чума зелена!!!
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23.05.2024 21:29 Ответить
він тупо імітує бурну діяльність
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23.05.2024 21:36 Ответить
По суті, бубонить, шо він бздєц, який "лєгітімний"
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23.05.2024 21:42 Ответить
Важливо залучити якнайширше коло держав

Нагуя?
Шоб було?
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23.05.2024 22:15 Ответить
Ну що, васюківці, Остап Суліман Бендер Зєля Бєй каже, що він досі президент. Але вміє тільки киздіти, брехати, шахраювати і тікати. Доженем?
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23.05.2024 22:32 Ответить
Нелегітимний буратінка, а про шашлики та будівництво доріг/шляхів у тебе є що сказати?
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23.05.2024 23:09 Ответить
На фоне слабости нашего государства на международной арене,это хоть что-то.Это просто чисто поговорить и не более.Никаких фундаментальных решений там принято не будет.Но чем больше стран будут принимать участия в таких сборищах даже без конкретных результатов,то это будет положительно для Украины.Но к работе сегодняшней власти, у меня отрицательное мнение.
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24.05.2024 02:00 Ответить
Йому потрібна повна зала, от і рекламу то "шоу" ні про що
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24.05.2024 05:44 Ответить
 
 