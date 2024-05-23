Важно привлечь широчайший круг государств к первому Глобальному саммиту мира, - Зеленский
Для восстановления справедливого мира на принципах Устава ООН необходимо привлечь как можно более широкий круг государств к первому Глобальному саммиту мира, который пройдет в июне в Швейцарии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Украинского государства отметил, что в четверг, 23 мая, он провел телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии.
"Главная тема общения - подготовка к Глобальному саммиту мира. Лидеры подтвердили участие своих стран в Саммите. Обсудили также двустороннее сотрудничество между нашими государствами", - говорится в сообщении Зеленского.
Напоследок он поблагодарил лидеров упомянутых государств за поддержку украинского народа в его борьбе против полномасштабной российской агрессии.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
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- Нууу, по-перше - навар, а по-друге - завжди при роботі!
І що тут скажеш? Якщо на цьому "самміті" таки дійсно купа країн скажуть Україні поступитися.
А Рада не розглядає питання - кого призначити тимчасовим виконавцем обов'язків Президента?
Бо Зеленський вже має бути звільненим з посади.
Виконувати обов'язки Президента до вступу до обов'язків новообраного Президента він міг би тільки при наявності "новообраного".
А так - Україна є республікою, а не монархією - як би того не бажав Зеленський.
Дурень - теж кепсько.
Але щоб зеленське з уісх боків - це повний капець!
Коли він правду каже?
Хіба "шлях досягнення миру в Україні" це не "процесс закінчення війни"?
Чи можна досягти мир в Україні і при тому НЕ закінчити війну?
Зелений дебілізм...
Іди вже геть чума зелена!!!
Нагуя?
Шоб було?