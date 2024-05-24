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Новейший российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" уничтожен баллистической ракетой ATAKMS (с кассетной боевой частью). ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения новейшего российского комплекса ПВО С-400 "Триумф".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вражеский комплекс ПВО был поражен кассетным боеприпасом. Перед уничтожением, россияне успели сделать несколько пусков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант снимает результаты удара ATACMS по аэродрому армии РФ вблизи оккупированного Моспино: "Въ#бала ракета, нах#й! Все, п#здец, сгорело!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) оружие (10217) ПВО (2748)


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Топ комментарии
+49
тріум тріумфальна zдох...
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24.05.2024 09:56
+36
Зійшов на московитів, Благодатний вогонь від України!!
Слава Україні! Орки середньої прожарки…
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24.05.2024 09:59
+36
У орків новітіні комплекси Тріумф , а у нетряпки з ЄРМАКОМ "Платформа UNITED24 зібрала 650 млн доларів за два роки діяльності... на поповнення їхніх офшорів, викинула за борт 17 найдосвідченіших у світі на сьогодні генералів, інших героїв захисників тримає за ґратами , інших вбиває на нових лініях зіткнень без фортифікацій та дронів ...

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24.05.2024 10:01
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Правила форума Совет форумчан
тріум тріумфальна zдох...
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24.05.2024 09:56 Ответить
У орків новітіні комплекси Тріумф , а у нетряпки з ЄРМАКОМ "Платформа UNITED24 зібрала 650 млн доларів за два роки діяльності... на поповнення їхніх офшорів, викинула за борт 17 найдосвідченіших у світі на сьогодні генералів, інших героїв захисників тримає за ґратами , інших вбиває на нових лініях зіткнень без фортифікацій та дронів ...

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24.05.2024 10:01 Ответить
Юрій Бутусов

Заступник голови комітету по обороні Верховної Ради від правлячої партії зробила заяву, що головнокомандувач ЗСУ призначає некомпетентних генералів, яких треба судити, на найвищі посади у військах. І що командувач найбільшим стратегічним угрупованням ЗСУ - злочинець.

Офіційна посадова особа, яка відповідає за парламентський контроль над силами оборони, висунула звинувачення, яке влада має або спростувати або підтвердити, оскільки тепер на це будуть посилатись усі медіа.

Неймовірно, але за день це звинувачення не прокоментували ні Верховний головнокомандувач, ні міністр оборони, ні головнокомандувач ЗСУ.
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24.05.2024 10:03 Ответить
Ну, заради справедливості зауважу, що Залужний також не коментував потік Мар'яшиної свідомості.
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24.05.2024 10:48 Ответить
А я радію з того , значить Сирьскому партнери предʼявили вимогу , робити так, як робив Залужний - тримати в таємниці усі домовленості й таємниці ЗСУ з партнерами. Тому й ставок нетряпчиних немає, тому й Сирському треба було робити вибір між співпрацею з партнерам та та докладами зрадникам в ОПУ на ставках недогенералісимуса.
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24.05.2024 11:16 Ответить
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24.05.2024 09:56 Ответить
BIG! BADABOOM
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24.05.2024 10:18 Ответить
Яка краса
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24.05.2024 09:57 Ответить
Супер! Ось, з чим треба було йти на Євробачення!
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24.05.2024 09:57 Ответить
тімашонку треба було відправити, вОна б точно перемогла, дали б хабарі кому треба, а х..ло по страрій дружбі профінансував.
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24.05.2024 11:21 Ответить
Ефектно. І ефективно.
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24.05.2024 09:57 Ответить
Триумфально уничтожен.
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24.05.2024 09:58 Ответить
"Отвєтка" не забарилася!!
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24.05.2024 10:37 Ответить
Судячи з таймінгу - вони і намагались збити ракету саме з цим касетним ***********.

Це виключно інформативне відео. Пряме, детальне і дуже переконливе підтвердження того, що новітня система ППО засрашки не здатна захистити себе від одиничного засобу ураження з 80х...
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24.05.2024 13:25 Ответить
А хто вам сказав, що це був ATACMS?!? Може це була пара-трійка немодернізованих GMLRS М30? Вони зняті з озброєння в США в 2009 році, але це ж не означає, що тисячі тих ракет викинули на смітник! 70 км дальності. 7 метрів - КВО (кругове ймовірностне відхилення - це означає, що з 10 ракет 5 штук гарантовано попадуть в коло діаметром 14 метрів).

Заради такої жирнючої цілі - чи не повний дивізіон С-400 (судячи з відоса - 4-5 пускових та ПБУ по центру ) - навіть повного пакету в 6 (та навіть 12) ракет - не жалкуючи б відправили...
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24.05.2024 17:32 Ответить
Зійшов на московитів, Благодатний вогонь від України!!
Слава Україні! Орки середньої прожарки…
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24.05.2024 09:59 Ответить
Дуууууже парадно! Слава ЗСУ!!! 3 раза передивився і думаю ще сьогодні буду піднімати собі настрій цим відео ))
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24.05.2024 10:00 Ответить
Оце воно - влучання.
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24.05.2024 10:01 Ответить
Феєрично.
Це той, де кацап казав: потєрь в лічном составє нєт?
Ага, накрили одразу після запусків - і нікого за пультами.
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24.05.2024 10:03 Ответить
Один тягач все-таки втік ,на відео в кінці видно,як він чеше зі швикістью боліда,ввімкнувши всі свої п@рдячі сили...
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24.05.2024 10:12 Ответить
АналоГовнетов уже нет
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24.05.2024 10:04 Ответить
Одне з найкращих відео за час повномасштабного вторгнення.
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24.05.2024 10:08 Ответить
По-перше, це красиво...
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24.05.2024 10:08 Ответить
гарне видовище... красиво вийшло....
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24.05.2024 10:10 Ответить
" Папа сбивает ATACMS-ы "
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24.05.2024 10:13 Ответить
****, ну кто так офигенно монтирует? Я аж прослезился от смеха.
ЗСУ - сила! Видеомонтажёр - на уровне👍
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24.05.2024 10:15 Ответить
ВСЕ ПРОСТО СУПЕР! Але який дебіл зробив музикальну заставку.
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24.05.2024 10:17 Ответить
це кацапський фєєрвєрк
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24.05.2024 10:21 Ответить
У тебе з головою - "порядок"? "Попередня влада" Грім-2" доробила От тільки розробка велася на арабські гроші та на їх замовлення - бо у нас тоді грошей не було і нам зброю продавать відмовлялися Тому батарею віддали в ОАЕ А техдокументація у нас залишилася - тільки розробка вже була не на 280 км (експортний варіант) - а на 500 Ми ж у той час виробляли "Стугни" та Вільхи" - бо треба було війська наситить протитанковою зброєю та РСЗВ До "Грому" збиралися дійти потім А от коли прийшов "Блазень" - то він всі накопичені на той час грошові резерви кинув на асфальт А ракетні програми зупинив повністю!
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24.05.2024 10:45 Ответить
"Вумний - як вутка!" Зареєстрований з 2014 - а тебе тут ніхто не знає! Про тобою сказане навіть не буду сперечаться - не бачу сенсу Бо у тебе в голові усе "чітко зашкварено" Не бачу користі розводить полеміку - все одно : "Всё вздор -чего не знает Митрофанушка!"
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24.05.2024 11:04 Ответить
дурачёк, чо ты носишься с забором яценюка, который нах не надо и никто не строил
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24.05.2024 12:03 Ответить
Отдали /продали с документацией и всеми правами. Американцы ездили договаривались за эту систему, что бы вернули ,обещали нехилые плюшки, и тд.
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24.05.2024 22:29 Ответить
Ще раз (для "особливо недоганяючих") : віддали з документацією ЕКСПОРТНИЙ варіант - з дальністю до 280 км А для себе розробили на 500 Однак з початком війни було не до випуску нових Саме тому американці попросили повернуть нам ці експортовані одиниці
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25.05.2024 03:24 Ответить
Смішний ти ...
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24.05.2024 10:52 Ответить
S-400 besilna protiv ATACMS.Ja kak ponimaju S-400 tolko dlia samoliotov opasni,bolse tolko gusej pugajet
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24.05.2024 10:43 Ответить
С перепугу могли по одному запустить и все с пусковых. Это ж лапти и питарааашки )
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24.05.2024 17:31 Ответить
А може це були немодернізовані ракети GMLRS M30 (70 км дальності, 7 метрів КВО)? Чого ви зразу ATACMS-ами розкидаєтесь?
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24.05.2024 17:35 Ответить
Mozet i takyje Mospino ,tam nedaleko ot liniji fronta,kak ja posmotrel.Vidimo ruskije gotovitisia dlia F-16
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24.05.2024 18:38 Ответить
Вже є геолокація цього поля. Це не Моспіно. Це інше місце. В Моспіно знищили інший комплекс С-400.

Схоже, що ЗСУ почало розвалювати засрашинське ППО там, де хоче і так як хоче...
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24.05.2024 21:44 Ответить
Для перехвата баллистических ракет нужна другая боеголовка, чем для самолетов. С крупными поражающими элементами и более высокой точностью. Собственно это послужило причиной для разработки семейства ракет РАС3 для ЗРК Пэтриот вместо РАС2. Кацапские С-400 такой модернизации не получили, разве что С-500, изначально разработанный, как комплекс ПРО может как то пытаться.
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24.05.2024 22:43 Ответить
Da znaju pro Patriot sistemi xoroso.Vot ecio interesno SAMP-T sto dali francuzi s italjancami,kak oni sebia pokazali?Realno oni dolzni sbyvat balistiku.Takze HAWKS mozet probyvat sbyvat,ix soversenstvovali do etogo .NASAMS takze rabotajet nad balistikoj,no poka *********.Tut vazni sami raketi u Patriot oni s kompiuterom u sebia korektirujet sami dvizenije posle puska,takze kompiuter bez celoveka pomoci zapuskajet raketi.S-500 neznaju pro nix nicego
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24.05.2024 23:03 Ответить
Благодатний вогонь зійшов.
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24.05.2024 10:46 Ответить
аналоговнетна с400 знищила всі ракети клятого ната.
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24.05.2024 10:50 Ответить
«Мы их (Атакамсы) щелкаем как орехи, уничтожены десятки» (с)
П.С.
*****, шо з ******?
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24.05.2024 10:53 Ответить
Головне що і екіпажі згоріли як сірники.Цей новітній комплекс не може збити старі ракети США якім десятки років
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24.05.2024 10:54 Ответить
а нам і "старе" не дають в потрібній кількості...- яке е тисячами на арсеналах НАТО / СЩА та їх партнерів по цілому світу...
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24.05.2024 20:11 Ответить
Ну вони взагалі можуть не давати.Якщо треба більше то купити можна а то крадуть на всьому чим можна але всі винні нам.
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24.05.2024 22:08 Ответить
всеодно кацапи скажуть шо то муляж був. навіть муляжами ракет стріляв. а ви 2 атакамси всрали, лохи.
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24.05.2024 10:54 Ответить
навіть дибільні кацапи Не скажуть що муляж стріляє
"все нарісовано" - кажи сміло
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24.05.2024 11:34 Ответить
точно, АІ діпфейк. шах і мат.
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24.05.2024 11:44 Ответить
GMLRS M30. Вироблялися до 2009 року включно. Тисячі на зберіганні були. США офіційно передавало "касетні **********" без деталізації номенклатури. Впевнений, що там і пару сотень GMLRS M30 було поставлено...
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24.05.2024 17:37 Ответить
Так розумію, що цими пусками кацапи намагалися збити атакамс, який саме в них і летів?
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24.05.2024 11:07 Ответить
побачили, відстрілялися першою ракетою майже в автоматичному режимі (там комплекс може сам визначати цілі та сам стріляти по ним, без втручання людей для конкретного пуску. Ну, за рекламою). А хєра зо два влучили, очевидно. І не факт, що атакмс. Це могли бути і GMLRS M30.
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24.05.2024 17:39 Ответить
Саме так, і можливо навіть вцілили в той атакамс. Але дрібна шрапнель, яка літак розірвала б на шматки, міцну боєголовку атакамс тільки трошки подряпала.
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24.05.2024 22:49 Ответить
Моменто море
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24.05.2024 11:11 Ответить
Шикарне відео. Щиро вдячний всім причетним.
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24.05.2024 11:31 Ответить
https://defence-ua.com/news/mig_29_zsu_mozhut_nesti_tajemnichi_droni_pastki_adm_160_mald_vid_ssha_na_450_km-15428.html МіГ-29 ЗСУ можуть нести таємничі дрони-пастки ADM-160 MALD від США на 450 км
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24.05.2024 11:41 Ответить
Шедевральна озвучка
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24.05.2024 12:09 Ответить
Діалектика зради й перемоги.
зрада тут в тому, що встигли відстрілятися, може по самим ракетам
перемога тут в тому, що це точно не макет
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24.05.2024 12:25 Ответить
ракети то вони випустили, але як показали подальші події ніфіга не збили
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24.05.2024 16:39 Ответить
І випустили не всі ракети )
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25.05.2024 10:51 Ответить
Я щитаю атличное ПВО, стреляли стреляли и даже себя не защитили, можна сказать - аналагвнет.
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24.05.2024 13:17 Ответить
красивое!
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24.05.2024 14:25 Ответить
Красиво палає.
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24.05.2024 15:42 Ответить
А нахєра чекали щоб всі ракети по Україні вистріляв?
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24.05.2024 16:47 Ответить
він якраз стріляв по тим ракетам, які в нього летіли. Там, за рекламою, автоматичне відстеження і автоматичні пуски на "самозахист". По ворожим цілям (літакам тощо) зазвичай більше пари ракет не пуляють, бо за пачпортом - вірогідність влучання для пари ракет - 95% мінімум. А тут пуски йшли заполошно, явно комп'ютер відстрілював все готове до пуску.
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24.05.2024 17:42 Ответить
найлУЧШЕ в світі ППО себе не в змозі захистити....
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24.05.2024 17:03 Ответить
Я так розумію що це рекомендація купити патріот для тих хто закупив кацапське лайно...
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24.05.2024 19:03 Ответить
Слава ЗСУ!
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24.05.2024 19:36 Ответить
Красивое, в натуре!
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24.05.2024 19:46 Ответить
получі рашист гранату!
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24.05.2024 20:26 Ответить
Правильно ATACMS.
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24.05.2024 20:50 Ответить
A-TAC-MS
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26.05.2024 07:13 Ответить
Подождите, говорили шо они научились сбивать АТАКАМсы? Или это видео сбития АТАКАМса?
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24.05.2024 21:47 Ответить
Да, это видео сбития АТАКАМса. Радаром и пусковыми установками С-400. Но, как в том пошлом анекдоте, есть нюанс
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24.05.2024 22:51 Ответить
Красивый салют 😁
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24.05.2024 21:48 Ответить
В бойовому положенні...розрахунки в підвищеній готовності...активний пошук цілей...пуски...і як бог черепаху, та ще й хто-чюбатиє кастрюлєгаловия салаєди .
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24.05.2024 21:58 Ответить
Десь тихенько гризе нігті Ердоган що проміняв участь в програмі F-35 на один (!) комплекс С-400.
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25.05.2024 06:27 Ответить
йому похер - він в НАТО. ще й з рашою дружить.
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25.05.2024 13:56 Ответить
Програмі F-35 передбачала участь Туреччині у виробництві певних компонентів. Туреччина і персонально Байрактар (не компанія, а зять Ердогана,) міг би підняти мільярди, а не мільйони як на безпілотниках.
Але ніт.
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26.05.2024 00:47 Ответить
Афтар Ашипки исправь...
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25.05.2024 14:47 Ответить
А що по цьому поводу думають турки? ***** ж впарив їм ці супер-пупер комплекси... впору їм вимагати від ***** хоч за "моральний ущерб"
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25.05.2024 15:29 Ответить
Що це було?....ага, це були "хлопки",щось "похлопало"...🤡
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25.05.2024 18:47 Ответить
 
 