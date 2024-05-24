Новейший российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" уничтожен баллистической ракетой ATAKMS (с кассетной боевой частью). ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения новейшего российского комплекса ПВО С-400 "Триумф".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вражеский комплекс ПВО был поражен кассетным боеприпасом. Перед уничтожением, россияне успели сделать несколько пусков.
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Заступник голови комітету по обороні Верховної Ради від правлячої партії зробила заяву, що головнокомандувач ЗСУ призначає некомпетентних генералів, яких треба судити, на найвищі посади у військах. І що командувач найбільшим стратегічним угрупованням ЗСУ - злочинець.
Офіційна посадова особа, яка відповідає за парламентський контроль над силами оборони, висунула звинувачення, яке влада має або спростувати або підтвердити, оскільки тепер на це будуть посилатись усі медіа.
Неймовірно, але за день це звинувачення не прокоментували ні Верховний головнокомандувач, ні міністр оборони, ні головнокомандувач ЗСУ.
Це виключно інформативне відео. Пряме, детальне і дуже переконливе підтвердження того, що новітня система ППО засрашки не здатна захистити себе від одиничного засобу ураження з 80х...
Заради такої жирнючої цілі - чи не повний дивізіон С-400 (судячи з відоса - 4-5 пускових та ПБУ по центру ) - навіть повного пакету в 6 (та навіть 12) ракет - не жалкуючи б відправили...
Слава Україні! Орки середньої прожарки…
Це той, де кацап казав: потєрь в лічном составє нєт?
Ага, накрили одразу після запусків - і нікого за пультами.
ЗСУ - сила! Видеомонтажёр - на уровне👍
Схоже, що ЗСУ почало розвалювати засрашинське ППО там, де хоче і так як хоче...
П.С.
*****, шо з ******?
"все нарісовано" - кажи сміло
зрада тут в тому, що встигли відстрілятися, може по самим ракетам
перемога тут в тому, що це точно не макет
Але ніт.