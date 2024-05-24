Рука еще живого кадыровца торчит из завалов и дергается после прилета украинского боеприпаса. ВИДЕО 18+

Украинские воины попали в место базирования подразделения "кадыровцев" и ликвидировали часть из них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях. Место прилета и ликвидированных кадыровцев снял один из уцелевших оккупантов. На записи видно, тела уничтоженных захватчиков и одного заваленного обломками и еще живого оккупанта. Из-под завала торчит его рука и дергается.

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"Кадыровцы снова понесли большие потери в Украине. В результате прилета по одному из зданий, в котором они прятались, были ликвидированы десятки военнослужащих ВС РФ. Автору этого видео удалось перетащить мертвые тела нескольких своих приспешников, однако многие остаются гнить под завалами и руинами. Кадыровцы, продавшиеся за копейки Путину, становятся таким же пушечным мясом как и россияне", - отмечает в комментарии автор публикации.

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