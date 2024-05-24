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Рука еще живого кадыровца торчит из завалов и дергается после прилета украинского боеприпаса. ВИДЕО 18+

Украинские воины попали в место базирования подразделения "кадыровцев" и ликвидировали часть из них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях. Место прилета и ликвидированных кадыровцев снял один из уцелевших оккупантов. На записи видно, тела уничтоженных захватчиков и одного заваленного обломками и еще живого оккупанта. Из-под завала торчит его рука и дергается.

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"Кадыровцы снова понесли большие потери в Украине. В результате прилета по одному из зданий, в котором они прятались, были ликвидированы десятки военнослужащих ВС РФ. Автору этого видео удалось перетащить мертвые тела нескольких своих приспешников, однако многие остаются гнить под завалами и руинами. Кадыровцы, продавшиеся за копейки Путину, становятся таким же пушечным мясом как и россияне", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (19224) Кадыров Рамзан (801) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+33
Це яким кінченим бидлом треба бути, що б воювати за того хто знищував твій народ, десятки тисяч вбитих катом путіном ,а при сталіні весь народ був висланий в Казахстан.
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24.05.2024 15:11
+32
Аллах в Україні не допомагає, то не його зона відповідальності.
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24.05.2024 14:55
+28
ВСУ точно допоможуть,слухати пісні на концерті
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24.05.2024 14:52
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ВСУ точно допоможуть,слухати пісні на концерті
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24.05.2024 14:52 Ответить
Не на концерті...а трансляції концерту через навушники у вартовому приміщенні трудового табору у складі бодрствуючої зміни...а його напарник буде на вишці пильно дивитись що мокші не наближались до огорожі периметру
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24.05.2024 15:08 Ответить
шайтани !
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24.05.2024 15:16 Ответить
А мог бы спокойно трахать овечек у себя в ауле...
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24.05.2024 19:56 Ответить
собаці загарбнику- собача смерть!
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24.05.2024 14:54 Ответить
під такого собі "ріддік 2024" косить )) не орла, а, точно, пітуха якось приманює )))
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24.05.2024 14:54 Ответить
Аллах в Україні не допомагає, то не його зона відповідальності.
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24.05.2024 14:55 Ответить
"Аллаху акбар" і він на боці українців, а "кадирівці" навіть нечитали Коран вони неосвічені та займаються брудною справою заплямовуючи свій рід.
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24.05.2024 15:08 Ответить
НУ ТЫ ИДИОТ..НЕУЧЬ
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24.05.2024 22:27 Ответить
ахмат - САЛО!
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24.05.2024 14:55 Ответить
И поставка хрящей (субпродуктов) в кнр. Прутин договор уже подписал
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24.05.2024 16:34 Ответить
Тупа отара кадирівських баранів, вони тільки з полоненими і цивільними герої.
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24.05.2024 14:56 Ответить
Клас!" Ніщо так не покращує психіку!!!
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24.05.2024 14:59 Ответить
Непогані аплодисменти нашим артилеристам...
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24.05.2024 15:01 Ответить
Так ракеталлах и помог!!!!
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24.05.2024 15:02 Ответить
Дурні чурбани
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24.05.2024 15:05 Ответить
Та то якісь молдавани на шабашці )
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24.05.2024 15:09 Ответить
От так і хочеться спитаться: " І чого вам у ваших горах не сиділося?"
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24.05.2024 15:11 Ответить
Це яким кінченим бидлом треба бути, що б воювати за того хто знищував твій народ, десятки тисяч вбитих катом путіном ,а при сталіні весь народ був висланий в Казахстан.
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24.05.2024 15:11 Ответить
За шо " баролись"- то и получили...!)
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24.05.2024 15:12 Ответить
Ви аллаха на ху@лолала променяли
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24.05.2024 15:13 Ответить
Вєлік їм обіцяв, що в раю їх всіх задовільнить *****!
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24.05.2024 17:19 Ответить
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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24.05.2024 15:16 Ответить
Рука требует накабздона!
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24.05.2024 15:16 Ответить
Думає,що його реп собачою мовою допоможе?
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24.05.2024 15:30 Ответить
00:08 - *****, говорит, ему придавило!
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24.05.2024 15:33 Ответить
Это тот выродок, который собирался до Львова дойти, или его дорогой брат?
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24.05.2024 15:38 Ответить
Аллах, поможи їм... здохнути пошвидше
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24.05.2024 15:55 Ответить
пошвидше і в страшних муках
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24.05.2024 16:53 Ответить
Наче це "місце базування" - лікарня міста Вовчанськ, яку "зайняли" російські вояки і куди влучили три авіабомби
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24.05.2024 15:57 Ответить
Замість того, щоб кадиркє дирку почистити йдуть дохнути в Украіні...
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24.05.2024 16:13 Ответить
никто тебе, собака, не поможет. сдохни и пусть тебя собаки бродячие дожирают
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24.05.2024 16:31 Ответить
Здоровья попортили, настроение убавили.
Не будет вам тут радости, едьте домой.
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24.05.2024 16:32 Ответить
руке мацкви конфузно...
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24.05.2024 16:39 Ответить
З чого видно, що то "кадировець"?

Ну, ku*wa, на нас напали кацапи!!! а не "кадировці".

А почитаєш дурнуватих xxLів, то виходить, що кацапи ніби ні до чого, а на Україну напала Чечня з Бурятією.

Бачу, що після закінчення бойових дій xxLи знову будуть готові цілуватися з кацапнею незалежно від результатів війни...
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24.05.2024 17:02 Ответить
Ще зверху nocųяmu.
І потім добити лопатою.
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24.05.2024 17:48 Ответить
Поляти свиною сечею
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24.05.2024 20:05 Ответить
На стороне пид**ов воюют орки из десятков порабощенных народов огромного Мордора, а нам бы хоть кто помог, лишь все кулачки держат и говорят как мы храбро сражаемся, ну и подкидываю немного оружия... хоть бы границу на Беларуси прикрыли. Когда то смотрел передачу про татаро-монгольское нашествие на Русь и Запад, и что его успешность в основном была обусловлена неспособностью объединится тогдашних князей и правителей.
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24.05.2024 18:34 Ответить
Поздихайте всі суки-окупанти на українській землі
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24.05.2024 18:48 Ответить
не поможе тобі алах іщак
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24.05.2024 19:24 Ответить
..а что там ****** в одиночестве делает ? ..ка дырке вышлете видео,ему понравится..
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24.05.2024 22:01 Ответить
*** тебе в сраке поможет - ****** ЧЕРНОЖОПЫЙ.
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25.05.2024 00:54 Ответить
Аллах шайтанам не помічник.
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25.05.2024 15:16 Ответить
 
 