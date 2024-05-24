Рука ще живого кадирівця стирчить із завалів і смикається після прильоту українського боєприпасу. ВIДЕО 18+
Українські воїни поцілили у місце базування підрозділу "кадирівців" та ліквідували частину із них.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах. Місце прильоту та ліквідованих кадирівців зафільмував один із уцілілих окупантів. На записі видно, тіла знищених загарбників та одного заваленого уламками і ще живого окупанта. Із-під завалу стирчить його рука і смикається.
"Кадирівці знову зазнали великих втрат в Україні. У результаті прильоту по одній із будівель, в якій вони ховалися, було ліквідовано десятки військовослужбовців ЗС РФ. Автору цього відео вдалося перетягнути мертві тіла кількох своїх поплічників, проте багато хто залишається гнити під завалами та руїнами. Кадирівці, що продалися за копійки Путіну, стають таким же гарматним м'ясом як і росіяни", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Ну, ku*wa, на нас напали кацапи!!! а не "кадировці".
А почитаєш дурнуватих xxLів, то виходить, що кацапи ніби ні до чого, а на Україну напала Чечня з Бурятією.
Бачу, що після закінчення бойових дій xxLи знову будуть готові цілуватися з кацапнею незалежно від результатів війни...
І потім добити лопатою.