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Рука ще живого кадирівця стирчить із завалів і смикається після прильоту українського боєприпасу. ВIДЕО 18+

Українські воїни поцілили у місце базування підрозділу "кадирівців" та ліквідували частину із них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах. Місце прильоту та ліквідованих кадирівців зафільмував один із уцілілих окупантів. На записі видно, тіла знищених загарбників та одного заваленого уламками і ще живого окупанта. Із-під завалу стирчить його рука і смикається.

Дивіться: Кадирівець-"освободитель" свариться на донеччан у поліклініці: "Вы все ох#ели, бл#дь!". ВIДЕО

"Кадирівці знову зазнали великих втрат в Україні. У результаті прильоту по одній із будівель, в якій вони ховалися, було ліквідовано десятки військовослужбовців ЗС РФ. Автору цього відео вдалося перетягнути мертві тіла кількох своїх поплічників, проте багато хто залишається гнити під завалами та руїнами. Кадирівці, що продалися за копійки Путіну, стають таким же гарматним м'ясом як і росіяни", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17373) Кадиров Рамзан (527) знищення (7235)


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Топ коментарі
+33
Це яким кінченим бидлом треба бути, що б воювати за того хто знищував твій народ, десятки тисяч вбитих катом путіном ,а при сталіні весь народ був висланий в Казахстан.
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24.05.2024 15:11
+32
Аллах в Україні не допомагає, то не його зона відповідальності.
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24.05.2024 14:55
+28
ВСУ точно допоможуть,слухати пісні на концерті
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24.05.2024 14:52
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ВСУ точно допоможуть,слухати пісні на концерті
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24.05.2024 14:52 Відповісти
Не на концерті...а трансляції концерту через навушники у вартовому приміщенні трудового табору у складі бодрствуючої зміни...а його напарник буде на вишці пильно дивитись що мокші не наближались до огорожі периметру
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24.05.2024 15:08 Відповісти
шайтани !
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24.05.2024 15:16 Відповісти
А мог бы спокойно трахать овечек у себя в ауле...
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24.05.2024 19:56 Відповісти
собаці загарбнику- собача смерть!
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24.05.2024 14:54 Відповісти
під такого собі "ріддік 2024" косить )) не орла, а, точно, пітуха якось приманює )))
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24.05.2024 14:54 Відповісти
Аллах в Україні не допомагає, то не його зона відповідальності.
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24.05.2024 14:55 Відповісти
"Аллаху акбар" і він на боці українців, а "кадирівці" навіть нечитали Коран вони неосвічені та займаються брудною справою заплямовуючи свій рід.
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24.05.2024 15:08 Відповісти
НУ ТЫ ИДИОТ..НЕУЧЬ
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24.05.2024 22:27 Відповісти
ахмат - САЛО!
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24.05.2024 14:55 Відповісти
И поставка хрящей (субпродуктов) в кнр. Прутин договор уже подписал
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24.05.2024 16:34 Відповісти
Тупа отара кадирівських баранів, вони тільки з полоненими і цивільними герої.
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24.05.2024 14:56 Відповісти
Клас!" Ніщо так не покращує психіку!!!
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24.05.2024 14:59 Відповісти
Непогані аплодисменти нашим артилеристам...
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24.05.2024 15:01 Відповісти
Так ракеталлах и помог!!!!
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24.05.2024 15:02 Відповісти
Дурні чурбани
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24.05.2024 15:05 Відповісти
Та то якісь молдавани на шабашці )
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24.05.2024 15:09 Відповісти
От так і хочеться спитаться: " І чого вам у ваших горах не сиділося?"
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24.05.2024 15:11 Відповісти
Це яким кінченим бидлом треба бути, що б воювати за того хто знищував твій народ, десятки тисяч вбитих катом путіном ,а при сталіні весь народ був висланий в Казахстан.
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24.05.2024 15:11 Відповісти
За шо " баролись"- то и получили...!)
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24.05.2024 15:12 Відповісти
Ви аллаха на ху@лолала променяли
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24.05.2024 15:13 Відповісти
Вєлік їм обіцяв, що в раю їх всіх задовільнить *****!
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24.05.2024 17:19 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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24.05.2024 15:16 Відповісти
Рука требует накабздона!
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24.05.2024 15:16 Відповісти
Думає,що його реп собачою мовою допоможе?
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24.05.2024 15:30 Відповісти
00:08 - *****, говорит, ему придавило!
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24.05.2024 15:33 Відповісти
Это тот выродок, который собирался до Львова дойти, или его дорогой брат?
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24.05.2024 15:38 Відповісти
Аллах, поможи їм... здохнути пошвидше
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24.05.2024 15:55 Відповісти
пошвидше і в страшних муках
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24.05.2024 16:53 Відповісти
Наче це "місце базування" - лікарня міста Вовчанськ, яку "зайняли" російські вояки і куди влучили три авіабомби
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24.05.2024 15:57 Відповісти
Замість того, щоб кадиркє дирку почистити йдуть дохнути в Украіні...
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24.05.2024 16:13 Відповісти
никто тебе, собака, не поможет. сдохни и пусть тебя собаки бродячие дожирают
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24.05.2024 16:31 Відповісти
Здоровья попортили, настроение убавили.
Не будет вам тут радости, едьте домой.
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24.05.2024 16:32 Відповісти
руке мацкви конфузно...
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24.05.2024 16:39 Відповісти
З чого видно, що то "кадировець"?

Ну, ku*wa, на нас напали кацапи!!! а не "кадировці".

А почитаєш дурнуватих xxLів, то виходить, що кацапи ніби ні до чого, а на Україну напала Чечня з Бурятією.

Бачу, що після закінчення бойових дій xxLи знову будуть готові цілуватися з кацапнею незалежно від результатів війни...
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24.05.2024 17:02 Відповісти
Ще зверху nocųяmu.
І потім добити лопатою.
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24.05.2024 17:48 Відповісти
Поляти свиною сечею
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24.05.2024 20:05 Відповісти
На стороне пид**ов воюют орки из десятков порабощенных народов огромного Мордора, а нам бы хоть кто помог, лишь все кулачки держат и говорят как мы храбро сражаемся, ну и подкидываю немного оружия... хоть бы границу на Беларуси прикрыли. Когда то смотрел передачу про татаро-монгольское нашествие на Русь и Запад, и что его успешность в основном была обусловлена неспособностью объединится тогдашних князей и правителей.
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24.05.2024 18:34 Відповісти
Поздихайте всі суки-окупанти на українській землі
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24.05.2024 18:48 Відповісти
не поможе тобі алах іщак
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24.05.2024 19:24 Відповісти
..а что там ****** в одиночестве делает ? ..ка дырке вышлете видео,ему понравится..
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24.05.2024 22:01 Відповісти
*** тебе в сраке поможет - ****** ЧЕРНОЖОПЫЙ.
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25.05.2024 00:54 Відповісти
Аллах шайтанам не помічник.
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25.05.2024 15:16 Відповісти
 
 