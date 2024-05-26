Помещение харьковского "Эпицентра" в момент авиаудара российскими КАБами. ВИДЕО

В соцсети распространяется видео изнутри гипермаркета "Эпицентр" в Харькове в момент российского удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к каждому, кто сейчас ищет своих близких. Сдавайте образцы ДНК - пока это единственный способ установить личности тех, кого уже нашли и еще найдут на месте удара", - обратился к родным пропавших без вести начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.