Помещение харьковского "Эпицентра" в момент авиаудара российскими КАБами. ВИДЕО
В соцсети распространяется видео изнутри гипермаркета "Эпицентр" в Харькове в момент российского удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь к каждому, кто сейчас ищет своих близких. Сдавайте образцы ДНК - пока это единственный способ установить личности тех, кого уже нашли и еще найдут на месте удара", - обратился к родным пропавших без вести начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.
Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове
Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 14 погибших.
Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.
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R.I.P.
Ви праві!
Это российские революционеры ,ставшие потом чекистами
Придумали то ,что сегодня называется ТЕРРОРОМ
И вывели его на международный уровень
Это чекисты стоят за всеми преступлениями против человечности
Но им удалось избежать НЮРНБЕРГА
И они пошли вразнос
Пока не произойдет распад России - мы будем бултыхаться в чекистском дерьме
И мы - и Европа
И США
Смотреть на то,как мир проигрывает ублюдкам - невыносимо
Но не мешает и буквы поменьше сделать
И имперские интересы россии поубавить
Кеурують КАБАми....
Вони породвжують...
Пусті місця...
З сєченіє народжують...
Без жодних поривів ...
Отця...
Бо... нервую...
Радію коли летять опилки....
З дубових голів...
Коли ж запрацює пилка...
Що пилятиме москалів...
люди, ви що? подуріли?
лізти в велетенський ангар, набитий вибухонебезпечними та легкозаймистими матеріалами ?
ось такі клепальщиці Роузі, які стали біля станків замість своїх чоловіків-солдат здобули перемогу у Другій світвій
приїзжайтє в Києв і подивіться - кабани в охранніках, на вулицях, кругом !
На безпеку Герегам завжди було наплювати (ще під час ковіду), хочаб якісь бетонні бокси укриття для працівників та покупців поставили, під час постійних тривог туди сюди не набігаєшся
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
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