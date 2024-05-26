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Помещение харьковского "Эпицентра" в момент авиаудара российскими КАБами. ВИДЕО

В соцсети распространяется видео изнутри гипермаркета "Эпицентр" в Харькове в момент российского удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к каждому, кто сейчас ищет своих близких. Сдавайте образцы ДНК - пока это единственный способ установить личности тех, кого уже нашли и еще найдут на месте удара", - обратился к родным пропавших без вести начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.

Также читайте: Удар по "Эпицентру" - ужасное преступление, - глава Евросовета Мишель

Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485)


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Топ комментарии
+45
Просто жах! Горіти вам в пеклі, кацапські виродки!
R.I.P.
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26.05.2024 12:39
+20
RIP
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26.05.2024 12:41
+17
фашісти
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26.05.2024 12:44
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Як дороги та мости зв'язані з проявами рашизму в Парашці?
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26.05.2024 13:41 Ответить
рашизм - то не "прояви", а сама суть козломордії ...
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26.05.2024 13:58 Ответить
Просто жах! Горіти вам в пеклі, кацапські виродки!
R.I.P.
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26.05.2024 12:39 Ответить
RIP
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26.05.2024 12:41 Ответить
здесь водки нет
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26.05.2024 22:58 Ответить
фашісти
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26.05.2024 12:44 Ответить
Ви сказали, РАШИСТИ?!?!
Ви праві!
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26.05.2024 12:46 Ответить
Вважаю що рашизм приніс українську народну набагато більше горя чим фашизм, який на теренах колишнього срср багато людей постійно плутає з націонал-соціалізмом, скорочено нацизм. Сралінська пропаганда щоб не «дискредитувати» слово соціалізм вирішила війська вермахту називати німецько-фашистські загарбники, хоча фашистами в той час були союзники гітлера італійські послідовники муссоліні. Це перекручення так вкорінилися що мабуть так і залишиться назавжди з тими хто вивчав історію в радянській школі..
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26.05.2024 13:29 Ответить
******* соціалісти і комуністи також не ******* згадувати про те, що адольф гітлер був фюрером націонал-соціалістичної, та ще й робітничої (пролетарської) партії Німеччини.
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26.05.2024 13:58 Ответить
Чекисты всегда были САМЫМ БОЛЬШИМ ЗЛОМ
Это российские революционеры ,ставшие потом чекистами
Придумали то ,что сегодня называется ТЕРРОРОМ
И вывели его на международный уровень
Это чекисты стоят за всеми преступлениями против человечности
Но им удалось избежать НЮРНБЕРГА
И они пошли вразнос
Пока не произойдет распад России - мы будем бултыхаться в чекистском дерьме
И мы - и Европа
И США
Смотреть на то,как мир проигрывает ублюдкам - невыносимо
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26.05.2024 14:59 Ответить
рОссии нужно писать с маленькой , очень маленькой буквы
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26.05.2024 16:48 Ответить
Вы правы
Но не мешает и буквы поменьше сделать
И имперские интересы россии поубавить
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26.05.2024 17:15 Ответить
Російскі баби...

Кеурують КАБАми....

Вони породвжують...

Пусті місця...

З сєченіє народжують...

Без жодних поривів ...

Отця...
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26.05.2024 12:51 Ответить
ещенарожалки
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27.05.2024 10:14 Ответить
Пишу завжди з помилками...

Бо... нервую...

Радію коли летять опилки....

З дубових голів...

Коли ж запрацює пилка...

Що пилятиме москалів...
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27.05.2024 10:38 Ответить
Была тревога. Почему люди находятся в зале ?
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26.05.2024 12:54 Ответить
а смысл выходить все равно все под магазом толктись будут пережидая тревогу,90% не ходят в те укрытия,если сужденно окочюриться то так оно и будет,человек ничего не решает,все судьба-фатум
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26.05.2024 12:58 Ответить
Під час тривоги краще покинути приміщення, де є великі склади.
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26.05.2024 13:17 Ответить
...легкозаймистих речовин, як то - розчинники, ацетони, фарби, лаки, пенопласт, пластик і тд. і т.п.

люди, ви що? подуріли?
лізти в велетенський ангар, набитий вибухонебезпечними та легкозаймистими матеріалами ?
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26.05.2024 14:20 Ответить
Теж правильно. Але я мав на увазі, що ждуни можуть повідомити, що на склад завезли щось військове, і туди прилетить.
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26.05.2024 18:13 Ответить
в каком городе живешь?
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26.05.2024 17:52 Ответить
а ты чего в инетах сидишь а ну брысь в блиндаж калашмат чистить,диванный ухилес который всех на войну посылает))))
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26.05.2024 13:07 Ответить
Диванный Ахиллес )
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26.05.2024 15:25 Ответить
І що тепер, не срати бо війна?
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26.05.2024 13:45 Ответить
найдорожче під час війни - людський ресурс: і для фронта і для тилу !
ось такі клепальщиці Роузі, які стали біля станків замість своїх чоловіків-солдат здобули перемогу у Другій світвій

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26.05.2024 14:01 Ответить
Мордва побачила купу унітазів і помстилась.... Нікчемна кровожерлива мордва...
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26.05.2024 12:58 Ответить
Подивись на охорону Нового ринку в Одесі...і не тільки в Одесі...
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26.05.2024 13:25 Ответить
та навіщо мені ОдеССа ? (саме так кажуть місцеві)

приїзжайтє в Києв і подивіться - кабани в охранніках, на вулицях, кругом !
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26.05.2024 14:23 Ответить
*** зебил вместе с посмотри на кабанов из тцк, штурмовиков гражданских
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26.05.2024 13:30 Ответить
Це ж було вже. 100 років тому здалися більшовикам, а за 10 років по по сдачі їли своїх дітей. В Бучі і Маріуполі кацапи довели, що за це сторіччя вони не змінились. Краще вже супротив. Так хоч є шанс вижити.
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26.05.2024 15:22 Ответить
рашизм он такой, бессмысленный и беспощадный. лекарство его лечения как и для бешенных собак.
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26.05.2024 13:21 Ответить
Цікаво а кацапи не дивились відео з камер онлайн...? там же унітази
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26.05.2024 13:21 Ответить
Просто рашистам стало "абидна шо кто то срёт па другому"
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26.05.2024 13:49 Ответить
Вони туди спеціально й цілили. Їм ненависна сама думка срати в унітаз замість до вєтру під тин. А після того як з Київщини їхні зольдати приперли на росію ці прилади, то офіційна влада перелякалась, що бацила цивілізації може порушити скрєпний міръ. Тому й превентивні удари по складам сантехніки. Лопухнашефсьо!
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26.05.2024 14:15 Ответить
Ось і тримайте надалі свого обраного хочапаржом....,без змін.
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26.05.2024 13:37 Ответить
СМЕРТЬ ксапам.
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26.05.2024 13:53 Ответить
Люди ви що зовсім здуріли коли така кривава війна а в нас будівельні супермаркети працюють.Герезі пофігу бо вони застраховані а ви ? Яка будова ? Розумно треба спускатись під землю в ті ж метро де можна і торгувати НЕОБХІДНИМ ДЛЯ ЖИТТЯ БО ІДЕ ВІЙНА.....
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26.05.2024 14:01 Ответить
Герегам краще за всьго, по всій Україні понабирали земл,і збудували ангар та й здають під магазинчики, а пересічний громадянин від держави неможе навіть і 6 соток отримати
На безпеку Герегам завжди було наплювати (ще під час ковіду), хочаб якісь бетонні бокси укриття для працівників та покупців поставили, під час постійних тривог туди сюди не набігаєшся
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26.05.2024 14:43 Ответить
Просто, кацапи по відеокамерах побачили унітази і їм стало заздрісно. Кацапи, як відомо, сруть в дірку в землі і підтираються долонею. Будь-які прояви цивілізації, руйнують їхні духовні скрепи, порушують зв'язок поколінь.
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26.05.2024 14:03 Ответить
Іде ВІЙНА...жорстока,жахлива,смертельна і думайте мізками бо все закінчується смертью або каліцтвом і воно не стоїть того щоб після вже не вперший раз були такі удари по великих супемаркетам де є скупчення людей ризикувати житям. Бережіть себе !
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26.05.2024 14:06 Ответить
Треба в Україні тимчасово до закінчення війни оці "братські могили" ТРЦ а продуктові магазини мають бути невеликі і в безпечних місцях.
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26.05.2024 14:09 Ответить
ЗАБОРОНИТИ ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ БО ЦЕ СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ТРЦ...
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26.05.2024 14:10 Ответить
иди под кровать залезь там тебя снаряд не достанет))))война войной а обед по расписанию,даже когда под киевом кацапі стояли рінки работали под град и ничего люди скупались,может еще пердеть перестать бо иде вийна,слава богу у нас 80% населения не таки перелякани)еще скажи что во время атак иранского металолома в убежище ходить
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26.05.2024 14:42 Ответить
У кожну москальську бл*дську хату таке має прилетіти!
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26.05.2024 14:17 Ответить
Здалеку бачив цей вибух - здивувало що не було звуку як від С 300 чи артснаряда чи бомби, фізично не було чутно, тільки шапка диму від вибуху за пару секунд піднялась метрів на сто, на слух не скаржусь, бо потім пізно ввечері були прильоти С 300 по Харкову і чутно було гарно.
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26.05.2024 15:09 Ответить
велике приміщення приглушило звук вибуху. воно ж зовсім не пусте було.
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26.05.2024 17:42 Ответить
Вибух є вибух, звук прильоту чутно завжди при любих обставинах, бо підривається велика кількість вибухівки в заряді ракети чи бомби, звук приховати неможливо. Хай спецілісти по вибухотехниці розбираються.
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26.05.2024 18:17 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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26.05.2024 19:04 Ответить
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа от голода в палестинском анклаве умерло в тысячу раз меньше людей, чем за год в США. Таким образом глава израильского правительства в интервью телеканалу https://edition.cnn.com/ CNN ответил на высказанные прокурором Международного уголовного суда обвинения в провоцировании голода среди палестинцев.

"Говорят о 23, я думаю, 30 случаях смерти от недоедания при населении в 2 миллиона. В США в 2022 году было 20 тысяч смертей от недоедания", - утверждает Нетаньяху.
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26.05.2024 22:12 Ответить
 
 