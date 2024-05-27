Уничтожение российского танка Т-90 "Прорыв" и детонация боекомплекта новейшей вражеской бронемашины. ВИДЕО
Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" с помощью дронов-камикадзе уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на вражескую бронемашину и детонации боекомплекта бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.
"Говорят, что сжечь аналоговнетовский Т-90 очень трудно. На счету нашего подразделения уже 6 Т-90 "Прорыв". Все 6 остановлены во время движения, 2 из них с мгновенной детонацией, 2 сожгли во время повторного поражения и 2 поджечь не удалось. В данном случае наш дрон-камикадзе попал в моторный отсек - остановив танк. Кто-то из смежных подразделений нанес поражение в верхнюю часть башни - повредив оптику наведения. Затем несколько дружественных подразделений пытались поджечь танк, но не получилось. Нам надоело наблюдать за этим, и один из наших пилотов решил показать мастер-класс, попав четко между башней и корпусом", - отмечают в комментарии украинские воины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Їм було занаддддто жарко через що вони образилися на ***** й пійшли "зайцем" на концерт кобздона !
на 0.37 танк підїхав до знаку з прапором, на дорозі більш нікого. а коли його дроном запалили видно вже на задньому плані іншу броню.
думаю московити ретирувались
Мгм...
Все так само "новітній" як і той єврей, вічно "свєжій нє по годам"!
Прорив дупи - так було би прапвильно....