Уничтожение российского танка Т-90 "Прорыв" и детонация боекомплекта новейшей вражеской бронемашины. ВИДЕО

Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" с помощью дронов-камикадзе уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на вражескую бронемашину и детонации боекомплекта бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.

Смотрите: Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили танк-черепаху российских захватчиков. ВИДЕО

"Говорят, что сжечь аналоговнетовский Т-90 очень трудно. На счету нашего подразделения уже 6 Т-90 "Прорыв". Все 6 остановлены во время движения, 2 из них с мгновенной детонацией, 2 сожгли во время повторного поражения и 2 поджечь не удалось. В данном случае наш дрон-камикадзе попал в моторный отсек - остановив танк. Кто-то из смежных подразделений нанес поражение в верхнюю часть башни - повредив оптику наведения. Затем несколько дружественных подразделений пытались поджечь танк, но не получилось. Нам надоело наблюдать за этим, и один из наших пилотов решил показать мастер-класс, попав четко между башней и корпусом", - отмечают в комментарии украинские воины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вражеская аэроразведка заводит свою бронегруппу из 8 машин на минное поле: "Два танка подорвалось! Заднюю машину въ#бали! БК взорвалось!". ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили танк-черепаху российских захватчиков. ВИДЕО