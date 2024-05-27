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Уничтожение российского танка Т-90 "Прорыв" и детонация боекомплекта новейшей вражеской бронемашины. ВИДЕО

Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" с помощью дронов-камикадзе уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на вражескую бронемашину и детонации боекомплекта бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.

Смотрите: Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили танк-черепаху российских захватчиков. ВИДЕО

"Говорят, что сжечь аналоговнетовский Т-90 очень трудно. На счету нашего подразделения уже 6 Т-90 "Прорыв". Все 6 остановлены во время движения, 2 из них с мгновенной детонацией, 2 сожгли во время повторного поражения и 2 поджечь не удалось. В данном случае наш дрон-камикадзе попал в моторный отсек - остановив танк. Кто-то из смежных подразделений нанес поражение в верхнюю часть башни - повредив оптику наведения. Затем несколько дружественных подразделений пытались поджечь танк, но не получилось. Нам надоело наблюдать за этим,  и один из наших пилотов решил показать мастер-класс, попав четко между башней и корпусом", - отмечают в комментарии украинские воины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вражеская аэроразведка заводит свою бронегруппу из 8 машин на минное поле: "Два танка подорвалось! Заднюю машину въ#бали! БК взорвалось!". ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили танк-черепаху российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) танк (2256) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+14
Пасажири насолоджуються концертом кабздона
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27.05.2024 13:45
+14
символично сгорел, на фоне украинского флага
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27.05.2024 14:08
+13
Два з льота, а третій - хто цей майстер холоднокровний вбивця танків? Пошана та повага. Та йще на фоні українського прапора. Ці кадри стануть історичними та відомими.
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27.05.2024 14:02
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Так, а шо з пасажирами? Це в наступній серії?
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27.05.2024 13:42 Ответить
Пасажири насолоджуються концертом кабздона
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27.05.2024 13:45 Ответить
"Паджарка стАлічнайя"

Їм було занаддддто жарко через що вони образилися на ***** й пійшли "зайцем" на концерт кобздона !
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27.05.2024 13:51 Ответить
І дарагайааа , нє узнаєт , какой у парня бил конец ....
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27.05.2024 15:47 Ответить
У пасажирів зменьшився тиск до 0 внаслідок згортування білка від різкого збільшення температури навкруги .
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27.05.2024 14:03 Ответить
це відео з двох кусків у різний час відзнято.
на 0.37 танк підїхав до знаку з прапором, на дорозі більш нікого. а коли його дроном запалили видно вже на задньому плані іншу броню.
думаю московити ретирувались
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27.05.2024 14:09 Ответить
Можливо, але принаймі механік-водій "на концерті". Положення башні (дуло над люком) та люк не відкритий. Інші люки відкриті повністю
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27.05.2024 20:40 Ответить
новітній російський танк Т-90

Мгм...
Все так само "новітній" як і той єврей, вічно "свєжій нє по годам"!
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27.05.2024 13:43 Ответить
танк без КАЗ - гроші на вітер
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27.05.2024 13:44 Ответить
около 4,5 миллиона долларов.Т-90 "Прорив"
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04.06.2024 22:59 Ответить
"При цьому автомат заряджання залишився колишньої конструкції (під сракою екіпажу ) і особисто мені незрозуміло - як екіпаж у бойових умовах поповнюватиме автомат заряджання снарядами з кормової ніші - адже для цього потрібно вийти з танка", - наводить приклад бездумного копіювання західних технологій Андрій Харук.

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27.05.2024 13:49 Ответить
новітній російський танк Т-90 це дцяте усовєршенствованіє славетного українського старого Т-64
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27.05.2024 13:52 Ответить
"Паджарка стАлічнайя" -- 3-й сорт з орків фаршированних прямо у дупу деталями "прАрифффу"
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27.05.2024 13:49 Ответить
Два з льота, а третій - хто цей майстер холоднокровний вбивця танків? Пошана та повага. Та йще на фоні українського прапора. Ці кадри стануть історичними та відомими.
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27.05.2024 14:02 Ответить
наскільки це символічна локація для палаючого московитського танка
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27.05.2024 14:07 Ответить
символично сгорел, на фоне украинского флага
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27.05.2024 14:08 Ответить
На перше влучання у "моторний відсік" танк здається взагалі ніяк не відреагував.
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27.05.2024 14:15 Ответить
Найбільше мені подобається, коли дим починає йти через дуло - "дали прикурити"
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27.05.2024 14:39 Ответить
Есть пробитие!!!
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27.05.2024 16:05 Ответить
Люки були привідкриті...і танк почав крутити баштою...цікаво орки зїбались чи ні..бо відео трохи обрізане
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27.05.2024 16:06 Ответить
Обрізане , бо звідки взявся ще якийсь ТЗ який в верхньому лівому куті, коли танк під'їджав там нічого не стояло ....
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27.05.2024 16:17 Ответить
Прорив..... Пропущено слово "дупи"
Прорив дупи - так було би прапвильно....
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27.05.2024 16:16 Ответить
оператор-красава... прицелился и под башню засадил!!
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27.05.2024 16:59 Ответить
Чекаємо на наступне відео, коли хлопець з МАГУРА покаже ще один майстер клас. Буде залітати в танк через дуло.
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27.05.2024 17:30 Ответить
..прорив .. прорвало . екипаж порвало . и маладая не узнаеть какой танкиста был канец или конец . а какая разница жидофашист саловьев и пропогандонище ********* раша-быдлу фсе разжують и на уши развесють
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27.05.2024 18:42 Ответить
Шикарна робота
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27.05.2024 19:09 Ответить
А какая разница Т-90 или Т-80 ... А Т- 80 в Харкове был модернизирован и попоставлялся в Сингапур в прошлом столетий и двигатель был другой - опозитивныий дизель ,Т-72 .... они все выходцы из Т-72 с малыми изменениями . В кремле громко кричали ... номера меняли ,денги воровали а как был Т-72 так и осталя ,хоть и напиши Т-100.
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27.05.2024 21:21 Ответить
І нікто нє узнаєт гдє могілка твоя!
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27.05.2024 22:36 Ответить
Дуже гарно горить. Танк з екіпажем-камікадзе був знищений безпілотниками-камікадзе. Тільки одного не розумію. Невже у росіян немає почуття самозбереження?
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27.05.2024 22:37 Ответить
Просто, життя пересічного росіянина настільки паскудне, що здохнути для нього - це вже велика справа.
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27.05.2024 22:52 Ответить
 
 