Знищення російського танка Т-90 "Прорив" та детонація боєкомплекту новітньої ворожої бронемашини. ВIДЕО
Українські воїни із 47-ї ОМБр "Магура" за допомогою дронів-камікадзе знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на ворожу бронемашину та детонації боєкомплекту бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережах.
"Кажуть, що спалити аналоговнєтовський Т-90 дуже важко. На рахунку нашого підрозділу вже 6 Т-90 "Прорив". Всі 6 зупинені під час руху, 2 з них з миттєвою детонацією, 2 спалили під час повторного ураження і 2 запалити не вдалось. У даному випадку наш дрон-камікадзе влучив у моторний відсік - зупинивши танк. Хтось із суміжних підрозділів наніс ураження у верхню частину башти - пошкодивши оптику наведення. Потім декілька дружніх підрозділів намагались запалити танк, але не вийшло. Нам набридло спостерігати за цим і один з наших пілотів вирішив показати майстер-клас, влучивши чітко між баштою та корпусом", - зазначають у коментарі українські воїни.
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Їм було занаддддто жарко через що вони образилися на ***** й пійшли "зайцем" на концерт кобздона !
на 0.37 танк підїхав до знаку з прапором, на дорозі більш нікого. а коли його дроном запалили видно вже на задньому плані іншу броню.
думаю московити ретирувались
Мгм...
Все так само "новітній" як і той єврей, вічно "свєжій нє по годам"!
Прорив дупи - так було би прапвильно....