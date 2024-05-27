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Знищення російського танка Т-90 "Прорив" та детонація боєкомплекту новітньої ворожої бронемашини. ВIДЕО

Українські воїни із 47-ї ОМБр "Магура" за допомогою дронів-камікадзе знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на ворожу бронемашину та детонації боєкомплекту бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці знищили танк Т-90 та дві БМП поблизу Часового Яру на Донеччині. ВIДЕО

"Кажуть, що спалити аналоговнєтовський Т-90 дуже важко. На рахунку нашого підрозділу вже 6 Т-90 "Прорив". Всі 6 зупинені під час руху, 2 з них з миттєвою детонацією, 2 спалили під час повторного ураження і 2 запалити не вдалось. У даному випадку наш дрон-камікадзе влучив у моторний відсік - зупинивши танк. Хтось із суміжних підрозділів наніс ураження у верхню частину башти - пошкодивши оптику наведення. Потім декілька дружніх підрозділів намагались запалити танк, але не вийшло. Нам набридло спостерігати за цим і один з наших пілотів вирішив показати майстер-клас, влучивши чітко між баштою та корпусом", - зазначають у коментарі українські воїни.

Також дивіться: Ворожа аеророзвідка заводить свою бронегрупу із 8 машин на мінне поле: "Два танка подорвалось! Заднюю машину въ#бали! БК взорвалось!". ВIДЕО

Дивіться: Бійці 71 ОЄБр знищили танк-черепаху російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) танк (2067) знищення (7243)


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Топ коментарі
+14
Пасажири насолоджуються концертом кабздона
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27.05.2024 13:45
+14
символично сгорел, на фоне украинского флага
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27.05.2024 14:08
+13
Два з льота, а третій - хто цей майстер холоднокровний вбивця танків? Пошана та повага. Та йще на фоні українського прапора. Ці кадри стануть історичними та відомими.
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27.05.2024 14:02
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Так, а шо з пасажирами? Це в наступній серії?
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27.05.2024 13:42 Відповісти
Пасажири насолоджуються концертом кабздона
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27.05.2024 13:45 Відповісти
"Паджарка стАлічнайя"

Їм було занаддддто жарко через що вони образилися на ***** й пійшли "зайцем" на концерт кобздона !
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27.05.2024 13:51 Відповісти
І дарагайааа , нє узнаєт , какой у парня бил конец ....
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27.05.2024 15:47 Відповісти
У пасажирів зменьшився тиск до 0 внаслідок згортування білка від різкого збільшення температури навкруги .
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27.05.2024 14:03 Відповісти
це відео з двох кусків у різний час відзнято.
на 0.37 танк підїхав до знаку з прапором, на дорозі більш нікого. а коли його дроном запалили видно вже на задньому плані іншу броню.
думаю московити ретирувались
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27.05.2024 14:09 Відповісти
Можливо, але принаймі механік-водій "на концерті". Положення башні (дуло над люком) та люк не відкритий. Інші люки відкриті повністю
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27.05.2024 20:40 Відповісти
новітній російський танк Т-90

Мгм...
Все так само "новітній" як і той єврей, вічно "свєжій нє по годам"!
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27.05.2024 13:43 Відповісти
танк без КАЗ - гроші на вітер
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27.05.2024 13:44 Відповісти
около 4,5 миллиона долларов.Т-90 "Прорив"
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04.06.2024 22:59 Відповісти
"При цьому автомат заряджання залишився колишньої конструкції (під сракою екіпажу ) і особисто мені незрозуміло - як екіпаж у бойових умовах поповнюватиме автомат заряджання снарядами з кормової ніші - адже для цього потрібно вийти з танка", - наводить приклад бездумного копіювання західних технологій Андрій Харук.

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27.05.2024 13:49 Відповісти
новітній російський танк Т-90 це дцяте усовєршенствованіє славетного українського старого Т-64
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27.05.2024 13:52 Відповісти
"Паджарка стАлічнайя" -- 3-й сорт з орків фаршированних прямо у дупу деталями "прАрифффу"
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27.05.2024 13:49 Відповісти
Два з льота, а третій - хто цей майстер холоднокровний вбивця танків? Пошана та повага. Та йще на фоні українського прапора. Ці кадри стануть історичними та відомими.
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27.05.2024 14:02 Відповісти
наскільки це символічна локація для палаючого московитського танка
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27.05.2024 14:07 Відповісти
символично сгорел, на фоне украинского флага
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27.05.2024 14:08 Відповісти
На перше влучання у "моторний відсік" танк здається взагалі ніяк не відреагував.
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27.05.2024 14:15 Відповісти
Найбільше мені подобається, коли дим починає йти через дуло - "дали прикурити"
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27.05.2024 14:39 Відповісти
Есть пробитие!!!
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27.05.2024 16:05 Відповісти
Люки були привідкриті...і танк почав крутити баштою...цікаво орки зїбались чи ні..бо відео трохи обрізане
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27.05.2024 16:06 Відповісти
Обрізане , бо звідки взявся ще якийсь ТЗ який в верхньому лівому куті, коли танк під'їджав там нічого не стояло ....
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27.05.2024 16:17 Відповісти
Прорив..... Пропущено слово "дупи"
Прорив дупи - так було би прапвильно....
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27.05.2024 16:16 Відповісти
оператор-красава... прицелился и под башню засадил!!
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27.05.2024 16:59 Відповісти
Чекаємо на наступне відео, коли хлопець з МАГУРА покаже ще один майстер клас. Буде залітати в танк через дуло.
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27.05.2024 17:30 Відповісти
..прорив .. прорвало . екипаж порвало . и маладая не узнаеть какой танкиста был канец или конец . а какая разница жидофашист саловьев и пропогандонище ********* раша-быдлу фсе разжують и на уши развесють
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27.05.2024 18:42 Відповісти
Шикарна робота
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27.05.2024 19:09 Відповісти
А какая разница Т-90 или Т-80 ... А Т- 80 в Харкове был модернизирован и попоставлялся в Сингапур в прошлом столетий и двигатель был другой - опозитивныий дизель ,Т-72 .... они все выходцы из Т-72 с малыми изменениями . В кремле громко кричали ... номера меняли ,денги воровали а как был Т-72 так и осталя ,хоть и напиши Т-100.
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27.05.2024 21:21 Відповісти
І нікто нє узнаєт гдє могілка твоя!
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27.05.2024 22:36 Відповісти
Дуже гарно горить. Танк з екіпажем-камікадзе був знищений безпілотниками-камікадзе. Тільки одного не розумію. Невже у росіян немає почуття самозбереження?
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27.05.2024 22:37 Відповісти
Просто, життя пересічного росіянина настільки паскудне, що здохнути для нього - це вже велика справа.
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27.05.2024 22:52 Відповісти
 
 