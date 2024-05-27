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11 "двухсотых" оккупантов и трое пленных: бойцы ССО штурмуют позицию оккупантов на Харьковщине

Бойцы ССО неожиданно зашли на позицию оккупантов и ликвидировали 11 захватчиков и еще троих взяли в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешного боя украинских воинов опубликована на странице ССО в соцсетях.

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"11 российских солдат были уничтожены по дороге "На Харьков", еще трое взяты в плен. Противник не успел оправиться, как на его позициях уже были операторы боевой группы Сил специальных операций. Как говорят наши побратимы, в таких ситуациях главное для противника - не опускать руки, ведь тогда будет шанс выжить и когда-то вернуться домой, а не превратиться в "груз 200", - отмечается в комментарии к записи.

Смотрите: Спецназовцы ССО показали кадры своей работы на фронте и ликвидированных оккупантов. ВИДЕО 18+

Автор: 

Харьковщина (5577) ССО (527)


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Топ комментарии
+6
Ну і навіщо нам тіпок з "плохой памятью" і хорошим апетитом?
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27.05.2024 14:59
+4
може я чогось не розумію але чому ссо робить роботу рядової піхоти
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27.05.2024 15:01
+4
Гаварьшь хАрьков давіть? Уроды конченые!!!! И кто ещё про "братиев"???
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27.05.2024 15:06
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- Двохсотого бачу. А де ще 199? (с)
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27.05.2024 14:36 Ответить
Ну і навіщо нам тіпок з "плохой памятью" і хорошим апетитом?
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27.05.2024 14:59 Ответить
може я чогось не розумію але чому ссо робить роботу рядової піхоти
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27.05.2024 15:01 Ответить
Вони приходять на підсилення.
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27.05.2024 15:07 Ответить
і це вкрай неефективне використання ССО, індикатор величезних проблем на лаві запасних ЗСУ
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27.05.2024 15:39 Ответить
Згода,бойові плавці не мають бігати по окопах,але,але,і блаzень не може бути Президентом,така реальність на жаль.
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27.05.2024 16:10 Ответить
Бо ухилянтів дофіга при клоуні
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27.05.2024 16:36 Ответить
Гаварьшь хАрьков давіть? Уроды конченые!!!! И кто ещё про "братиев"???
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27.05.2024 15:06 Ответить
Нам сказали - мы и пошли... Хфошизды? Не, нету в Харькове.. А денег ваши дадут? ЛАДА всьож-таки...
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27.05.2024 15:13 Ответить
Планування, узгодженість дій сил та засобів, взаємодія та зв'язок
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27.05.2024 15:43 Ответить
Если бы наши хлопченята разговаривали такими голосами, как на видео во время штурма - кацаперты срали бы кирпичами еще до начала шухера!
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27.05.2024 16:06 Ответить
смеялись что украинцы по схронах прятались теперь русню загнали в схрони вторую армию мира в схронах
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29.05.2024 14:55 Ответить
 
 