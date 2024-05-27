11 "двухсотых" оккупантов и трое пленных: бойцы ССО штурмуют позицию оккупантов на Харьковщине
Бойцы ССО неожиданно зашли на позицию оккупантов и ликвидировали 11 захватчиков и еще троих взяли в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешного боя украинских воинов опубликована на странице ССО в соцсетях.
"11 российских солдат были уничтожены по дороге "На Харьков", еще трое взяты в плен. Противник не успел оправиться, как на его позициях уже были операторы боевой группы Сил специальных операций. Как говорят наши побратимы, в таких ситуациях главное для противника - не опускать руки, ведь тогда будет шанс выжить и когда-то вернуться домой, а не превратиться в "груз 200", - отмечается в комментарии к записи.
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