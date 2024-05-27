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11 "двохсотих" окупантів і троє полонених: бійці ССО штурмують позицію окупантів на Харківщині. ВIДЕО бою

Бійці ССО зненацька зайшли на позицію окупантів та ліквідували 11 загарбників і ще трьох полонили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішного бою українських воїнів опублікований на сторінці ССО у соцмережах.

Також дивіться: 73 морський центр ССО "викурює" російських окупантів з бліндажів та нищить їхнє майно і БК дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

"11 російських солдатів були знищені по дорозі "На Харьков", ще троє взяті в полон. Противник не встиг оговтатися, як на його позиціях вже були оператори бойової групи Сил спеціальних операцій. Як кажуть наші побратими, у таких ситуаціях головне для противника – не опускати руки, адже тоді матиме шанс вижити і колись повернутися додому, а не перетворитися на "груз 200", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться: Спецпризначенці ССО показали кадри своєї роботи на фронті та ліквідованих окупантів. ВIДЕО 18+

Автор: 

Харківщина (6054) ССО (519)


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Топ коментарі
+6
Ну і навіщо нам тіпок з "плохой памятью" і хорошим апетитом?
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27.05.2024 14:59
+4
може я чогось не розумію але чому ссо робить роботу рядової піхоти
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27.05.2024 15:01
+4
Гаварьшь хАрьков давіть? Уроды конченые!!!! И кто ещё про "братиев"???
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27.05.2024 15:06
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- Двохсотого бачу. А де ще 199? (с)
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27.05.2024 14:36 Відповісти
Ну і навіщо нам тіпок з "плохой памятью" і хорошим апетитом?
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27.05.2024 14:59 Відповісти
може я чогось не розумію але чому ссо робить роботу рядової піхоти
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27.05.2024 15:01 Відповісти
Вони приходять на підсилення.
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27.05.2024 15:07 Відповісти
і це вкрай неефективне використання ССО, індикатор величезних проблем на лаві запасних ЗСУ
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27.05.2024 15:39 Відповісти
Згода,бойові плавці не мають бігати по окопах,але,але,і блаzень не може бути Президентом,така реальність на жаль.
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27.05.2024 16:10 Відповісти
Бо ухилянтів дофіга при клоуні
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27.05.2024 16:36 Відповісти
Гаварьшь хАрьков давіть? Уроды конченые!!!! И кто ещё про "братиев"???
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27.05.2024 15:06 Відповісти
Нам сказали - мы и пошли... Хфошизды? Не, нету в Харькове.. А денег ваши дадут? ЛАДА всьож-таки...
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27.05.2024 15:13 Відповісти
Планування, узгодженість дій сил та засобів, взаємодія та зв'язок
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27.05.2024 15:43 Відповісти
Если бы наши хлопченята разговаривали такими голосами, как на видео во время штурма - кацаперты срали бы кирпичами еще до начала шухера!
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27.05.2024 16:06 Відповісти
смеялись что украинцы по схронах прятались теперь русню загнали в схрони вторую армию мира в схронах
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29.05.2024 14:55 Відповісти
 
 