11 "двохсотих" окупантів і троє полонених: бійці ССО штурмують позицію окупантів на Харківщині. ВIДЕО бою

Бійці ССО зненацька зайшли на позицію окупантів та ліквідували 11 загарбників і ще трьох полонили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішного бою українських воїнів опублікований на сторінці ССО у соцмережах.

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"11 російських солдатів були знищені по дорозі "На Харьков", ще троє взяті в полон. Противник не встиг оговтатися, як на його позиціях вже були оператори бойової групи Сил спеціальних операцій. Як кажуть наші побратими, у таких ситуаціях головне для противника – не опускати руки, адже тоді матиме шанс вижити і колись повернутися додому, а не перетворитися на "груз 200", - зазначається у коментарі до запису.

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