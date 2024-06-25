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Мы точно реализуем все, что нужно, чтобы пройтись по каждому разделу наших отношений с ЕС и создать договор – договор о вступлении Украины, - Зеленский. ВИДЕО

После первой Межправительственной конференции относительно вступления Украины в ЕС Владимир Зеленский, заверил, что государство готово сделать все необходимое для подписания договора о членстве в Евросоюзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня очень насыщенный день. Официально начали переговоры с Евросоюзом о членстве. Это исторический результат. Мы долго к этому шли, и сейчас первую межправительственную конференцию провели, и точно реализуем все, что нужно, чтобы пройтись по каждому разделу наших отношений с ЕС и создать договор - договор о вступлении Украины.

Есть новые ордера от Международного уголовного суда в отношении российских убийц. Шойгу, Герасимов, ваш путь в Гаагу открыт. Также есть решение Европейского суда по правам человека об ответственности России за все совершенное в нашем Крыму против людей и против закона. Оккупант будет за это отвечать.

Спасибо всем, кто верит, сражается, помогает, работает ради того, чтобы у Украины были такие результаты - в защите наших людей, в укреплении нашего государства, в приближении нашего мира. Мира, который украинцы заслуживают!" - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) обращение (762)


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Топ комментарии
+11
Наприклад, судилище над Червінським це один з таких кроків?
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25.06.2024 22:31
+7
Пройдешь по всем пунктам УК
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25.06.2024 22:29
+7
Зрада ,фарисейство,хуцпа -все для України
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25.06.2024 22:30
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Пройдешь по всем пунктам УК
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25.06.2024 22:29 Ответить
Зрада ,фарисейство,хуцпа -все для України
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25.06.2024 22:30 Ответить
Наприклад, судилище над Червінським це один з таких кроків?
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25.06.2024 22:31 Ответить
МАРОДЕРАМ до ЄС як Хйлу до Києва рачки
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25.06.2024 22:37 Ответить
"Реалізуємо все" - це потужно..тільки з його рота ця фраза має зміст - реалізуємо, в сенсі продамо..
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25.06.2024 22:32 Ответить
Срочно, референдум!

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25.06.2024 22:32 Ответить
Брехун. Ви ВЖЕ робите протилежне тому, що вимагають партнери України ( не Офісу ). Ту ж Рахункову палату, яка контролює кошти бюджету, ви сформували за принципом відданості та наближеності до Зермаків всупереч наполяганням G7 призначити туди незалежних людей.
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25.06.2024 22:33 Ответить
Хтось вірить, що кремлівські кроти ОПи будуть боротись з корупцією?
Чи може ця гундоса ширма щось спроможна робити окрім читати те, що напишуть?
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25.06.2024 22:39 Ответить
Брехати завжди і всім. Без вихідних і відпусток.Пʼять років поспіль.
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25.06.2024 22:51 Ответить
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25.06.2024 23:21 Ответить
Кацапстан живе в віртуальній своїй хворій реальності. Зе по ходу в своїй дивній реальності. Розказав би краще про Колю Катлету. По боротьбі з корупцією Зе отримує 2, червоною пастою.
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25.06.2024 22:59 Ответить
В одного з моїх викладачів була шкала оцінювання від -5 до +5. Він казав, що "0" то вже не зовсім погана оцінка, бо від такого "фахівця", як мінімум, ніякої шкоди не буде.
Так що "двійка" для Боневтіка то дуже забагато. Максимум "-3".
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26.06.2024 20:57 Ответить
Чисто у вигляді випробування хай для початку звільнить Єрмака та Татарова.

Ні? Ну от и вся розмова.
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25.06.2024 23:11 Ответить
Нагадує дитину. Яка в сонячний день каже: Я закрию очі і на вулиці стане темно.
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25.06.2024 23:12 Ответить
а вітерець таки змінюється... слово "мир" вже можна вимовляти... хто зна, можливо навіть фінт горбачова буде (я завжди був проти війни, але мене заставили, мене взяли в заручники, мене і мою сім'ю...)
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25.06.2024 23:14 Ответить
Для зебільних лохів важлива риторика, шоу та видовиська, а не контретні справи
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25.06.2024 23:39 Ответить
Ми точно реалізуємо все, що потрібно
для збагачення 5-6
е-фак-тивних менеджерів
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25.06.2024 23:41 Ответить
Потрібно починати з реалізації виконання терміну перебування на посаді президента згідно Конституції
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26.06.2024 00:04 Ответить
Щоб ти з'їв, аби не ******.
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26.06.2024 00:19 Ответить
проблема - єрмак
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26.06.2024 01:36 Ответить
Правильна заява, це заява недорослі про відставку в зв'язку з неможливістю потужно виконувати свої обов'язки. Бо дим в голові, про який в свій час казав прем'єр Гончарук, перетворився в смог.
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26.06.2024 07:39 Ответить
MSC ставить лайк
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26.06.2024 09:01 Ответить
б а р и г а !
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26.06.2024 09:46 Ответить
Боже, кто ему ещё верит?
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26.06.2024 11:17 Ответить
дивлюсь на фото - "говоряща 3,14зда"
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26.06.2024 11:40 Ответить
Було б смішно як би не було так сумно і гірко
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26.06.2024 20:43 Ответить
Колись в залежної держави було таке надзавдання "світле майбутнє" і конкретна зрозуміла кожній людині мета "кожній сім'ї окрему квартиру до 2000 року", і завдання практично виконали. Через 33 роки незалежності маємо абстрактну мантру "вступ в ЄС" тобто щоб взяли нас у прийми. Тобто мета не відновлення з руїн тих самих хрущевок і промисловості, а всиновлення розваленої і розкраденої країни зі збереженням клептократично-олігархічного феодального строю. І шо таких приймуть?
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29.06.2024 01:32 Ответить
 
 