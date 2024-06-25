Мы точно реализуем все, что нужно, чтобы пройтись по каждому разделу наших отношений с ЕС и создать договор – договор о вступлении Украины, - Зеленский. ВИДЕО

После первой Межправительственной конференции относительно вступления Украины в ЕС Владимир Зеленский, заверил, что государство готово сделать все необходимое для подписания договора о членстве в Евросоюзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня очень насыщенный день. Официально начали переговоры с Евросоюзом о членстве. Это исторический результат. Мы долго к этому шли, и сейчас первую межправительственную конференцию провели, и точно реализуем все, что нужно, чтобы пройтись по каждому разделу наших отношений с ЕС и создать договор - договор о вступлении Украины.

Есть новые ордера от Международного уголовного суда в отношении российских убийц. Шойгу, Герасимов, ваш путь в Гаагу открыт. Также есть решение Европейского суда по правам человека об ответственности России за все совершенное в нашем Крыму против людей и против закона. Оккупант будет за это отвечать.

Спасибо всем, кто верит, сражается, помогает, работает ради того, чтобы у Украины были такие результаты - в защите наших людей, в укреплении нашего государства, в приближении нашего мира. Мира, который украинцы заслуживают!" - сказал Зеленский.

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