Мы точно реализуем все, что нужно, чтобы пройтись по каждому разделу наших отношений с ЕС и создать договор – договор о вступлении Украины, - Зеленский. ВИДЕО
После первой Межправительственной конференции относительно вступления Украины в ЕС Владимир Зеленский, заверил, что государство готово сделать все необходимое для подписания договора о членстве в Евросоюзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Сегодня очень насыщенный день. Официально начали переговоры с Евросоюзом о членстве. Это исторический результат. Мы долго к этому шли, и сейчас первую межправительственную конференцию провели, и точно реализуем все, что нужно, чтобы пройтись по каждому разделу наших отношений с ЕС и создать договор - договор о вступлении Украины.
Есть новые ордера от Международного уголовного суда в отношении российских убийц. Шойгу, Герасимов, ваш путь в Гаагу открыт. Также есть решение Европейского суда по правам человека об ответственности России за все совершенное в нашем Крыму против людей и против закона. Оккупант будет за это отвечать.
Спасибо всем, кто верит, сражается, помогает, работает ради того, чтобы у Украины были такие результаты - в защите наших людей, в укреплении нашего государства, в приближении нашего мира. Мира, который украинцы заслуживают!" - сказал Зеленский.
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Чи може ця гундоса ширма щось спроможна робити окрім читати те, що напишуть?
Так що "двійка" для Боневтіка то дуже забагато. Максимум "-3".
Ні? Ну от и вся розмова.
для збагачення 5-6
е-фак-тивних менеджерів