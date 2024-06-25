Ми точно реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС і створити договір - договір про вступ України, - Зеленський. ВIДЕО
Після першої Міжурядової конференції щодо вступу України в ЄС Володимир Зеленський, запевнив, що держава готова зробити усе необхідне для підписання договору про членство в Євросоюзі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Сьогодні дуже насичений день. Офіційно розпочали перемовини із Євросоюзом щодо членства. Це історичний результат. Ми довго до цього йшли, і зараз першу міжурядову конференцію провели, і точно реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС і створити договір – договір про вступ України.
Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських вбивць. Шойгу, Герасімов – ваш шлях у Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за все скоєне в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати.
Дякую всім, хто вірить, б’ється, допомагає, працює заради того, щоб в України були такі результати – у захисті наших людей, у зміцненні нашої держави, у наближенні нашого миру. Миру, який українці заслуговують!", - сказав Зеленський.
Чи може ця гундоса ширма щось спроможна робити окрім читати те, що напишуть?
Так що "двійка" для Боневтіка то дуже забагато. Максимум "-3".
Ні? Ну от и вся розмова.
для збагачення 5-6
е-фак-тивних менеджерів