1 386 31

Ми точно реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС і створити договір - договір про вступ України, - Зеленський. ВIДЕО

Після першої Міжурядової конференції щодо вступу України в ЄС Володимир Зеленський, запевнив, що держава готова зробити усе необхідне для підписання договору про членство в Євросоюзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні дуже насичений день. Офіційно розпочали перемовини із Євросоюзом щодо членства. Це історичний результат. Ми довго до цього йшли, і зараз першу міжурядову конференцію провели, і точно реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС і створити договір – договір про вступ України.

Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських вбивць. Шойгу, Герасімов – ваш шлях у Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за все скоєне в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати.

Дякую всім, хто вірить, б’ється, допомагає, працює заради того, щоб в України були такі результати – у захисті наших людей, у зміцненні нашої держави, у наближенні нашого миру. Миру, який українці заслуговують!", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир
+11
Наприклад, судилище над Червінським це один з таких кроків?
показати весь коментар
25.06.2024 22:31 Відповісти
+7
Пройдешь по всем пунктам УК
показати весь коментар
25.06.2024 22:29 Відповісти
+7
Зрада ,фарисейство,хуцпа -все для України
показати весь коментар
25.06.2024 22:30 Відповісти
Пройдешь по всем пунктам УК
показати весь коментар
25.06.2024 22:29 Відповісти
Зрада ,фарисейство,хуцпа -все для України
показати весь коментар
25.06.2024 22:30 Відповісти
Наприклад, судилище над Червінським це один з таких кроків?
показати весь коментар
25.06.2024 22:31 Відповісти
МАРОДЕРАМ до ЄС як Хйлу до Києва рачки
показати весь коментар
25.06.2024 22:37 Відповісти
"Реалізуємо все" - це потужно..тільки з його рота ця фраза має зміст - реалізуємо, в сенсі продамо..
показати весь коментар
25.06.2024 22:32 Відповісти
Срочно, референдум!

показати весь коментар
25.06.2024 22:32 Відповісти
Брехун. Ви ВЖЕ робите протилежне тому, що вимагають партнери України ( не Офісу ). Ту ж Рахункову палату, яка контролює кошти бюджету, ви сформували за принципом відданості та наближеності до Зермаків всупереч наполяганням G7 призначити туди незалежних людей.
показати весь коментар
25.06.2024 22:33 Відповісти
Хтось вірить, що кремлівські кроти ОПи будуть боротись з корупцією?
Чи може ця гундоса ширма щось спроможна робити окрім читати те, що напишуть?
показати весь коментар
25.06.2024 22:39 Відповісти
Брехати завжди і всім. Без вихідних і відпусток.Пʼять років поспіль.
показати весь коментар
25.06.2024 22:51 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 23:21 Відповісти
Кацапстан живе в віртуальній своїй хворій реальності. Зе по ходу в своїй дивній реальності. Розказав би краще про Колю Катлету. По боротьбі з корупцією Зе отримує 2, червоною пастою.
показати весь коментар
25.06.2024 22:59 Відповісти
В одного з моїх викладачів була шкала оцінювання від -5 до +5. Він казав, що "0" то вже не зовсім погана оцінка, бо від такого "фахівця", як мінімум, ніякої шкоди не буде.
Так що "двійка" для Боневтіка то дуже забагато. Максимум "-3".
показати весь коментар
26.06.2024 20:57 Відповісти
Чисто у вигляді випробування хай для початку звільнить Єрмака та Татарова.

Ні? Ну от и вся розмова.
показати весь коментар
25.06.2024 23:11 Відповісти
Нагадує дитину. Яка в сонячний день каже: Я закрию очі і на вулиці стане темно.
показати весь коментар
25.06.2024 23:12 Відповісти
а вітерець таки змінюється... слово "мир" вже можна вимовляти... хто зна, можливо навіть фінт горбачова буде (я завжди був проти війни, але мене заставили, мене взяли в заручники, мене і мою сім'ю...)
показати весь коментар
25.06.2024 23:14 Відповісти
Для зебільних лохів важлива риторика, шоу та видовиська, а не контретні справи
показати весь коментар
25.06.2024 23:39 Відповісти
Ми точно реалізуємо все, що потрібно
для збагачення 5-6
е-фак-тивних менеджерів
показати весь коментар
25.06.2024 23:41 Відповісти
Потрібно починати з реалізації виконання терміну перебування на посаді президента згідно Конституції
показати весь коментар
26.06.2024 00:04 Відповісти
Щоб ти з'їв, аби не ******.
показати весь коментар
26.06.2024 00:19 Відповісти
проблема - єрмак
показати весь коментар
26.06.2024 01:36 Відповісти
Правильна заява, це заява недорослі про відставку в зв'язку з неможливістю потужно виконувати свої обов'язки. Бо дим в голові, про який в свій час казав прем'єр Гончарук, перетворився в смог.
показати весь коментар
26.06.2024 07:39 Відповісти
MSC ставить лайк
показати весь коментар
26.06.2024 09:01 Відповісти
б а р и г а !
показати весь коментар
26.06.2024 09:46 Відповісти
Боже, кто ему ещё верит?
показати весь коментар
26.06.2024 11:17 Відповісти
дивлюсь на фото - "говоряща 3,14зда"
показати весь коментар
26.06.2024 11:40 Відповісти
Було б смішно як би не було так сумно і гірко
показати весь коментар
26.06.2024 20:43 Відповісти
Колись в залежної держави було таке надзавдання "світле майбутнє" і конкретна зрозуміла кожній людині мета "кожній сім'ї окрему квартиру до 2000 року", і завдання практично виконали. Через 33 роки незалежності маємо абстрактну мантру "вступ в ЄС" тобто щоб взяли нас у прийми. Тобто мета не відновлення з руїн тих самих хрущевок і промисловості, а всиновлення розваленої і розкраденої країни зі збереженням клептократично-олігархічного феодального строю. І шо таких приймуть?
показати весь коментар
29.06.2024 01:32 Відповісти
 
 