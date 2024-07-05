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Зеленский поблагодарил партнеров за выполнение договоренностей по ПВО. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил союзников за выполнение договоренностей по усилению противовоздушной обороны Украины.

Об этом он рассказал в своем своем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, глава государства поблагодарил Германию за предоставление Украине системы Patriot.

"Хочу поблагодарить наших партнеров за выполнение договоренностей по ПВО. Мы ставили себе задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита, и сегодня начало этого. Спасибо Германии за Patriot, который уже в Украине. Сильная новость. Еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших "петриотов"", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что "работаем дальше, и будут обязательно новые решения" для усиления ПВО Украины.

"Украинцы уже доказали, что нет таких российских ракет, которые мы не могли сбить. И максимум делаем, чтобы российский террор проиграл", - сказал украинский лидер.

Напомним, что посол Германии в Украине Мартин Егер сегодня, 5 июля, сообщил, что в Украину прибыла третья система противовоздушной обороны Patriot от Германии.

Читайте также: Международные партнеры услышали Украину, - Шмыгаль рассказал о системах ПВО и боеприпасах, которые поступят в ближайшее время

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) ПВО (2833) Patriot (292)


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05.07.2024 19:52 Ответить
Конча-Заспа Захищена ! Ура
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05.07.2024 20:02 Ответить
Все Харьковчане встали кто где сидел, и рукоплещут уже 10 минут! Аж листва посыпалась от оваций! Давай, поливай пока морозу нету!
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05.07.2024 20:03 Ответить
Йде шостий рік блазневого президентства.
За щоб особисто йому подякувати? Є варіанти? Бо в мене тільки негатив.
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05.07.2024 20:05 Ответить
Поїде на конча-заспу.
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05.07.2024 20:20 Ответить
Про какую ракетную программу он тут рассказывает?
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05.07.2024 20:36 Ответить
Київ та його 5-6 ефективних менеджера тепер точно захищені,бо страждають люди від щоденних бомбардувань КАБами та ракетами,а інші міста зачекають бо не на часі ще
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05.07.2024 20:40 Ответить
Не переймайтесь, їм ніщо не загрожувало, у них імунітет, путя їх береже, як зіницю ока
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05.07.2024 21:36 Ответить
 
 