Зеленский поблагодарил партнеров за выполнение договоренностей по ПВО. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил союзников за выполнение договоренностей по усилению противовоздушной обороны Украины.

Об этом он рассказал в своем своем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, глава государства поблагодарил Германию за предоставление Украине системы Patriot.

"Хочу поблагодарить наших партнеров за выполнение договоренностей по ПВО. Мы ставили себе задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита, и сегодня начало этого. Спасибо Германии за Patriot, который уже в Украине. Сильная новость. Еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших "петриотов"", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что "работаем дальше, и будут обязательно новые решения" для усиления ПВО Украины.

"Украинцы уже доказали, что нет таких российских ракет, которые мы не могли сбить. И максимум делаем, чтобы российский террор проиграл", - сказал украинский лидер.

Напомним, что посол Германии в Украине Мартин Егер сегодня, 5 июля, сообщил, что в Украину прибыла третья система противовоздушной обороны Patriot от Германии.

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