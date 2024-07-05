УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10599 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 183 8

Зеленський подякував партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський подякував союзникам за виконання домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони України.  

Про це він розповів у своєму своєму відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, очільник держави подякував Німеччині за надання Україні системи Patriot.

"Хочу подякувати нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. Ми ставили собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита, і сьогодні початок цього. Дякую Німеччині за Patriot, який вже в Україні. Сильна новина. Ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших "петріотів"", - заявив Зеленський.

Президент додав, що "працюємо далі, і будуть обовʼязково нові рішення" для посилення ППО України.

"Українці вже довели, що немає таких російських ракет, які ми не могли збити. І максимум робимо, щоб російський терор програв", - сказав український лідер.

Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Мартін Єґер сьогодні, 5 липня, повідомив, що до України прибула третя система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.

Читайте також: Міжнародні партнери почули Україну, - Шмигаль розповів про системи ППО та боєприпаси, які надійдуть найближчим часом

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) ППО (3277) Patriot (327)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.07.2024 19:52 Відповісти
Конча-Заспа Захищена ! Ура
показати весь коментар
05.07.2024 20:02 Відповісти
Все Харьковчане встали кто где сидел, и рукоплещут уже 10 минут! Аж листва посыпалась от оваций! Давай, поливай пока морозу нету!
показати весь коментар
05.07.2024 20:03 Відповісти
Йде шостий рік блазневого президентства.
За щоб особисто йому подякувати? Є варіанти? Бо в мене тільки негатив.
показати весь коментар
05.07.2024 20:05 Відповісти
Поїде на конча-заспу.
показати весь коментар
05.07.2024 20:20 Відповісти
Про какую ракетную программу он тут рассказывает?
показати весь коментар
05.07.2024 20:36 Відповісти
Київ та його 5-6 ефективних менеджера тепер точно захищені,бо страждають люди від щоденних бомбардувань КАБами та ракетами,а інші міста зачекають бо не на часі ще
показати весь коментар
05.07.2024 20:40 Відповісти
Не переймайтесь, їм ніщо не загрожувало, у них імунітет, путя їх береже, як зіницю ока
показати весь коментар
05.07.2024 21:36 Відповісти
 
 