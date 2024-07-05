Зеленський подякував партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський подякував союзникам за виконання домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони України.

Про це він розповів у своєму своєму відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, очільник держави подякував Німеччині за надання Україні системи Patriot.

"Хочу подякувати нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. Ми ставили собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита, і сьогодні початок цього. Дякую Німеччині за Patriot, який вже в Україні. Сильна новина. Ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших "петріотів"", - заявив Зеленський.

Президент додав, що "працюємо далі, і будуть обовʼязково нові рішення" для посилення ППО України.

"Українці вже довели, що немає таких російських ракет, які ми не могли збити. І максимум робимо, щоб російський терор програв", - сказав український лідер.

Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Мартін Єґер сьогодні, 5 липня, повідомив, що до України прибула третя система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.

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