Фильм "Крынки": как ВСУ сумели удержать плацдарм на виду у врага при непрерывных обстрелах из всего возможного вооружения. ВИДЕО

Состоялась онлайн-премьера фильма "Крынки".

Об этом в фейсбуке сообщил офицер ВСУ Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.

"Рекомендую к просмотру.

Фильм "КРЫНКИ". Libkos совместно с Укринформ презентуют документальный фильм.

ОПИСАНИЕ: История о борьбе за маленькое село на Херсонщине, от которого ничего не осталось, кроме упоминания на карте и короткой записи в Википедии. Оккупированное российскими войсками с первых дней войны, небольшое село в живописной местности стало свидетелем невероятного героизма, доблести, мужества морпехов ВСУ.

Форсировав Днепр, проведя сложнейшую операцию небольшим боевым составом, наши воины сумели удержать плацдарм "Крынки" в нереальных условиях, у врага на виду, при непрерывных обстрелах из всего возможного вооружения. Это фильм о том, как не только выжить, но и выбраться из ада. Живые свидетельства тех, кто видел смерть и вернулся к жизни.

Авторы видео - украинские фотокорреспонденты Константин и Влада Либеровы. Режиссура, монтаж, продюсирование - главная редакция "Мультимедиа" "Укринформ".

Смотрите, ставьте лайки, распространяйте", - рассказал Гай.