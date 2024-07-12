Фільм "Кринки": як ЗСУ зуміли утримати плацдарм на видноті у ворога при безперервних обстрілах з усього можливого озброєння. ВIДЕО

Відбулася онлайн прем'єра фільму "Кринки".

Про це у фейсбуці повідомив офіцер ЗСУ Мирослав Гай, передає Цензор.НЕТ.

"Рекомендую до перегляду.

Фільм КРИНКИ. Libkos спільно з Укрінформ презентують документальний фільм.

ОПИС: Історія про боротьбу за маленьке село на Херсонщині, від якого нічого не залишилося, крім згадки на мапі та короткого запису у Вікіпедії. Окуповане російськими військами з перших днів війни, невеличке село у мальовничій місцевості стало свідком неймовірного героїзму, звитяги, мужності морпіхів ЗСУ.

Форсувавши Дніпро, провівши надскладну операцію невеликим бойовим складом, наші воїни зуміли утримати плацдарм "Кринки" в нереальних умовах, на цілковитій видноті у ворога, при безперервних обстрілах з усього можливого озброєння. Це фільм про те, як не тільки вижити, а й вибратись із пекла. Живі свідчення тих, хто бачив смерть і повернувся в життя.

Автори відео – українські фотокореспонденти Костянтин та Влада Ліберови. Режисура, монтаж, продюсування – головна редакція "Мультимедіа" "Укрінформ".

Дивіться, ставте лайки, поширюйте", - розповів Гай.