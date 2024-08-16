"Там - як Мар’їнка, тільки ще хуже, до ще нижчої землі все стерто": украинские морпехи рассказали о спецоперациях в Крынках. ВИДЕО

Боец 35-й бригады морской пехоты с позывным Дикий, боец 37-й бригады морской пехоты с позывным Нож и боец 38-й бригады морской пехоты с позывным Тихий рассказали об операциях в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Интервью с воинами опубликовано на сайте ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины подразделения ГУР "Химера" о боях на левобережье Херсонщины: Россияне минируют воду, могут накрыть артой во время десантирования. ВИДЕО

Военные рассказали, как заходили в Крынки, как проходили спецоперации на Левом берегу, как происходила эвакуация раненых и какая была логистика.

Как отмечают украинские морпехи, операция в Крынках была "очень дерзкая": "Нас там почти не ждали".

"Самое трудное - это сама переправа. Ты знаешь, что можешь поехать и даже не доехать", - рассказывают воины.

Главная цель украинских воинов было оттянуть силы российских оккупантов с других направлений.

"Была большая вероятность, что враг с каких-то направлений стянет свои резервы, чтобы удержаться здесь. И кому-то из наших собратьев, которые там даже в Донецкой области, стало немножко легче выдохнуть. Потому что все те резервы, которые подошли сюда нас уничтожить, были перетерты здесь, на Левом берегу, нашими подразделениями морской пехоты", - рассказали воины.

Смотрите также: Флаг Украины установили морпехи 35-й бригады в селе Казачьи Лагери на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

"Две дивизии перемололи противника и третья на подходе подошла, которая тоже понемногу уничтожается", - отмечают морпехи.