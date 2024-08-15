"Там як Мар’їнка, тільки ще хуже, до ще нижчої землі все стерто": українські морпіхи розповіли про спецоперації у Кринках. ВIДЕО

Боєць 35-ї бригади морської піхоти з позивним Дикий, боєць 37-ї бригади морської піхоти з позивним Ніж та боєць 38-ї бригади морської піхоти з позивним Тихий розповіли про операції у Кринках на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Інтерв'ю з воїнами опубліковано на сайті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

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Військові розповіли, як заходили в Кринки, як проходили спецоперації на Лівому березі, як відбувалася евакуація поранених та яка була логістика.

Як зазначають українські морпіхи, операція у Кринках була "дуже зухвала": "Нас там майже не чекали".

"Найважче – це сама переправа. Ти знаєш, що можеш поїхати і навіть не доїхати", - розповідають воїни.

Головна мета українських воїнів було відтягнути сили російських окупантів з інших напрямків.

"Була велика ймовірність, що ворог з якихось напрямків стяне свої резерви, щоб втриматися тут. І комусь з наших побратимів, які там навіть на Донеччині, стало трошки легше видихнути. Бо всі ті резерви, які підійшли сюди нас знищити, були перетерті тут, на Лівому березі, нашими підрозділями морської піхоти", - розповіли воїни.

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"Дві дивізії перемололи противника і третя на підході підійшла, яка теж потрошки знищується", - зазначають морпіхи.