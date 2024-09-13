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В Мукачево мужчина ударил сотрудника ТЦК бутылкой по голове: Его задержали. ВИДЕО

На Закарпатье военные задержали молодого человека возле Закарпатского РТЦК и СП. Там заявили о нападении на работника Мукачевского военкомата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Закарпатском ТЦК прокомментировали инцидент.

"Видео, которое сейчас активно распространяется в сети, где военнослужащие задерживают молодого человека возле спортивной площадки, требует разъяснений. Событие произошло сегодня 12 сентября возле Мукачевского РТЦК и СП. Прохожие на видео зафиксировали, как военнослужащие задерживают мужчину. Однако, эта видеозапись не отражает объективно всех обстоятельств, и хронологии событий, предшествовавших задержанию.

Также читайте: Разбил входную дверь и поранился осколками стекла: На Тернопольщине пьяный мужчина пытался проникнуть в помещение ТЦК

Около 15 часов 30 минут агрессивно настроенный гражданин, которого видно на видео, подошел к входной двери Мукачевского РТЦК и СП и постучал в них. Находясь в суточном наряде военнослужащий открыл дверь. В это же время, визитер неожиданно ударил военнослужащего стеклянной бутылкой по голове и пытался убежать. Группа военнослужащих из состава суточного наряда Мукачевского РТЦК и СП мгновенно отреагировали на этот акт агрессии и задержали нападающего, применив силу, чтобы обидчик не убежал до прибытия полиции. Их действия были адекватными, быстрыми и решительными, поскольку ситуация требовала немедленного реагирования на неадекватное и агрессивное поведение молодого человека. Нападающий был передан наряду патрульной полиции. Военнослужащий госпитализирован в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметили в ТЦК.

Сейчас проводится проверка обстоятельств инцидента, а полиция выясняет обстоятельства происшествия, в частности действия военнослужащих.

"По факту нападения на военнослужащего начато служебное расследование. Все обстоятельства происшествия будут тщательно рассмотрены правоохранительными органами, которые дадут объективную правовую оценку действиям как нападающего так и военнослужащих, которые его задержали", - добавили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопольщине задержан работник ТЦК, который торговал гуманитарными авто для ВСУ. ФОТОрепортаж

У Мукачево чоловік вдарив працівника ТЦК пляшкою по голові

Автор: 

Мукачево (345) ТЦК (536) Закарпатская область (2587)


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Топ комментарии
+33
Странно все. Военнослужащие ТЦК - фронтовики (раненые и контуженные по уверениям Президента) боятся показывать народу свои лица. Наверное , чтоб Родина не узнала своих героев....
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13.09.2024 09:44
+32
И милицию не вызвали и сразу бусик тут как тут и маскарад с балаклавами на головах . *** буду, так и было как написано в фейсбуке
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13.09.2024 09:29
+31
Вот так вот просто подошел и дал бутылкой по голове?
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13.09.2024 09:27
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А де пляшка
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13.09.2024 10:13 Ответить
пляшку той мудила-нападник з собою забрав, аби було на чому в тюрмі сидіти 😂👍
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13.09.2024 12:14 Ответить
Нормальні такі інваліди...
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13.09.2024 10:22 Ответить
Вчора такого інваліда затримали - "фронтовік" продавав волонтерські авто
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13.09.2024 10:29 Ответить
Чому люди говорять російською. Це точно не ІПСО?
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13.09.2024 10:29 Ответить
Ви в Мукачево були хоч раз? )) Чи в Україні ніхто не розмовляє російською
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13.09.2024 11:40 Ответить
Вірно підмічено.

Закарпаття то самий зкурвлений регіон України - розмовляють російською з дикими мадярськими та циганськими акцентами, бо думають що так круто
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13.09.2024 12:17 Ответить
Всі потужні дії видно,тільки пляшкою як дістав тецекун не видно!Дивно по-моєму хтось *******...є!!!
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13.09.2024 10:30 Ответить
А бутилка мабуть з під шампанського була чи полтарушка з моршинської?
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13.09.2024 10:31 Ответить
Бачу,як двоє тримають, а третій б'є по печені. Це вже так можна?

Б'юсь на десять доларів, що перевищення повноважень, викрадення, та незаконне позбавлення волі знову (як зазвичай) не буде наказане.
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13.09.2024 10:38 Ответить
Передастів неможливо покарати, бо вони передасти.
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13.09.2024 21:16 Ответить
бидло тотрібно бити не тільки по пєчєні, бидло треба ставити в стійло
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13.09.2024 21:57 Ответить
Сом у ті двометрові пі..ри не на фронті. Виглядають досить підготованими та у гарній фізичній формі...
Не здивуюся якщо то колишні працівники Беркуту, яких влада не може знайти вже 10 років
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13.09.2024 10:47 Ответить
Тому що як правило вони тікають за кордон. В Польщі чи Фінляндії.
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14.09.2024 07:58 Ответить
Жаба давить?
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14.09.2024 10:31 Ответить
Ні, кожному своє. Колись тікаючи від Першої світової і утворились українські діаспори Канади та Південної Америки.
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14.09.2024 14:03 Ответить
Через пару днів знайдуть в річці " тіло чергового ухилянта" . А те що весь синній буде так річка вода
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13.09.2024 10:58 Ответить
І ще хтось може казати, що оті мордовороти, ветерани війни, які після поранення та реабілітації пішли працювати в ТЦК. Це вже не кажучи, що вони взагалі не мають права навіть торкатися будь кого, на кажучи вже про затримання, бо тільки поліціянти можуть це робити. Цікаво, яка буде мотивація воювати в того чоловіка?
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13.09.2024 11:20 Ответить
У него будет мотивация обучиться, получить оружие и найти эту "команду спасателей Малибу". Они это знают, и потому прячут лица. Мы такое уже проходили с "Беркутом" на Майдане. Тем ТЦК-шникам, кого опознают, придется бежать из Украины.
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13.09.2024 20:51 Ответить
Таких дебілів в нас багато,як цей "молодик"
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13.09.2024 11:28 Ответить
Самокритично
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13.09.2024 14:28 Ответить
Буржуї зброї не дають, кажуть у вас ще багато чоловіків відловлюйте.
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13.09.2024 11:40 Ответить
Брехня - дають всім бажаючим. Тільки не тим хто в жіночій спідниці в Тису пригає.
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14.09.2024 08:01 Ответить
тцк може триндіти що завгодно

зараз ніхто їм вже не вірить, навіть якщо так воно і було
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13.09.2024 11:44 Ответить
Справедливо все. Ухилянтам-сцикунам наука. Підтримую.
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13.09.2024 12:36 Ответить
Але цікаво спостстерігати, як хронічні ухилянти, такі як Чверть Пеніса Маккартні, кочують по сторінках Цензора від одного повідомлення про ЦК до іншого. Можете уявити, як воно себе накручує і постійно обсирається?!
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13.09.2024 12:41 Ответить
Даже если у человека есть мотивация идти воевать, он может не захотеть иметь дело с такими отморозками. За такое отношение к гражданам Украины ТЦК-шников будут судить после окончания войны.
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13.09.2024 20:55 Ответить
Сподіваюсь на Заході це бачать, що вони спонсують.
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13.09.2024 12:47 Ответить
Класна тема для ростролів, грошей за вкиди зароблять за увесь день.
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13.09.2024 13:09 Ответить
Мова йшла і про тебе😁
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13.09.2024 13:44 Ответить
"Тора в опасности" и "Умрем, но в армию не пойдем" - в Закарпатті.. пардон в Ізраілі ТЦК пакують пейсатих

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13.09.2024 13:25 Ответить
а копитом по іпалу ?
В Израиле ортодоксы протестуют против мобилизации

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13.09.2024 13:29 Ответить
в Закарпатті знову запакували ухилянта а зохен вей ! суцільний гвалт !

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13.09.2024 13:32 Ответить
Зрадників і тих хто діє в інтересах ворога - ніже не жалують
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14.09.2024 08:05 Ответить
Спитай у супєрвайзера, чи в ведмедчука
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13.09.2024 13:47 Ответить
якесь гімоно так кричить у кінці
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13.09.2024 14:18 Ответить
Воно тихесенько кукурікнуло,щоб ніхто не почув. Герой.
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13.09.2024 21:30 Ответить
Якби громадянина не заламували ті хто не мають право це робити він би не був агресивним.
Досить брехати.
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13.09.2024 15:03 Ответить
І знову питання військовослужбовця госпіталю вали, але громадянин бив працівника тцк не військовослужбовця...... Проясніть цей момент
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13.09.2024 15:04 Ответить
Кто-то в этот бред Мукачевского ТЦК верит? Почему преступника тогда не передали ментам, а затолкнули силой в свой бусик?
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13.09.2024 16:10 Ответить
Ніякої пляшки, як і самого нападу на працівників ТЦК не було. Все це вигадки.
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13.09.2024 16:19 Ответить
З Угорщини видніше?
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14.09.2024 08:06 Ответить
Я з Мукачева.
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18.09.2024 15:16 Ответить
Судячи з локації в даний момент - ні
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18.09.2024 19:40 Ответить
Бикує в Україні, гопота зкацаплена, від безкарності!!
Татаров, добре пам'ятає, як це було у них у 2013-14 році!!!
Він їх відмазував, від покарання, разом з беркутньою!!
У 2014 році, в Будинку Уряду на першому поверсі, у кутку, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини - (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 посадова особа , яка здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C парламентський контроль за додержанням конституційних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 прав та свобод людини і громадянина в Україні), Лутковська Валерія, збирала усіх беркутівських керовників розом з купою мусорських з МВС, щоб пояснити їм та проінструктувати, як себе «поводити» під час КАЛІЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ, бо дуже масово УКРАЇНЦІВ калічили та убивали….
А ЗМІ, усе висвітлюють…. Так це мабуть, отой самий ПАМАГАЙ беркутні??
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13.09.2024 16:55 Ответить
Може не пляшкою, а ПЛАСТИКОВИМ СТАКАНЧИКОМ?!
Ну, що би було аутентично?
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13.09.2024 17:05 Ответить
А що передувало ударові пляшкою ?
Чому про це ні слова ?
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13.09.2024 17:24 Ответить
Читання коментарів від російських провокаторів. Накручують дибілів, а вони потім на військових кидаються.
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14.09.2024 08:07 Ответить
Брасай траншеи наших бьют !
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13.09.2024 18:04 Ответить
Жодна людина в адекваті не паскудитиме пусту пляшку на такий непотріб, як тцк. Це не люди - це чорна рота беркуту на майдані (навіть гірше). Зондеркоманда. Хитрозроблені про....яді. З ними немає про що спілкуватися - вони приходять по чужі душі замість своїх. Вони приходять фактично вбивати. І реагувати на них треба відповідно.
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13.09.2024 21:06 Ответить
Цікаво,що за півник в кінці відео кукурікав,з характерно кацапськім акцентом? Черговий біженець?
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13.09.2024 21:27 Ответить
НІБИ РАДЯНСЬКУ ПРОПАГАНДУ ЧИТАЮ -

Група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на цей акт агресії та затримали нападника, застосувавши силу, аби кривдник не втік до прибуття поліції. Їх дії були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на неадекватну та агресивну поведінку молодика. Джерело:

Бідні, серднешні співробітники ТЦК СП, нашо їм така кара цим ангєлоподібним створінням, за що їх ненавидять люди і б'ють скляними пляшками по голові ? развє так можна ? За що їм патріотам України всі ці несправедливі випробування ?
🤣
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13.09.2024 21:30 Ответить
А чого тцкшніки в балаклавах? Це взагалі законно?
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13.09.2024 23:42 Ответить
Адмін,чому не блокуються московські боти?
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15.09.2024 16:50 Ответить
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