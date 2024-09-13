В Мукачево мужчина ударил сотрудника ТЦК бутылкой по голове: Его задержали. ВИДЕО
На Закарпатье военные задержали молодого человека возле Закарпатского РТЦК и СП. Там заявили о нападении на работника Мукачевского военкомата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Закарпатском ТЦК прокомментировали инцидент.
"Видео, которое сейчас активно распространяется в сети, где военнослужащие задерживают молодого человека возле спортивной площадки, требует разъяснений. Событие произошло сегодня 12 сентября возле Мукачевского РТЦК и СП. Прохожие на видео зафиксировали, как военнослужащие задерживают мужчину. Однако, эта видеозапись не отражает объективно всех обстоятельств, и хронологии событий, предшествовавших задержанию.
Около 15 часов 30 минут агрессивно настроенный гражданин, которого видно на видео, подошел к входной двери Мукачевского РТЦК и СП и постучал в них. Находясь в суточном наряде военнослужащий открыл дверь. В это же время, визитер неожиданно ударил военнослужащего стеклянной бутылкой по голове и пытался убежать. Группа военнослужащих из состава суточного наряда Мукачевского РТЦК и СП мгновенно отреагировали на этот акт агрессии и задержали нападающего, применив силу, чтобы обидчик не убежал до прибытия полиции. Их действия были адекватными, быстрыми и решительными, поскольку ситуация требовала немедленного реагирования на неадекватное и агрессивное поведение молодого человека. Нападающий был передан наряду патрульной полиции. Военнослужащий госпитализирован в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметили в ТЦК.
Сейчас проводится проверка обстоятельств инцидента, а полиция выясняет обстоятельства происшествия, в частности действия военнослужащих.
"По факту нападения на военнослужащего начато служебное расследование. Все обстоятельства происшествия будут тщательно рассмотрены правоохранительными органами, которые дадут объективную правовую оценку действиям как нападающего так и военнослужащих, которые его задержали", - добавили там.
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Закарпаття то самий зкурвлений регіон України - розмовляють російською з дикими мадярськими та циганськими акцентами, бо думають що так круто
Б'юсь на десять доларів, що перевищення повноважень, викрадення, та незаконне позбавлення волі знову (як зазвичай) не буде наказане.
Не здивуюся якщо то колишні працівники Беркуту, яких влада не може знайти вже 10 років
зараз ніхто їм вже не вірить, навіть якщо так воно і було
В Израиле ортодоксы протестуют против мобилизации
Досить брехати.
Татаров, добре пам'ятає, як це було у них у 2013-14 році!!!
Він їх відмазував, від покарання, разом з беркутньою!!
У 2014 році, в Будинку Уряду на першому поверсі, у кутку, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини - (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 посадова особа , яка здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C парламентський контроль за додержанням конституційних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 прав та свобод людини і громадянина в Україні), Лутковська Валерія, збирала усіх беркутівських керовників розом з купою мусорських з МВС, щоб пояснити їм та проінструктувати, як себе «поводити» під час КАЛІЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ, бо дуже масово УКРАЇНЦІВ калічили та убивали….
А ЗМІ, усе висвітлюють…. Так це мабуть, отой самий ПАМАГАЙ беркутні??
Ну, що би було аутентично?
Чому про це ні слова ?
Група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на цей акт агресії та затримали нападника, застосувавши силу, аби кривдник не втік до прибуття поліції. Їх дії були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на неадекватну та агресивну поведінку молодика. Джерело:
Бідні, серднешні співробітники ТЦК СП, нашо їм така кара цим ангєлоподібним створінням, за що їх ненавидять люди і б'ють скляними пляшками по голові ? развє так можна ? За що їм патріотам України всі ці несправедливі випробування ?
🤣