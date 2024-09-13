В Мукачево мужчина ударил сотрудника ТЦК бутылкой по голове: Его задержали. ВИДЕО

На Закарпатье военные задержали молодого человека возле Закарпатского РТЦК и СП. Там заявили о нападении на работника Мукачевского военкомата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Закарпатском ТЦК прокомментировали инцидент.

"Видео, которое сейчас активно распространяется в сети, где военнослужащие задерживают молодого человека возле спортивной площадки, требует разъяснений. Событие произошло сегодня 12 сентября возле Мукачевского РТЦК и СП. Прохожие на видео зафиксировали, как военнослужащие задерживают мужчину. Однако, эта видеозапись не отражает объективно всех обстоятельств, и хронологии событий, предшествовавших задержанию.

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Около 15 часов 30 минут агрессивно настроенный гражданин, которого видно на видео, подошел к входной двери Мукачевского РТЦК и СП и постучал в них. Находясь в суточном наряде военнослужащий открыл дверь. В это же время, визитер неожиданно ударил военнослужащего стеклянной бутылкой по голове и пытался убежать. Группа военнослужащих из состава суточного наряда Мукачевского РТЦК и СП мгновенно отреагировали на этот акт агрессии и задержали нападающего, применив силу, чтобы обидчик не убежал до прибытия полиции. Их действия были адекватными, быстрыми и решительными, поскольку ситуация требовала немедленного реагирования на неадекватное и агрессивное поведение молодого человека. Нападающий был передан наряду патрульной полиции. Военнослужащий госпитализирован в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметили в ТЦК.

Сейчас проводится проверка обстоятельств инцидента, а полиция выясняет обстоятельства происшествия, в частности действия военнослужащих.

"По факту нападения на военнослужащего начато служебное расследование. Все обстоятельства происшествия будут тщательно рассмотрены правоохранительными органами, которые дадут объективную правовую оценку действиям как нападающего так и военнослужащих, которые его задержали", - добавили там.

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