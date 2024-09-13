У Мукачеві чоловік вдарив співробітника ТЦК пляшкою по голові: Його затримали. ВIДЕО
На Закарпатті військові затримали молодика біля Закарпатського РТЦК та СП. Там заявили про напад на працівника Мукачівського військкомату.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Закарпатському ТЦК прокоментували інцидент.
"Відео, яке зараз активно розповсюджується в мережі, де військовослужбовці затримують молодика біля спортивного майданчика, потребує роз’яснень. Подія сталася сьогодні 12 вересня біля Мукачівського РТЦК та СП. Перехожі на відео зафіксували, як військовослужбовці затримують чоловіка. Однак, цей відеозапис не відображає об’єктивно усіх обставин, та хронології подій, що передували затриманню.
Близько 15 години 30 хвилин агресивно настроєний громадянин, якого видно на відео, підійшов до вхідних дверей Мукачівського РТЦК та СП та постукав у них. Перебуваючи у добовому наряді військовослужбовець відкрив двері. У цей же час, візитер зненацька вдарив військовослужбовця скляною пляшкою по голові і намагався втекти. Група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на цей акт агресії та затримали нападника, застосувавши силу, аби кривдник не втік до прибуття поліції. Їх дії були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на неадекватну та агресивну поведінку молодика. Нападника було передано наряду патрульної поліції. Військовослужбовця госпіталізовано до лікарні де йому надають необхідну медичну допомогу", - зазначили у ТЦК.
Наразі проводиться перевірка обставин інциденту, а поліція з'ясовує обставини події, зокрема дії військовослужбовців.
"За фактом нападу на військовослужбовця розпочато службове розслідування. Усі обставини події будуть ретельно розглянуті правоохоронними органами, які дадуть об’єктивну правову оцінку діям як нападника так і військовослужбовців, що його затримали", - додали там.
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Закарпаття то самий зкурвлений регіон України - розмовляють російською з дикими мадярськими та циганськими акцентами, бо думають що так круто
Б'юсь на десять доларів, що перевищення повноважень, викрадення, та незаконне позбавлення волі знову (як зазвичай) не буде наказане.
Не здивуюся якщо то колишні працівники Беркуту, яких влада не може знайти вже 10 років
зараз ніхто їм вже не вірить, навіть якщо так воно і було
В Израиле ортодоксы протестуют против мобилизации
Досить брехати.
Татаров, добре пам'ятає, як це було у них у 2013-14 році!!!
Він їх відмазував, від покарання, разом з беркутньою!!
У 2014 році, в Будинку Уряду на першому поверсі, у кутку, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини - (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 посадова особа , яка здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C парламентський контроль за додержанням конституційних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 прав та свобод людини і громадянина в Україні), Лутковська Валерія, збирала усіх беркутівських керовників розом з купою мусорських з МВС, щоб пояснити їм та проінструктувати, як себе «поводити» під час КАЛІЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ, бо дуже масово УКРАЇНЦІВ калічили та убивали….
А ЗМІ, усе висвітлюють…. Так це мабуть, отой самий ПАМАГАЙ беркутні??
Ну, що би було аутентично?
Чому про це ні слова ?
Група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на цей акт агресії та затримали нападника, застосувавши силу, аби кривдник не втік до прибуття поліції. Їх дії були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на неадекватну та агресивну поведінку молодика. Джерело:
Бідні, серднешні співробітники ТЦК СП, нашо їм така кара цим ангєлоподібним створінням, за що їх ненавидять люди і б'ють скляними пляшками по голові ? развє так можна ? За що їм патріотам України всі ці несправедливі випробування ?
🤣