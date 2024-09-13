У Мукачеві чоловік вдарив співробітника ТЦК пляшкою по голові: Його затримали. ВIДЕО

На Закарпатті військові затримали молодика біля Закарпатського РТЦК та СП. Там заявили про напад на працівника Мукачівського військкомату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Закарпатському ТЦК прокоментували інцидент.

"Відео, яке зараз активно розповсюджується в мережі, де військовослужбовці затримують молодика біля спортивного майданчика, потребує роз’яснень. Подія сталася сьогодні 12 вересня біля Мукачівського РТЦК та СП. Перехожі на відео зафіксували, як військовослужбовці затримують чоловіка. Однак, цей відеозапис не відображає об’єктивно усіх обставин, та хронології подій, що передували затриманню.

Також читайте: Розбив вхідні двері й поранився уламками скла: На Тернопільщині п’яний чоловік намагався проникнути в приміщення ТЦК

Близько 15 години 30 хвилин агресивно настроєний громадянин, якого видно на відео, підійшов до вхідних дверей Мукачівського РТЦК та СП та постукав у них. Перебуваючи у добовому наряді військовослужбовець відкрив двері. У цей же час, візитер зненацька вдарив військовослужбовця скляною пляшкою по голові і намагався втекти. Група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на цей акт агресії та затримали нападника, застосувавши силу, аби кривдник не втік до прибуття поліції. Їх дії були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на неадекватну та агресивну поведінку молодика. Нападника було передано наряду патрульної поліції. Військовослужбовця госпіталізовано до лікарні де йому надають необхідну медичну допомогу", - зазначили у ТЦК.

Наразі проводиться перевірка обставин інциденту, а поліція з'ясовує обставини події, зокрема дії військовослужбовців.

"За фактом нападу на військовослужбовця розпочато службове розслідування. Усі обставини події будуть ретельно розглянуті правоохоронними органами, які дадуть об’єктивну правову оцінку діям як нападника так і військовослужбовців, що його затримали", - додали там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині затримано працівника ТЦК, який торгував гуманітарними авто для ЗСУ. ФОТОрепортаж