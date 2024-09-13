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У Мукачеві чоловік вдарив співробітника ТЦК пляшкою по голові: Його затримали. ВIДЕО

На Закарпатті військові затримали молодика біля Закарпатського РТЦК та СП. Там заявили про напад на працівника Мукачівського військкомату. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Закарпатському ТЦК прокоментували інцидент.

"Відео, яке зараз активно розповсюджується в мережі, де військовослужбовці затримують молодика біля спортивного майданчика, потребує роз’яснень. Подія сталася сьогодні 12 вересня біля Мукачівського РТЦК та СП. Перехожі на відео зафіксували, як військовослужбовці затримують чоловіка. Однак, цей відеозапис не відображає об’єктивно усіх обставин, та хронології подій, що передували затриманню.

Також читайте: Розбив вхідні двері й поранився уламками скла: На Тернопільщині п’яний чоловік намагався проникнути в приміщення ТЦК

Близько 15 години 30 хвилин агресивно настроєний громадянин, якого видно на відео, підійшов до вхідних дверей Мукачівського РТЦК та СП та постукав у них. Перебуваючи у добовому наряді військовослужбовець відкрив двері. У цей же час, візитер зненацька вдарив військовослужбовця скляною пляшкою по голові і намагався втекти. Група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на цей акт агресії та затримали нападника, застосувавши силу, аби кривдник не втік до прибуття поліції. Їх дії були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на неадекватну та агресивну поведінку молодика. Нападника було передано наряду патрульної поліції. Військовослужбовця госпіталізовано до лікарні де йому надають необхідну медичну допомогу", - зазначили у ТЦК.

Наразі проводиться перевірка обставин інциденту, а поліція з'ясовує обставини події, зокрема дії військовослужбовців.

"За фактом нападу на військовослужбовця розпочато службове розслідування. Усі обставини події будуть ретельно розглянуті правоохоронними органами, які дадуть об’єктивну правову оцінку діям як нападника так і військовослужбовців, що його затримали", - додали там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині затримано працівника ТЦК, який торгував гуманітарними авто для ЗСУ. ФОТОрепортаж

У Мукачево чоловік вдарив працівника ТЦК пляшкою по голові

Автор: 

Мукачево (175) ТЦК та СП (579) Закарпатська область (2051)


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Топ коментарі
+33
Странно все. Военнослужащие ТЦК - фронтовики (раненые и контуженные по уверениям Президента) боятся показывать народу свои лица. Наверное , чтоб Родина не узнала своих героев....
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13.09.2024 09:44
+32
И милицию не вызвали и сразу бусик тут как тут и маскарад с балаклавами на головах . *** буду, так и было как написано в фейсбуке
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13.09.2024 09:29
+31
Вот так вот просто подошел и дал бутылкой по голове?
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13.09.2024 09:27
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А де пляшка
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13.09.2024 10:13 Відповісти
пляшку той мудила-нападник з собою забрав, аби було на чому в тюрмі сидіти 😂👍
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13.09.2024 12:14 Відповісти
Нормальні такі інваліди...
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13.09.2024 10:22 Відповісти
Вчора такого інваліда затримали - "фронтовік" продавав волонтерські авто
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13.09.2024 10:29 Відповісти
Чому люди говорять російською. Це точно не ІПСО?
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13.09.2024 10:29 Відповісти
Ви в Мукачево були хоч раз? )) Чи в Україні ніхто не розмовляє російською
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13.09.2024 11:40 Відповісти
Вірно підмічено.

Закарпаття то самий зкурвлений регіон України - розмовляють російською з дикими мадярськими та циганськими акцентами, бо думають що так круто
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13.09.2024 12:17 Відповісти
Всі потужні дії видно,тільки пляшкою як дістав тецекун не видно!Дивно по-моєму хтось *******...є!!!
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13.09.2024 10:30 Відповісти
А бутилка мабуть з під шампанського була чи полтарушка з моршинської?
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13.09.2024 10:31 Відповісти
Бачу,як двоє тримають, а третій б'є по печені. Це вже так можна?

Б'юсь на десять доларів, що перевищення повноважень, викрадення, та незаконне позбавлення волі знову (як зазвичай) не буде наказане.
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13.09.2024 10:38 Відповісти
Передастів неможливо покарати, бо вони передасти.
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13.09.2024 21:16 Відповісти
бидло тотрібно бити не тільки по пєчєні, бидло треба ставити в стійло
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13.09.2024 21:57 Відповісти
Сом у ті двометрові пі..ри не на фронті. Виглядають досить підготованими та у гарній фізичній формі...
Не здивуюся якщо то колишні працівники Беркуту, яких влада не може знайти вже 10 років
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13.09.2024 10:47 Відповісти
Тому що як правило вони тікають за кордон. В Польщі чи Фінляндії.
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14.09.2024 07:58 Відповісти
Жаба давить?
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14.09.2024 10:31 Відповісти
Ні, кожному своє. Колись тікаючи від Першої світової і утворились українські діаспори Канади та Південної Америки.
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14.09.2024 14:03 Відповісти
Через пару днів знайдуть в річці " тіло чергового ухилянта" . А те що весь синній буде так річка вода
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13.09.2024 10:58 Відповісти
І ще хтось може казати, що оті мордовороти, ветерани війни, які після поранення та реабілітації пішли працювати в ТЦК. Це вже не кажучи, що вони взагалі не мають права навіть торкатися будь кого, на кажучи вже про затримання, бо тільки поліціянти можуть це робити. Цікаво, яка буде мотивація воювати в того чоловіка?
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13.09.2024 11:20 Відповісти
У него будет мотивация обучиться, получить оружие и найти эту "команду спасателей Малибу". Они это знают, и потому прячут лица. Мы такое уже проходили с "Беркутом" на Майдане. Тем ТЦК-шникам, кого опознают, придется бежать из Украины.
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13.09.2024 20:51 Відповісти
Таких дебілів в нас багато,як цей "молодик"
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13.09.2024 11:28 Відповісти
Самокритично
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13.09.2024 14:28 Відповісти
Буржуї зброї не дають, кажуть у вас ще багато чоловіків відловлюйте.
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13.09.2024 11:40 Відповісти
Брехня - дають всім бажаючим. Тільки не тим хто в жіночій спідниці в Тису пригає.
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14.09.2024 08:01 Відповісти
тцк може триндіти що завгодно

зараз ніхто їм вже не вірить, навіть якщо так воно і було
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13.09.2024 11:44 Відповісти
Справедливо все. Ухилянтам-сцикунам наука. Підтримую.
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13.09.2024 12:36 Відповісти
Але цікаво спостстерігати, як хронічні ухилянти, такі як Чверть Пеніса Маккартні, кочують по сторінках Цензора від одного повідомлення про ЦК до іншого. Можете уявити, як воно себе накручує і постійно обсирається?!
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13.09.2024 12:41 Відповісти
Даже если у человека есть мотивация идти воевать, он может не захотеть иметь дело с такими отморозками. За такое отношение к гражданам Украины ТЦК-шников будут судить после окончания войны.
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13.09.2024 20:55 Відповісти
Сподіваюсь на Заході це бачать, що вони спонсують.
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13.09.2024 12:47 Відповісти
Класна тема для ростролів, грошей за вкиди зароблять за увесь день.
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13.09.2024 13:09 Відповісти
Мова йшла і про тебе😁
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13.09.2024 13:44 Відповісти
"Тора в опасности" и "Умрем, но в армию не пойдем" - в Закарпатті.. пардон в Ізраілі ТЦК пакують пейсатих

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13.09.2024 13:25 Відповісти
а копитом по іпалу ?
В Израиле ортодоксы протестуют против мобилизации

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13.09.2024 13:29 Відповісти
в Закарпатті знову запакували ухилянта а зохен вей ! суцільний гвалт !

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13.09.2024 13:32 Відповісти
Зрадників і тих хто діє в інтересах ворога - ніже не жалують
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14.09.2024 08:05 Відповісти
Спитай у супєрвайзера, чи в ведмедчука
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13.09.2024 13:47 Відповісти
якесь гімоно так кричить у кінці
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13.09.2024 14:18 Відповісти
Воно тихесенько кукурікнуло,щоб ніхто не почув. Герой.
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13.09.2024 21:30 Відповісти
Якби громадянина не заламували ті хто не мають право це робити він би не був агресивним.
Досить брехати.
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13.09.2024 15:03 Відповісти
І знову питання військовослужбовця госпіталю вали, але громадянин бив працівника тцк не військовослужбовця...... Проясніть цей момент
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13.09.2024 15:04 Відповісти
Кто-то в этот бред Мукачевского ТЦК верит? Почему преступника тогда не передали ментам, а затолкнули силой в свой бусик?
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13.09.2024 16:10 Відповісти
Ніякої пляшки, як і самого нападу на працівників ТЦК не було. Все це вигадки.
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13.09.2024 16:19 Відповісти
З Угорщини видніше?
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14.09.2024 08:06 Відповісти
Я з Мукачева.
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18.09.2024 15:16 Відповісти
Судячи з локації в даний момент - ні
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18.09.2024 19:40 Відповісти
Бикує в Україні, гопота зкацаплена, від безкарності!!
Татаров, добре пам'ятає, як це було у них у 2013-14 році!!!
Він їх відмазував, від покарання, разом з беркутньою!!
У 2014 році, в Будинку Уряду на першому поверсі, у кутку, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини - (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 посадова особа , яка здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C парламентський контроль за додержанням конституційних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 прав та свобод людини і громадянина в Україні), Лутковська Валерія, збирала усіх беркутівських керовників розом з купою мусорських з МВС, щоб пояснити їм та проінструктувати, як себе «поводити» під час КАЛІЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ, бо дуже масово УКРАЇНЦІВ калічили та убивали….
А ЗМІ, усе висвітлюють…. Так це мабуть, отой самий ПАМАГАЙ беркутні??
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13.09.2024 16:55 Відповісти
Може не пляшкою, а ПЛАСТИКОВИМ СТАКАНЧИКОМ?!
Ну, що би було аутентично?
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13.09.2024 17:05 Відповісти
А що передувало ударові пляшкою ?
Чому про це ні слова ?
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13.09.2024 17:24 Відповісти
Читання коментарів від російських провокаторів. Накручують дибілів, а вони потім на військових кидаються.
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14.09.2024 08:07 Відповісти
Брасай траншеи наших бьют !
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13.09.2024 18:04 Відповісти
Жодна людина в адекваті не паскудитиме пусту пляшку на такий непотріб, як тцк. Це не люди - це чорна рота беркуту на майдані (навіть гірше). Зондеркоманда. Хитрозроблені про....яді. З ними немає про що спілкуватися - вони приходять по чужі душі замість своїх. Вони приходять фактично вбивати. І реагувати на них треба відповідно.
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13.09.2024 21:06 Відповісти
Цікаво,що за півник в кінці відео кукурікав,з характерно кацапськім акцентом? Черговий біженець?
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13.09.2024 21:27 Відповісти
НІБИ РАДЯНСЬКУ ПРОПАГАНДУ ЧИТАЮ -

Група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на цей акт агресії та затримали нападника, застосувавши силу, аби кривдник не втік до прибуття поліції. Їх дії були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на неадекватну та агресивну поведінку молодика. Джерело:

Бідні, серднешні співробітники ТЦК СП, нашо їм така кара цим ангєлоподібним створінням, за що їх ненавидять люди і б'ють скляними пляшками по голові ? развє так можна ? За що їм патріотам України всі ці несправедливі випробування ?
🤣
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13.09.2024 21:30 Відповісти
А чого тцкшніки в балаклавах? Це взагалі законно?
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13.09.2024 23:42 Відповісти
Адмін,чому не блокуються московські боти?
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15.09.2024 16:50 Відповісти
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