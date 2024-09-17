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Россияне убили спасателя в Покровском районе Донбасса, - Клименко. ВИДЕО

Российские захватчики обстреляли село в Покровском районе Донецкой области, в результате чего погиб спасатель.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"В профессиональный праздник спасателей россияне нанесли по ним удары - артиллерией и авиабомбами. Сегодня утром оккупанты обстреляли село в Покровском районе Донецкой области. В результате атаки погиб один спасатель. Соболезнования родным и коллегам погибшего", - отметил министр.

Также оккупанты ударили авиабомбами по Харькову, в результате чего ранения получили 4 спасателей. В момент удара они тушили пожар в лесополосе. Трое работников находятся в тяжелом состоянии.

"Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, желаю скорейшего выздоровления каждому. Жестокости россиян нет предела, сегодня мы в очередной раз в этом убедились. За каждый удар, за каждую изуродованную жизнь будет ответ", - добавил Клименко.

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обстрел (27202) Донецкая область (9665) спасатели (206) ГСЧС (4971)


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