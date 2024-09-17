Росіяни вбили рятувальника в Покровському районі Донеччини, - Клименко. ВIДЕО

Російські загарбники обстріляли село в Покровському районі Донеччини, внаслідок чого загинув рятувальник.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У професійне свято рятувальників росіяни завдали по них ударів - артилерією та авіабомбами. Сьогодні вранці окупанти обстріляли село у Покровському районі Донеччини. Внаслідок атаки загинув один рятувальник. Співчуття рідним та колегам загиблого", - зазначив міністр.

Також окупанти вдарили авіабомбами по Харкову, внаслідок чого поранення дістали 4 рятувальників. В момент удару вони гасили пожежу в лісосмузі. Троє працівників перебувають у важкому стані.

"Зараз потерпілим надається уся необхідна допомога, бажаю якнайшвидшого одужання кожному. Жорстокості росіян немає меж, сьогодні ми вчергове у цьому переконались. За кожен удар, за кожне понівечене життя буде відповідь", - додав Клименко.

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