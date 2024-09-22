В течение недели враг применил более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "шахедов", почти 30 ракет разных типов, - Зеленский. ВИДЕО

С 16 по 22 сентября российские захватчики атаковали территорию Украины более чем 900 управляемыми авиационными бомбами.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью Россия снова ударила по Харькову - авиабомбами по обычному жилому дому. В результате обстрела 21 человек пострадал. Среди них восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет. 60 жителей дома эвакуированы. Всем оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо усилить способности для еще большей защиты жизней людей и безопасности.

"Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе", - отметил Зеленский.

Напомним, с начала августа российские оккупанты для ударов по Сумской области применяют новые авиабомбы, которые отличаются большей дальностью и скоростью.

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