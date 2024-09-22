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В течение недели враг применил более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "шахедов", почти 30 ракет разных типов, - Зеленский. ВИДЕО

С 16 по 22 сентября российские захватчики атаковали территорию Украины более чем 900 управляемыми авиационными бомбами.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью Россия снова ударила по Харькову - авиабомбами по обычному жилому дому. В результате обстрела 21 человек пострадал. Среди них восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет. 60 жителей дома эвакуированы. Всем оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо усилить способности для еще большей защиты жизней людей и безопасности.

"Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе", - отметил Зеленский.

Напомним, с начала августа российские оккупанты для ударов по Сумской области применяют новые авиабомбы, которые отличаются большей дальностью и скоростью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский начнет визит в США с поездки на завод, где производят 155-мм снаряды для Украины, - AP

Автор: 

беспилотник (3641) бомба (371) Зеленский Владимир (20493) ракеты (3576)


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Топ комментарии
+5
Тому що Ермак і шістка Портнова - Татаров правлять Україною , а Зе у них - іграшка
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22.09.2024 11:42
+4
900 авіабомб.... І жодного бомбера не збито. Цікаво, чому.
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22.09.2024 11:39
+4
хто б мені сказав, що рoбота президента України ротом щодня хрипіти?
я б балотувався від Пенсільванії!
за небалотування - посол Кіпра мене влаштує...
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22.09.2024 11:55
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С ракетами все понятно но с КАБами же после прибытия F-16 и Петриотов должны же были уже решить етот вопрос.
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22.09.2024 11:38 Ответить
900 авіабомб.... І жодного бомбера не збито. Цікаво, чому.
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22.09.2024 11:39 Ответить
Тому що Ермак і шістка Портнова - Татаров правлять Україною , а Зе у них - іграшка
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22.09.2024 11:42 Ответить
Тому що це-каби. Кацапи їх запускать з болот, а не з нашої території. Щоб збити бомбери-треба щоб комплекси ппо на самому фронті стояли. При величезній кількості ворожих розвідувальних дронів стояти їм там доведеться від сили декілька десятків хвилин. Краще було б раніше знищувати бомбери на їх аеродромах далекобійною зброєю. Але, як каже Світан-найкраща болотяна ппо-це Білий дім. Своїми заборонами на удари по кацапії він вже дав змогу відвести кацапську авіацію поза зону ураження навіть далекобійною зброєю.
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22.09.2024 12:48 Ответить
Громлять Україну цуки. Треба біти по портам на Каспії, щоб зброя і Ірану не йшла.
Іран тількі морем і може поставляти , бо Казахстан турки і армяне не пропустять
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22.09.2024 11:41 Ответить
КАБами криють - може и нам шось нададуть?
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22.09.2024 11:46 Ответить
вова, мася - ти потужно *********...
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22.09.2024 11:48 Ответить
Зе - поверни закон про нульове розмитнення для ПРОСТИХ УКРАЇНЦІВ. Чи автобариги Ермаку нал привозять у процентах? Даже у Біларусі евррпейські авто дешевше , хоча там воні не знищуються
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22.09.2024 11:51 Ответить
Результат саравжньої мобілізації, коли економіку не знищують, а направляють працювати на армію.
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22.09.2024 11:51 Ответить
ви такі слова кажете - кировоградських юристів такому не навчяли - не розхитуйте!
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22.09.2024 12:09 Ответить
хто б мені сказав, що рoбота президента України ротом щодня хрипіти?
я б балотувався від Пенсільванії!
за небалотування - посол Кіпра мене влаштує...
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22.09.2024 11:55 Ответить
п*дори 400 шахедів за тиждень запустили!
1млн в рік - це 19тис на тиждень. Наш п*дор значно сильныший
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22.09.2024 12:02 Ответить
та пес його знає, а може на посердину з кацапнею і штрафи за відктиття вогню посилити - штук на 3000 за постріл по зелених амеріканських гривнях?
от десь такий і буде бубін план перемоги...
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22.09.2024 12:05 Ответить
«Рай багатих, створений з пекла бідних» Віктор Гюго.
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22.09.2024 12:15 Ответить
***********, а побудуйте в Арктиці центр Лондона і ********* його вшент! 🤣
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22.09.2024 12:18 Ответить
все ідіотам занятка
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22.09.2024 12:21 Ответить
зебіл та підрахуй.
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22.09.2024 12:19 Ответить
Це що, всіх речників ЗСУ відправили на фронт? Тому ЗЄля підпрацьовує речником. Чи д'єрмак дозволив тут рота відкрити?
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22.09.2024 12:20 Ответить
з кожним днем ми все потужнішаемо і потужнішаемо потужною потужністю!
це я вам сказав ваш президент - і хоч ви теж всі президенти,
але я найпотужніший ваш през!
і між іншим незламний до *******..

вимикай камеру, поц....
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22.09.2024 12:33 Ответить
F-16 сейчас используются, как ПВО при ракетных обстрелах Украины (иногда и против Шахедов). Для этого, вместе с F-16 нам передали ракеты класса "воздух-воздух" (AIM) с дальностью поражения около 100 км.
Для того, чтобы сбивать носители КАБов, необходимы самолеты дальнего РЛС типа AWACS. Т.к. носитель КАБов необходимо обнаружить задолго до того как он приблизится к точке сброса КАБов. Это необходимо чтобы F-16 физически успел долететь до безопасного расстояния перехвата (учитывая то, что они дислоцированы очень далеко от линии фронта)
С-300/С-400 имеют эффективный радиус поражения 150-200 км. , т.е. безпасный перехват-это 150 км. от линии фронта. КАБы запускают 50-70 км. от линии фронта. Т.е. нам необходимы ракеты, поражающие цели на расстоянии 200 км. и более, AIM-120D например. США нам такие ракеты не давали и не обещают дать, т.к. во-первых их сделано не так уж и много, а во-вторых, стоимость одной такой ракеты 1,5 - 2 млн.$. Да и в любом случае, AWACS у нас нет. А про шведские самолеты РЛС ASC 890, с тех пор как объявили об их "передаче" в мае - полная тишина.
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22.09.2024 13:05 Ответить
Цікава інформація. Дякую.

Якщо випущено AIM-120D з відстані 200 км, яка імовірність того, що літак класу Су-27 (30,34,35) від неї "втече"?
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22.09.2024 13:41 Ответить
Трудно ответить однозначно. Дело в том, что AIM-120D никогда не применяли в боевых условиях. Только испытания и учебные стрельбы. Там, понятное дело, поражение 100%.
Думаю, зависит от мастерства пилота и от ТТХ AIM-120D, которые держаться в секрете.
Когда решится вопрос с ASC 890, нам обязательно дадут AIM-120D, т.к. есть уникальная возможность испытать эти ракеты в боевых условиях. Тем более, что в 2022 г. США начали разработку AIM-260, которая должна сбивать цели на расстоянии до 350-400 км.
Но, как я уже говорил, по ASC 890 - гробовая тишина, т.е. что-то там не клеится. Пока именно это является главным препятствием для сбития носителей КАБов.
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22.09.2024 15:09 Ответить
КАБи не літають на 50...70км! Керована означає, що має систему наведення та можливість маневру для підвищення точності. Маневру, а не польоту. Навіть з урахуванням висоти (навряд чи вище 10км) скиду та швидкості літака, балістична бомба подолає не більше 25..30км по горизонталі.
50...70км - це відстань для плануючих бомб, таобладнаних двигуном, наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/JDAM-ER JDAM-ER
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22.09.2024 15:45 Ответить


Лінійкою користуватися вмієте?
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23.09.2024 08:08 Ответить
Патужный доповідач
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22.09.2024 13:38 Ответить
Це безтолкове чмо читає все підряд, що підсунуть. Аби бути на публіці. Дегенерату навіть в макітру не приходить, що це не його парафія.
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22.09.2024 15:47 Ответить
Спасибо дедушке БАЙДЕНУ, он может и дальше спокойно спать и кушать МАННУЮ КАШКУ по утрам.
Если бы он дал нам пару сотен F16 вместо "*** на ПАЛОЧКЕ", то мы бы могли держать парочку F16 постоянно в воздухе и ни одна бы "Кацапская *****" ближе 100 км к Харькову не подлетела бы.
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22.09.2024 16:35 Ответить
І хто цю гниду-коментатора обрав президентом. Воно так переживає за рашистів шо хвалить їх кожного тижня. А про досягнення України по такій же зброї просто мовчить. Асфальтує для рашистів шляхи. Тому для ЗСУ навіть на дрони грошей немає. Я вже не кажу про снаряди.
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22.09.2024 18:24 Ответить
 
 