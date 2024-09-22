Протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів, - Зеленський. ВIДЕО
З 16 по 22 вересня російські загарбники атакували територію України понад 900 керованими авіаційними бомбами.
Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі Росія знову вдарила по Харкову – авіабомбами по звичайному житловому будинку. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що Україні необхідно посилити спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки.
"Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, з початку серпня російські окупанти для ударів по Сумській області застосовують нові авіабомби, які відрізняються більшою дальністю та швидкістю.
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Іран тількі морем і може поставляти , бо Казахстан турки і армяне не пропустять
я б балотувався від Пенсільванії!
за небалотування - посол Кіпра мене влаштує...
1млн в рік - це 19тис на тиждень. Наш п*дор значно сильныший
от десь такий і буде бубін план перемоги...
це я вам сказав ваш президент - і хоч ви теж всі президенти,
але я найпотужніший ваш през!
і між іншим незламний до *******..
вимикай камеру, поц....
Для того, чтобы сбивать носители КАБов, необходимы самолеты дальнего РЛС типа AWACS. Т.к. носитель КАБов необходимо обнаружить задолго до того как он приблизится к точке сброса КАБов. Это необходимо чтобы F-16 физически успел долететь до безопасного расстояния перехвата (учитывая то, что они дислоцированы очень далеко от линии фронта)
С-300/С-400 имеют эффективный радиус поражения 150-200 км. , т.е. безпасный перехват-это 150 км. от линии фронта. КАБы запускают 50-70 км. от линии фронта. Т.е. нам необходимы ракеты, поражающие цели на расстоянии 200 км. и более, AIM-120D например. США нам такие ракеты не давали и не обещают дать, т.к. во-первых их сделано не так уж и много, а во-вторых, стоимость одной такой ракеты 1,5 - 2 млн.$. Да и в любом случае, AWACS у нас нет. А про шведские самолеты РЛС ASC 890, с тех пор как объявили об их "передаче" в мае - полная тишина.
Якщо випущено AIM-120D з відстані 200 км, яка імовірність того, що літак класу Су-27 (30,34,35) від неї "втече"?
Думаю, зависит от мастерства пилота и от ТТХ AIM-120D, которые держаться в секрете.
Когда решится вопрос с ASC 890, нам обязательно дадут AIM-120D, т.к. есть уникальная возможность испытать эти ракеты в боевых условиях. Тем более, что в 2022 г. США начали разработку AIM-260, которая должна сбивать цели на расстоянии до 350-400 км.
Но, как я уже говорил, по ASC 890 - гробовая тишина, т.е. что-то там не клеится. Пока именно это является главным препятствием для сбития носителей КАБов.
50...70км - це відстань для плануючих бомб, таобладнаних двигуном, наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/JDAM-ER JDAM-ER
Лінійкою користуватися вмієте?
Если бы он дал нам пару сотен F16 вместо "*** на ПАЛОЧКЕ", то мы бы могли держать парочку F16 постоянно в воздухе и ни одна бы "Кацапская *****" ближе 100 км к Харькову не подлетела бы.