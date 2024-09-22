Протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів, - Зеленський. ВIДЕО

З 16 по 22 вересня російські загарбники атакували територію України понад 900 керованими авіаційними бомбами.

Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по Харкову – авіабомбами по звичайному житловому будинку. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україні необхідно посилити спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки.

"Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, з початку серпня російські окупанти для ударів по Сумській області застосовують нові авіабомби, які відрізняються більшою дальністю та швидкістю.

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