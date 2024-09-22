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Протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів, - Зеленський. ВIДЕО

З 16 по 22 вересня російські загарбники атакували територію України  понад 900 керованими авіаційними бомбами.

Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по Харкову – авіабомбами по звичайному житловому будинку. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україні необхідно посилити спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. 

"Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, з початку серпня російські окупанти для ударів по Сумській області застосовують нові  авіабомби, які відрізняються більшою дальністю та швидкістю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розпочне візит до США з поїздки на завод, де виробляють 155-мм снаряди для України, - AP

Автор: 

безпілотник (4206) бомба (235) Зеленський Володимир (23964) ракети (4030)


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Топ коментарі
+5
Тому що Ермак і шістка Портнова - Татаров правлять Україною , а Зе у них - іграшка
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22.09.2024 11:42
+4
900 авіабомб.... І жодного бомбера не збито. Цікаво, чому.
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22.09.2024 11:39
+4
хто б мені сказав, що рoбота президента України ротом щодня хрипіти?
я б балотувався від Пенсільванії!
за небалотування - посол Кіпра мене влаштує...
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22.09.2024 11:55
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С ракетами все понятно но с КАБами же после прибытия F-16 и Петриотов должны же были уже решить етот вопрос.
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22.09.2024 11:38 Відповісти
900 авіабомб.... І жодного бомбера не збито. Цікаво, чому.
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22.09.2024 11:39 Відповісти
Тому що Ермак і шістка Портнова - Татаров правлять Україною , а Зе у них - іграшка
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22.09.2024 11:42 Відповісти
Тому що це-каби. Кацапи їх запускать з болот, а не з нашої території. Щоб збити бомбери-треба щоб комплекси ппо на самому фронті стояли. При величезній кількості ворожих розвідувальних дронів стояти їм там доведеться від сили декілька десятків хвилин. Краще було б раніше знищувати бомбери на їх аеродромах далекобійною зброєю. Але, як каже Світан-найкраща болотяна ппо-це Білий дім. Своїми заборонами на удари по кацапії він вже дав змогу відвести кацапську авіацію поза зону ураження навіть далекобійною зброєю.
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22.09.2024 12:48 Відповісти
Громлять Україну цуки. Треба біти по портам на Каспії, щоб зброя і Ірану не йшла.
Іран тількі морем і може поставляти , бо Казахстан турки і армяне не пропустять
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22.09.2024 11:41 Відповісти
КАБами криють - може и нам шось нададуть?
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22.09.2024 11:46 Відповісти
вова, мася - ти потужно *********...
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22.09.2024 11:48 Відповісти
Зе - поверни закон про нульове розмитнення для ПРОСТИХ УКРАЇНЦІВ. Чи автобариги Ермаку нал привозять у процентах? Даже у Біларусі евррпейські авто дешевше , хоча там воні не знищуються
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22.09.2024 11:51 Відповісти
Результат саравжньої мобілізації, коли економіку не знищують, а направляють працювати на армію.
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22.09.2024 11:51 Відповісти
ви такі слова кажете - кировоградських юристів такому не навчяли - не розхитуйте!
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22.09.2024 12:09 Відповісти
хто б мені сказав, що рoбота президента України ротом щодня хрипіти?
я б балотувався від Пенсільванії!
за небалотування - посол Кіпра мене влаштує...
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22.09.2024 11:55 Відповісти
п*дори 400 шахедів за тиждень запустили!
1млн в рік - це 19тис на тиждень. Наш п*дор значно сильныший
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22.09.2024 12:02 Відповісти
та пес його знає, а може на посердину з кацапнею і штрафи за відктиття вогню посилити - штук на 3000 за постріл по зелених амеріканських гривнях?
от десь такий і буде бубін план перемоги...
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22.09.2024 12:05 Відповісти
«Рай багатих, створений з пекла бідних» Віктор Гюго.
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22.09.2024 12:15 Відповісти
***********, а побудуйте в Арктиці центр Лондона і ********* його вшент! 🤣
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22.09.2024 12:18 Відповісти
все ідіотам занятка
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22.09.2024 12:21 Відповісти
зебіл та підрахуй.
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22.09.2024 12:19 Відповісти
Це що, всіх речників ЗСУ відправили на фронт? Тому ЗЄля підпрацьовує речником. Чи д'єрмак дозволив тут рота відкрити?
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22.09.2024 12:20 Відповісти
з кожним днем ми все потужнішаемо і потужнішаемо потужною потужністю!
це я вам сказав ваш президент - і хоч ви теж всі президенти,
але я найпотужніший ваш през!
і між іншим незламний до *******..

вимикай камеру, поц....
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22.09.2024 12:33 Відповісти
F-16 сейчас используются, как ПВО при ракетных обстрелах Украины (иногда и против Шахедов). Для этого, вместе с F-16 нам передали ракеты класса "воздух-воздух" (AIM) с дальностью поражения около 100 км.
Для того, чтобы сбивать носители КАБов, необходимы самолеты дальнего РЛС типа AWACS. Т.к. носитель КАБов необходимо обнаружить задолго до того как он приблизится к точке сброса КАБов. Это необходимо чтобы F-16 физически успел долететь до безопасного расстояния перехвата (учитывая то, что они дислоцированы очень далеко от линии фронта)
С-300/С-400 имеют эффективный радиус поражения 150-200 км. , т.е. безпасный перехват-это 150 км. от линии фронта. КАБы запускают 50-70 км. от линии фронта. Т.е. нам необходимы ракеты, поражающие цели на расстоянии 200 км. и более, AIM-120D например. США нам такие ракеты не давали и не обещают дать, т.к. во-первых их сделано не так уж и много, а во-вторых, стоимость одной такой ракеты 1,5 - 2 млн.$. Да и в любом случае, AWACS у нас нет. А про шведские самолеты РЛС ASC 890, с тех пор как объявили об их "передаче" в мае - полная тишина.
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22.09.2024 13:05 Відповісти
Цікава інформація. Дякую.

Якщо випущено AIM-120D з відстані 200 км, яка імовірність того, що літак класу Су-27 (30,34,35) від неї "втече"?
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22.09.2024 13:41 Відповісти
Трудно ответить однозначно. Дело в том, что AIM-120D никогда не применяли в боевых условиях. Только испытания и учебные стрельбы. Там, понятное дело, поражение 100%.
Думаю, зависит от мастерства пилота и от ТТХ AIM-120D, которые держаться в секрете.
Когда решится вопрос с ASC 890, нам обязательно дадут AIM-120D, т.к. есть уникальная возможность испытать эти ракеты в боевых условиях. Тем более, что в 2022 г. США начали разработку AIM-260, которая должна сбивать цели на расстоянии до 350-400 км.
Но, как я уже говорил, по ASC 890 - гробовая тишина, т.е. что-то там не клеится. Пока именно это является главным препятствием для сбития носителей КАБов.
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22.09.2024 15:09 Відповісти
КАБи не літають на 50...70км! Керована означає, що має систему наведення та можливість маневру для підвищення точності. Маневру, а не польоту. Навіть з урахуванням висоти (навряд чи вище 10км) скиду та швидкості літака, балістична бомба подолає не більше 25..30км по горизонталі.
50...70км - це відстань для плануючих бомб, таобладнаних двигуном, наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/JDAM-ER JDAM-ER
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22.09.2024 15:45 Відповісти


Лінійкою користуватися вмієте?
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23.09.2024 08:08 Відповісти
Патужный доповідач
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22.09.2024 13:38 Відповісти
Це безтолкове чмо читає все підряд, що підсунуть. Аби бути на публіці. Дегенерату навіть в макітру не приходить, що це не його парафія.
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22.09.2024 15:47 Відповісти
Спасибо дедушке БАЙДЕНУ, он может и дальше спокойно спать и кушать МАННУЮ КАШКУ по утрам.
Если бы он дал нам пару сотен F16 вместо "*** на ПАЛОЧКЕ", то мы бы могли держать парочку F16 постоянно в воздухе и ни одна бы "Кацапская *****" ближе 100 км к Харькову не подлетела бы.
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22.09.2024 16:35 Відповісти
І хто цю гниду-коментатора обрав президентом. Воно так переживає за рашистів шо хвалить їх кожного тижня. А про досягнення України по такій же зброї просто мовчить. Асфальтує для рашистів шляхи. Тому для ЗСУ навіть на дрони грошей немає. Я вже не кажу про снаряди.
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22.09.2024 18:24 Відповісти
 
 