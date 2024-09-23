Дрон-камикадзе сбивает российский БПЛА "Ланцет" в модификации "Изделие-51". ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе сбил российский БПЛА "Ланцет" в модификации "Изделие-51".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
ZALA Lancet ("Изделие 51/52") - российский барражирующий боеприпас разработки компании ZALA Aero, имеет несколько типов наведения. Скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета - до 40 км. Максимальная масса - 12 кг. Впервые представлен в июне 2019 года на выставке "Армия-2019" в Москве.
Топ комментарии
+7 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий23.09.2024 11:00
+5 Sergii Ustim
показать весь комментарий23.09.2024 11:12
+4 Маркиз
показать весь комментарий23.09.2024 11:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Підозрюю, що перехоплювач таки дешевше ударного.
Навіть льотчиком ризикували - бо вважали, що таранний удар - найбільш ефективний для збиття літака противника А зараз повторюється те ж саме - тільки вилучений один з елементів - "льотчик"! Тобто - сама цінна ланка бойового комплексу. А якщо вже на те пішло - то достатньо доробить якийсь подібного типу БПЛА - для удару та повернення на аеродром......
скажіть що це не так
Ще не чув про комп'ютерноу гру з такою деталізацією.
Зокрема, деза про побудову БЧ наших інтерцепторів спрямовує ворога у хибному напрямку при спробі технічного відтворювання БЧ, змушуючи ворога втрачати додатковий час та ресурси.
Бої дронів.
Вказану в статті швидкість "до 300 км/год" слід було б пояснити: "При виявленні ворожого дрона Ланцет може на короткий час розганятися до 300 км/год".