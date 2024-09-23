Дрон-камикадзе сбивает российский БПЛА "Ланцет" в модификации "Изделие-51". ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе сбил российский БПЛА "Ланцет" в модификации "Изделие-51".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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ZALA Lancet ("Изделие 51/52") - российский барражирующий боеприпас разработки компании ZALA Aero, имеет несколько типов наведения. Скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета - до 40 км. Максимальная масса - 12 кг. Впервые представлен в июне 2019 года на выставке "Армия-2019" в Москве.

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