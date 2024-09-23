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Дрон-камикадзе сбивает российский БПЛА "Ланцет" в модификации "Изделие-51". ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе сбил российский БПЛА "Ланцет" в модификации "Изделие-51".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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ZALA Lancet ("Изделие 51/52") - российский барражирующий боеприпас разработки компании ZALA Aero, имеет несколько типов наведения. Скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета - до 40 км. Максимальная масса - 12 кг. Впервые представлен в июне 2019 года на выставке "Армия-2019" в Москве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Уничтожение вражеской техники сбросами из дронов бойцами 14-го полка БПАК. ВИДЕО

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уничтожение (6974) дроны (3951)


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Топ комментарии
+7
Як зазвичай фонд Стерненка профінансував. Красиво.
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23.09.2024 11:00
+5
А як ви оцінюєте потенційну загрозу від того ланцета, якби він залетів вам до дому?
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23.09.2024 11:12
+4
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=xJyBcrnJ-MY FPV сів на фюзеляж "Ланцета", вперше показали нашу БЧ
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23.09.2024 11:27
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Як зазвичай фонд Стерненка профінансував. Красиво.
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23.09.2024 11:00 Ответить
по програмі "мільйон дронів від спільноти Стерненка"
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23.09.2024 11:13 Ответить
Дрон проти дрону.
Підозрюю, що перехоплювач таки дешевше ударного.
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23.09.2024 11:01 Ответить
А як ви оцінюєте потенційну загрозу від того ланцета, якби він залетів вам до дому?
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23.09.2024 11:12 Ответить
Якщо натякаєте, що я проти збиття "Ланцетів" ФПВшками, то схибили.
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23.09.2024 11:25 Ответить
А ти "в курсі" - що фірма "Нортроп" у 1943 році розробляла на повному сер"йозі "таранний перехоплювач"? Система "літаюче крило" "Штовхаючий" двигун Кабіна льотчика - броньована Передня кромка фюзеляжу - посилена - для нанесення таранного удару
Навіть льотчиком ризикували - бо вважали, що таранний удар - найбільш ефективний для збиття літака противника А зараз повторюється те ж саме - тільки вилучений один з елементів - "льотчик"! Тобто - сама цінна ланка бойового комплексу. А якщо вже на те пішло - то достатньо доробить якийсь подібного типу БПЛА - для удару та повернення на аеродром......
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23.09.2024 16:00 Ответить
****** раше...
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23.09.2024 11:04 Ответить
схоже на компютерну графіку і місцевість вже була на одному з відео майже така

скажіть що це не так
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23.09.2024 11:18 Ответить
Це не так. Увага на гвинт: він рухається нерівномірно.
Ще не чув про комп'ютерноу гру з такою деталізацією.
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23.09.2024 11:24 Ответить
Та , сто пудово комп'ютерна графіка, бо після Великого Будівництва повсюди має лежати асфальт!
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23.09.2024 11:32 Ответить
вАм сколько лет ? Такое впечатление , что до 2014 вы никогда не летали на самолете ... Поля все похожи ( если не летать каждый день по одному маршруту )
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23.09.2024 11:53 Ответить
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=xJyBcrnJ-MY FPV сів на фюзеляж "Ланцета", вперше показали нашу БЧ
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23.09.2024 11:27 Ответить
це - переконливо
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23.09.2024 11:48 Ответить
сів и трахнув
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23.09.2024 11:49 Ответить
Демонструвати ворогу має зміст лише те, що у підсумку є дезінформацією, яка шкодить ворогу.
Зокрема, деза про побудову БЧ наших інтерцепторів спрямовує ворога у хибному напрямку при спробі технічного відтворювання БЧ, змушуючи ворога втрачати додатковий час та ресурси.
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23.09.2024 14:11 Ответить
Суперово.
Бої дронів.
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23.09.2024 12:58 Ответить
Крейсерська швидкість цієї приблуди - 80-110 км/год.
Вказану в статті швидкість "до 300 км/год" слід було б пояснити: "При виявленні ворожого дрона Ланцет може на короткий час розганятися до 300 км/год".
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23.09.2024 14:12 Ответить
 
 