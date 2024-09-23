Дрон-камікадзе збиває російський БПЛА "Ланцет" у модифікації "Изделие-51". ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе збив російський БПЛА "Ланцет" у модифікації "Изделие-51".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
ZALA Lancet ("Изделие 51/52") - російський баражуючий боєприпас розробки компанії ZALA Aero, має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту - до 40 км. Максимальна маса - 12 кг. Вперше представлений у червні 2019 року на виставці "Армия-2019" в Москві.
Топ коментарі
+7 Василь Довганенко #589385
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+5 Sergii Ustim
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+4 Маркиз
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Підозрюю, що перехоплювач таки дешевше ударного.
Навіть льотчиком ризикували - бо вважали, що таранний удар - найбільш ефективний для збиття літака противника А зараз повторюється те ж саме - тільки вилучений один з елементів - "льотчик"! Тобто - сама цінна ланка бойового комплексу. А якщо вже на те пішло - то достатньо доробить якийсь подібного типу БПЛА - для удару та повернення на аеродром......
скажіть що це не так
Ще не чув про комп'ютерноу гру з такою деталізацією.
Зокрема, деза про побудову БЧ наших інтерцепторів спрямовує ворога у хибному напрямку при спробі технічного відтворювання БЧ, змушуючи ворога втрачати додатковий час та ресурси.
Бої дронів.
Вказану в статті швидкість "до 300 км/год" слід було б пояснити: "При виявленні ворожого дрона Ланцет може на короткий час розганятися до 300 км/год".