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Дрон-камікадзе збиває російський БПЛА "Ланцет" у модифікації "Изделие-51". ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе збив російський БПЛА "Ланцет" у модифікації "Изделие-51".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон збиває російський безпілотник "Zala" в районі Кліщіївки. ВIДЕО

ZALA Lancet ("Изделие 51/52") - російський баражуючий боєприпас розробки компанії ZALA Aero, має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту - до 40 км. Максимальна маса - 12 кг. Вперше представлений у червні 2019 року на виставці "Армия-2019" в Москві.

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знищення (7334) дрони (4762)


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Топ коментарі
+7
Як зазвичай фонд Стерненка профінансував. Красиво.
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23.09.2024 11:00
+5
А як ви оцінюєте потенційну загрозу від того ланцета, якби він залетів вам до дому?
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23.09.2024 11:12
+4
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=xJyBcrnJ-MY FPV сів на фюзеляж "Ланцета", вперше показали нашу БЧ
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23.09.2024 11:27
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Як зазвичай фонд Стерненка профінансував. Красиво.
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23.09.2024 11:00 Відповісти
по програмі "мільйон дронів від спільноти Стерненка"
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23.09.2024 11:13 Відповісти
Дрон проти дрону.
Підозрюю, що перехоплювач таки дешевше ударного.
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23.09.2024 11:01 Відповісти
А як ви оцінюєте потенційну загрозу від того ланцета, якби він залетів вам до дому?
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23.09.2024 11:12 Відповісти
Якщо натякаєте, що я проти збиття "Ланцетів" ФПВшками, то схибили.
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23.09.2024 11:25 Відповісти
А ти "в курсі" - що фірма "Нортроп" у 1943 році розробляла на повному сер"йозі "таранний перехоплювач"? Система "літаюче крило" "Штовхаючий" двигун Кабіна льотчика - броньована Передня кромка фюзеляжу - посилена - для нанесення таранного удару
Навіть льотчиком ризикували - бо вважали, що таранний удар - найбільш ефективний для збиття літака противника А зараз повторюється те ж саме - тільки вилучений один з елементів - "льотчик"! Тобто - сама цінна ланка бойового комплексу. А якщо вже на те пішло - то достатньо доробить якийсь подібного типу БПЛА - для удару та повернення на аеродром......
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23.09.2024 16:00 Відповісти
****** раше...
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23.09.2024 11:04 Відповісти
схоже на компютерну графіку і місцевість вже була на одному з відео майже така

скажіть що це не так
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23.09.2024 11:18 Відповісти
Це не так. Увага на гвинт: він рухається нерівномірно.
Ще не чув про комп'ютерноу гру з такою деталізацією.
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23.09.2024 11:24 Відповісти
Та , сто пудово комп'ютерна графіка, бо після Великого Будівництва повсюди має лежати асфальт!
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23.09.2024 11:32 Відповісти
вАм сколько лет ? Такое впечатление , что до 2014 вы никогда не летали на самолете ... Поля все похожи ( если не летать каждый день по одному маршруту )
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23.09.2024 11:53 Відповісти
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=xJyBcrnJ-MY FPV сів на фюзеляж "Ланцета", вперше показали нашу БЧ
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23.09.2024 11:27 Відповісти
це - переконливо
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23.09.2024 11:48 Відповісти
сів и трахнув
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23.09.2024 11:49 Відповісти
Демонструвати ворогу має зміст лише те, що у підсумку є дезінформацією, яка шкодить ворогу.
Зокрема, деза про побудову БЧ наших інтерцепторів спрямовує ворога у хибному напрямку при спробі технічного відтворювання БЧ, змушуючи ворога втрачати додатковий час та ресурси.
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23.09.2024 14:11 Відповісти
Суперово.
Бої дронів.
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23.09.2024 12:58 Відповісти
Крейсерська швидкість цієї приблуди - 80-110 км/год.
Вказану в статті швидкість "до 300 км/год" слід було б пояснити: "При виявленні ворожого дрона Ланцет може на короткий час розганятися до 300 км/год".
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23.09.2024 14:12 Відповісти
 
 