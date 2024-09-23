Дрон-камікадзе збиває російський БПЛА "Ланцет" у модифікації "Изделие-51". ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе збив російський БПЛА "Ланцет" у модифікації "Изделие-51".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

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ZALA Lancet ("Изделие 51/52") - російський баражуючий боєприпас розробки компанії ZALA Aero, має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту - до 40 км. Максимальна маса - 12 кг. Вперше представлений у червні 2019 року на виставці "Армия-2019" в Москві.

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