На "Рамштайне" мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно общих шагов, как усилить давление на Россию ради мира, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что на следующем заседании "Рамштайн" участники контактной группы должны договориться, "относительно совместных шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира".

Видео было опубликовано в телеграм-канале президента, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Запорожье - четырнадцать раненых людей после российского удара. Разбор завалов продолжается весь день. Удалось спасти двух людей из-под завалов. Авиабомбы - по обычной жилой застройке, по обычным городским объектам.

Сегодня же россияне нанесли удары управляемыми бомбами также по Харьковской области, по Донецкой области, по Сумской области. В частности, в Глухове - повреждение нескольких жилых домов. На Харьковщине повреждены многоквартирные дома, энергетическая инфраструктура, медицинская.

И это - ежедневный российский террор. Около сотни управляемых авиабомб каждый день использует Россия против Украины. И это - постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России.

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Сейчас - за эту неделю, в разных наших переговорах в Америке - нашу позицию, наши аргументы услышали максимально подробно. Так, что уже любые вопросы излишни. И уже команды - наша и партнеров - начали готовиться к "Рамштайн".

За полторы недели, в октябре на "Рамштайн" мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно совместных шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира. Справедливого мира", - сказал Зеленский.

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