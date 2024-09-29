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Новини Відео
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На "Рамштайні" ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків, як посилити тиск на Росію заради миру,- Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що на наступному засіданні "Рамштайну" учасники контактної групи мають домовитись "щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру".

Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Запоріжжі – чотирнадцять поранених людей після російського удару. Розбір завалів триває увесь день. Вдалося врятувати двох людей з-під завалів. Авіабомби – по звичайній житловій забудові, по звичайних міських об’єктах.

Сьогодні ж росіяни завдали ударів керованими бомбами також по Харківщині, по Донеччині, по Сумщині. Зокрема, у Глухові – пошкодження кількох житлових будинків. На Харківщині пошкоджено багатоквартирні будинки, енергетичну інфраструктуру, медичну.

І це – щоденний російський терор. Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ядерні погрози Путіна: ніхто не знає, що в нього в голові

Зараз – за цей тиждень, у різних наших перемовинах в Америці – нашу позицію, наші аргументи почули максимально детально. Так, що вже будь-які питання зайві. І вже команди – наша й партнерів – почали готуватись до "Рамштайну".

За півтора тижня, у жовтні на "Рамштайні" ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру".", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський озвучив найважливіший результат візиту до США: зберегли двопартійну підтримку України

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) звернення (609)


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Топ коментарі
+15
День бабака
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29.09.2024 20:25
+12
Як же ти вже за...в.
Шоб тобі повилазило, гівно неголене.
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29.09.2024 20:28
+11
Блогер повернувся
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29.09.2024 20:31
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День бабака
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29.09.2024 20:25 Відповісти
Я не вірю в прогнози-
Я не вірю в перемоги ознаки!
Але в Мене один козир-
Я вірю в бабака...
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29.09.2024 20:55 Відповісти
Бабак вірить у тебе...
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29.09.2024 21:17 Відповісти
А це часом не бобер?
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30.09.2024 07:33 Відповісти
какаяразніца...
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30.09.2024 08:33 Відповісти
Велика.
Бобер або бібр (Castor)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Царство :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Тварини (Animalia)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F) Тип :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96 Хордові (Chordata)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Підтип :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%96 Черепні (Craniata)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Інфратип :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96 Хребетні (Vertebrata)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Клас :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 Ссавці (Mammalia)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Підклас :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%96 Звірі (Theria)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Інфраклас :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96 Плацентарні (Eutheria)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Надряд :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B8 Гризуни (Rodentia)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Ряд :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96 Мишоподібні (Muriformes)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Родина :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96 Боброві https://uk.wikipedia.org/wiki/Castoridae Castoridae
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Рід :Бобер (Castor)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9 Linnaeus , 1758

Баба́к

Царство:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Тварини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Animalia )Тип:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96 Хордові (https://uk.wikipedia.org/wiki/Chordata Chordata )Клада:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8 Синапсиди (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8 Synapsida )Клас:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 Ссавці (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 Mammalia )Ряд:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96 Мишоподібні (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96 Rodentia )Родина:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96 Вивіркові (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96 Sciuridae )Підродина:https://uk.wikipedia.org/wiki/Xerinae Xerinae Триба:https://uk.wikipedia.org/wiki/Marmotini Marmotini Рід:Бабак (Marmota)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85 Blumenbach , 1779
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30.09.2024 09:15 Відповісти
І той і той анімал...адін народ...
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30.09.2024 09:41 Відповісти
зеВоно повністю вичистило кращих генералів та дипломатів незалежної України , воно керується Єрмаком-Пінчуком ( спонсором команди МАГА) - форум Пінчука нещодано в Києві тому доказ . Пінчук відкрито спонсорує прихід МАГА до влади . Дивітся та слухайте відео Юрія Рашкіна з новинами від Ігоря Айзенберга...
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29.09.2024 21:22 Відповісти
ТРАМП ПОЛУЧАЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ АНТИУКРАИНСКОЙ КАМПАНИИ, ХАРРИС: Я ОБЕСПЕЧУ ПОБЕДУ УКРАИНЫ- Рашкін Репорт
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29.09.2024 21:23 Відповісти
Як же ти вже за...в.
Шоб тобі повилазило, гівно неголене.
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29.09.2024 20:28 Відповісти
Тут левомицетин бессилен...(((
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29.09.2024 20:29 Відповісти
Блогер повернувся
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29.09.2024 20:31 Відповісти
´100%
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29.09.2024 20:47 Відповісти
Тобто замість технічного обговорення допомоги з озброєнням зеленський рамштайн перетворює в порожній фарс....жах
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29.09.2024 20:34 Відповісти
"технічного обговорення"... Та він і слів таких не знає Будь-що технічне не належить до кола понять, які рояться у нього в голові.
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29.09.2024 20:43 Відповісти
Мене просто бісить коли у нас війна, гинуть люди, горять міста і села а якісь дядьки в гарних костюмах між бутербродом з чорною ікрою і бутербродом з червоно ікрою просторікують про "мир". Зараз потрібно закінчити війну і покарати нападника! На третьому році війни ці дядьки все ще не визначились щодо "спільного бачення"? Чи ті дядьки з тваринного світу, бо тільки у тварин різні зорові апарати і тому вони одні і ті ж речі бачать інакше?
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29.09.2024 20:47 Відповісти
Між заокеанським дядьком та дядьками на заході Євразійського континенту якраз і є "спільне бачення". Тільки один єврей у кофті хакі ніяк не може в'їхати, що від нього хочуть.
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29.09.2024 20:50 Відповісти
На жаль цей єврей продукт інцестів, тобто дегенерат і тому прозорих натяків і навіть побажань та вимог відкритим текстом він не сприймає. Дегенерат чує тільки "внутрішні голоса" які переконують його збагачуватися до останнього...
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29.09.2024 20:55 Відповісти
мерзота українська в хаккі між ікрою на раутах ще страшніша
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29.09.2024 23:04 Відповісти
Домовились домовлятись про подальші домовленості.
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29.09.2024 20:49 Відповісти
Як уже задовбала та, прямо скажу, ************, ця неголена "любімая жєна єрмака"
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29.09.2024 20:50 Відповісти
про "план миру" ішак вже забув, тепер мантри про "рамштайн"
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29.09.2024 20:52 Відповісти
,,Москвашвея, Москвашвея, в очередь сукини деті, Півная ешчо парочку, признаніе Америки ......!"
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29.09.2024 20:56 Відповісти
Слово узурпатора. Опозиція до зєлі залишилась тільки в мережах
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29.09.2024 21:05 Відповісти
Опозиція це "слово" проти. Як там в Біблії "Спершу було Слово..."
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29.09.2024 21:13 Відповісти
зови Залужного, а сам иди нах, самый лучший тиск
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29.09.2024 21:18 Відповісти
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29.09.2024 21:33 Відповісти
"...разом з іншими лідерами..."

Оце непорозуміння бовтається під ногами, корчить з себе "президента" і пакостить країні, але реально вважає себе "лідером"?
Що це за країна у якій отаке - лідер.
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29.09.2024 22:00 Відповісти
Він явно бовтається між ногами....
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30.09.2024 07:44 Відповісти
ми, владімір 95 і решта зброду лідерів, всьо порєшаєм.
може, хто не бачив, як байден плакав, а трамп валявся в ногах та благав про зустріч?
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29.09.2024 22:43 Відповісти
що вони там в Рамштайні порішають... якщо там будуть Орбан, Ердоган і Фіцо - нічого не вирішать
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29.09.2024 22:53 Відповісти
А хто з Українців вміє танцювати Гопака???)))))))) Кому не стидно сказати))) я не вмію, і мої знайомі Ніхто не вміє!!!!!!
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29.09.2024 23:40 Відповісти
Воно, як рибка групі, вже забуло і про мега-ватний «мирний саміт», і про «план перемоги». Знову по колу: потужний Рамштайн.
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29.09.2024 23:55 Відповісти
Хто тут вивчав медицину на рівні вищої школи? Перед вами (у нескінченних "зверненнях") - перелякана залежна істота, що зачитує спец. підготовлений текст, боячись пропустити чи вставити зайве слово. Істота з одутловатим фейсом, каламутними бігаючими очима, тремтячими руками = класичний наркоман, якого підколюють і водять як карася на заглотиші. Думаю, що йому вживили мікрокапсулу з отрутою а пульт тримає єрмак у кишені: тому і не відстає від нього ні на крок.
Мета одна - дати йому з кодляком розікрасти і угробити Україну і підписати капітуляцію. У цивілізованому світі це вже зрозуміли, або дехто ще "доганяє", тому ніхто з ним уже не хоче мати справ і розмовляти. Погладять, погладять і ввічливо пошлють нахюй.
Єдина надія була на нашу Армію, але і її обезголовили, кастрували і добивають, знекрівлену...
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30.09.2024 14:06 Відповісти
 
 