На "Рамштайні" ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків, як посилити тиск на Росію заради миру,- Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що на наступному засіданні "Рамштайну" учасники контактної групи мають домовитись "щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру".

Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Запоріжжі – чотирнадцять поранених людей після російського удару. Розбір завалів триває увесь день. Вдалося врятувати двох людей з-під завалів. Авіабомби – по звичайній житловій забудові, по звичайних міських об’єктах.

Сьогодні ж росіяни завдали ударів керованими бомбами також по Харківщині, по Донеччині, по Сумщині. Зокрема, у Глухові – пошкодження кількох житлових будинків. На Харківщині пошкоджено багатоквартирні будинки, енергетичну інфраструктуру, медичну.

І це – щоденний російський терор. Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ядерні погрози Путіна: ніхто не знає, що в нього в голові

Зараз – за цей тиждень, у різних наших перемовинах в Америці – нашу позицію, наші аргументи почули максимально детально. Так, що вже будь-які питання зайві. І вже команди – наша й партнерів – почали готуватись до "Рамштайну".

За півтора тижня, у жовтні на "Рамштайні" ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру".", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський озвучив найважливіший результат візиту до США: зберегли двопартійну підтримку України