На "Рамштайні" ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків, як посилити тиск на Росію заради миру,- Зеленський. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що на наступному засіданні "Рамштайну" учасники контактної групи мають домовитись "щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру".
Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Запоріжжі – чотирнадцять поранених людей після російського удару. Розбір завалів триває увесь день. Вдалося врятувати двох людей з-під завалів. Авіабомби – по звичайній житловій забудові, по звичайних міських об’єктах.
Сьогодні ж росіяни завдали ударів керованими бомбами також по Харківщині, по Донеччині, по Сумщині. Зокрема, у Глухові – пошкодження кількох житлових будинків. На Харківщині пошкоджено багатоквартирні будинки, енергетичну інфраструктуру, медичну.
І це – щоденний російський терор. Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії.
Зараз – за цей тиждень, у різних наших перемовинах в Америці – нашу позицію, наші аргументи почули максимально детально. Так, що вже будь-які питання зайві. І вже команди – наша й партнерів – почали готуватись до "Рамштайну".
За півтора тижня, у жовтні на "Рамштайні" ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру".", - сказав Зеленський.
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Я не вірю в перемоги ознаки!
Але в Мене один козир-
Я вірю в бабака...
Бобер або бібр (Castor)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Царство :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Тварини (Animalia)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F) Тип :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96 Хордові (Chordata)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Підтип :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%96 Черепні (Craniata)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Інфратип :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96 Хребетні (Vertebrata)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Клас :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 Ссавці (Mammalia)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Підклас :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%96 Звірі (Theria)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Інфраклас :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96 Плацентарні (Eutheria)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Надряд :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B8 Гризуни (Rodentia)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Ряд :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96 Мишоподібні (Muriformes)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Родина :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96 Боброві https://uk.wikipedia.org/wiki/Castoridae Castoridae
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Рід :Бобер (Castor)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9 Linnaeus , 1758
Баба́к
Царство:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Тварини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Animalia )Тип:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96 Хордові (https://uk.wikipedia.org/wiki/Chordata Chordata )Клада:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8 Синапсиди (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8 Synapsida )Клас:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 Ссавці (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 Mammalia )Ряд:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96 Мишоподібні (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96 Rodentia )Родина:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96 Вивіркові (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96 Sciuridae )Підродина:https://uk.wikipedia.org/wiki/Xerinae Xerinae Триба:https://uk.wikipedia.org/wiki/Marmotini Marmotini Рід:Бабак (Marmota)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85 Blumenbach , 1779
Шоб тобі повилазило, гівно неголене.
Оце непорозуміння бовтається під ногами, корчить з себе "президента" і пакостить країні, але реально вважає себе "лідером"?
Що це за країна у якій отаке - лідер.
може, хто не бачив, як байден плакав, а трамп валявся в ногах та благав про зустріч?
Мета одна - дати йому з кодляком розікрасти і угробити Україну і підписати капітуляцію. У цивілізованому світі це вже зрозуміли, або дехто ще "доганяє", тому ніхто з ним уже не хоче мати справ і розмовляти. Погладять, погладять і ввічливо пошлють нахюй.
Єдина надія була на нашу Армію, але і її обезголовили, кастрували і добивають, знекрівлену...