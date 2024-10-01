Работаем, чтобы ускорить решение партнеров относительно средств от использования российских активов, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский рассказал о работе с партнерами относительно использования замороженных российских активов. По словам президента, "политическое решение" уже достигнуто.

Видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня совещания с военным руководством. Главком Сырский, начальник Генштаба Баргилевич. Относительно потребностей наших бригад, относительно ситуации на фронте. Мы обсудили те вещи, которые наши партнеры могут реально усилить в ближайшее время. Отдельно был доклад руководителя ГУР Буданова, министра обороны Умерова. О том, как наша разведка оценивает перспективы этого года, российские намерения, задачи, которые ставит Кремль перед их военными. Четко видим основные ориентиры того, на что именно надо ответить и как именно.

И работаем, чтобы ускорить решение партнеров по средствам от использования российских активов. Политически решение есть. Ощущение справедливости - что российские активы должны работать для защиты от российской же агрессии - разделяют все партнеры. Нужен совместный, действенный механизм. И это не только даст Украине больше устойчивости - это даст правильный смысл всей ситуации. Нужно обеспечить все элементы справедливости для Украины - для страны, на которую Россия преступно напала. И это важно для всех в мире - для всех, кто ценит международное право и мировой порядок, обеспечивающий мир", - сказал Зеленский.

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