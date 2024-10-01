РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12255 посетителей онлайн
Новости Видео
1 095 29

Работаем, чтобы ускорить решение партнеров относительно средств от использования российских активов, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский рассказал о работе с партнерами относительно использования замороженных российских активов. По словам президента, "политическое решение" уже достигнуто.

Видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня совещания с военным руководством. Главком Сырский, начальник Генштаба Баргилевич. Относительно потребностей наших бригад, относительно ситуации на фронте. Мы обсудили те вещи, которые наши партнеры могут реально усилить в ближайшее время. Отдельно был доклад руководителя ГУР Буданова, министра обороны Умерова. О том, как наша разведка оценивает перспективы этого года, российские намерения, задачи, которые ставит Кремль перед их военными. Четко видим основные ориентиры того, на что именно надо ответить и как именно.

И работаем, чтобы ускорить решение партнеров по средствам от использования российских активов. Политически решение есть. Ощущение справедливости - что российские активы должны работать для защиты от российской же агрессии - разделяют все партнеры. Нужен совместный, действенный механизм. И это не только даст Украине больше устойчивости - это даст правильный смысл всей ситуации. Нужно обеспечить все элементы справедливости для Украины - для страны, на которую Россия преступно напала. И это важно для всех в мире - для всех, кто ценит международное право и мировой порядок, обеспечивающий мир", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Зеленский заслушал доклады Сырского и Баргилевича о ситуации на фронте. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) обращение (754)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
хочуть встигнути грошики привласнити, а потім з легким серцем і повними чумаданами чухнуть десь у теплі краї насолоджуватись життям
а ти, країно, лишишся в руїнах
показать весь комментарий
01.10.2024 19:44
+4
А зелені все про гроші. А красти припинити слабо? Схуднете, штани спадуть? Геть іди!
показать весь комментарий
01.10.2024 19:49
+4
Цікаво, чи є ще якісь дегенерати, які дивляться ці вечірні висери?
показать весь комментарий
01.10.2024 20:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.10.2024 19:42 Ответить
Треба встигнути якомога більше грошей прокрутити.
Ми зараз втрачаємо Вугледар, Соледар, потім буде Курахове в оточенні вже в цьому місяці. При цьому ЗВР 42 млрд доларів. Чому не введена премія за контракт/мобілізацію?
показать весь комментарий
01.10.2024 19:42 Ответить
Давайте домовимося, шо тоді чиновники за достатками будуть як церковні миші.
показать весь комментарий
01.10.2024 19:42 Ответить
хочуть встигнути грошики привласнити, а потім з легким серцем і повними чумаданами чухнуть десь у теплі краї насолоджуватись життям
а ти, країно, лишишся в руїнах
показать весь комментарий
01.10.2024 19:44 Ответить
Тхууу, огидний с....ниш.
показать весь комментарий
01.10.2024 19:45 Ответить
Що стосується чужого зрозуміло, борються, щоб загрести для збагачення ОПи і слуг, а що тут в нас? Перевели економіку на воєнні рейки? Виробляються свої ракети і далекобійні дрони?
показать весь комментарий
01.10.2024 19:45 Ответить
наволоч брехлива
показать весь комментарий
01.10.2024 19:47 Ответить
Український народ теж чітко бачить основні орієнтири здачі українських територій "зеленими зрадниками "
показать весь комментарий
01.10.2024 19:47 Ответить
А зелені все про гроші. А красти припинити слабо? Схуднете, штани спадуть? Геть іди!
показать весь комментарий
01.10.2024 19:49 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2024 19:51 Ответить
Цікаво, чи є ще якісь дегенерати, які дивляться ці вечірні висери?
показать весь комментарий
01.10.2024 20:02 Ответить
Графік підвищення стійкості України
від використання російських активів:
показать весь комментарий
01.10.2024 20:05 Ответить
Р.І.П. най...
показать весь комментарий
01.10.2024 20:40 Ответить
Зарплаты всем госслужбы поднимают в среднем на 30-40%,а остальным налоги.Така х..я малята.
показать весь комментарий
01.10.2024 20:06 Ответить


Він сам краде і їм дозволяє красти. А всяким набу, сап-ам, проКУРВАтурам, ментам - гребти з того % і т.з. "відпускні". Щоб цей злодюжний кодляк його підтримував...
показать весь комментарий
01.10.2024 20:17 Ответить
Щось від заморожених кацапських активів дадуть у вигляді кредитів чи позик, але не подарують, як дехто думає. Даремно тут багато хто вважав що там, за кордоном люди дурніші за тих, хто так вважав.
показать весь комментарий
01.10.2024 20:10 Ответить
Він сам краде і їм дозволяє красти. А всяким набу, сап-ам, проКУРВАтурам, ментам - гребти з того % і т.з. "відпускні". Щоб цей злодюжний кодляк його підтримував...
показать весь комментарий
01.10.2024 20:16 Ответить
Там було завжди і за всіх. За 30 із копійкою років незалежності України не було ще такого випадку, щоб усі крали, а він ні. Або з ним не ділилися % від накраденого.
показать весь комментарий
01.10.2024 20:26 Ответить
Денгі, денгі давай, денгі …
показать весь комментарий
01.10.2024 20:13 Ответить
Тут можна вірити - зелені гниди працюють, аж дупи впріли. Бо буде що вкрасти.
показать весь комментарий
01.10.2024 20:15 Ответить
На нари ішака безтолкового!
показать весь комментарий
01.10.2024 20:16 Ответить
Уявляю що з ним творили б на зоні...
показать весь комментарий
02.10.2024 09:16 Ответить
Ох, не давли б вони гроші отим нарколигам.
показать весь комментарий
01.10.2024 20:33 Ответить
Він працює марафонним/ютубним телеведучим !! Більше від його язика та голови нічого не залежить !!
показать весь комментарий
01.10.2024 20:38 Ответить
А, этому ГАВНОКОМАДУЮЩЕМУ доложили, что Угледар пал?
показать весь комментарий
01.10.2024 21:00 Ответить
А ось мені цікаво, він Оленку ****?!!!
показать весь комментарий
01.10.2024 21:04 Ответить
Здохни, гундоса бл*ядота! Разом зі своїми дегенератами-виборцями, які привели тебе до влади.
показать весь комментарий
02.10.2024 01:26 Ответить
 
 