Працюємо, щоб прискорити рішення партнерів по коштах від використання російських активів, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський розповів про роботу з партнерами щодо використання заморожених російських активів. За словами президента, "політичне рішення" вже досягнуте.

Відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні наради з військовим керівництвом. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Щодо потреб наших бригад, щодо ситуації на фронті. Ми обговорили ті речі, які наші партнери можуть реально посилити найближчим часом. Окремо була доповідь керівника ГУР Буданова, міністра оборони Умєрова. Щодо того, як наша розвідка оцінює перспективи цього року, російські наміри, завдання, які ставить Кремль перед їхніми військовими. Чітко бачимо основні орієнтири того, на що саме треба відповісти і як саме.

І працюємо, щоб прискорити рішення партнерів по коштах від використання російських активів. Політично рішення є. Відчуття справедливості – що російські активи повинні працювати для захисту від російської ж агресії – поділяють всі партнери. Потрібен спільний, дієвий механізм. І це не тільки дасть Україні більше стійкості – це дасть правильний сенс усій ситуації. Потрібно забезпечити всі елементи справедливості для України – для країни, на яку Росія злочинно напала. І це важливо для всіх у світі – для всіх, хто цінує міжнародне право і світовий порядок, що забезпечує мир", - сказав Зеленський.

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