УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11801 відвідувач онлайн
Новини Відео
1 095 29

Працюємо, щоб прискорити рішення партнерів по коштах від використання російських активів, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський розповів про роботу з партнерами щодо використання заморожених російських активів. За словами президента, "політичне рішення" вже досягнуте.

Відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні наради з військовим керівництвом. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Щодо потреб наших бригад, щодо ситуації на фронті. Ми обговорили ті речі, які наші партнери можуть реально посилити найближчим часом. Окремо була доповідь керівника ГУР Буданова, міністра оборони Умєрова. Щодо того, як наша розвідка оцінює перспективи цього року, російські наміри, завдання, які ставить Кремль перед їхніми військовими. Чітко бачимо основні орієнтири того, на що саме треба відповісти і як саме.

І працюємо, щоб прискорити рішення партнерів по коштах від використання російських активів. Політично рішення є. Відчуття справедливості – що російські активи повинні працювати для захисту від російської ж агресії – поділяють всі партнери. Потрібен спільний, дієвий механізм. І це не тільки дасть Україні більше стійкості – це дасть правильний сенс усій ситуації. Потрібно забезпечити всі елементи справедливості для України – для країни, на яку Росія злочинно напала. І це важливо для всіх у світі – для всіх, хто цінує міжнародне право і світовий порядок, що забезпечує мир", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо військових планів росіян до кінця року

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) звернення (610)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
хочуть встигнути грошики привласнити, а потім з легким серцем і повними чумаданами чухнуть десь у теплі краї насолоджуватись життям
а ти, країно, лишишся в руїнах
показати весь коментар
01.10.2024 19:44
+4
А зелені все про гроші. А красти припинити слабо? Схуднете, штани спадуть? Геть іди!
показати весь коментар
01.10.2024 19:49
+4
Цікаво, чи є ще якісь дегенерати, які дивляться ці вечірні висери?
показати весь коментар
01.10.2024 20:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.10.2024 19:42 Відповісти
Треба встигнути якомога більше грошей прокрутити.
Ми зараз втрачаємо Вугледар, Соледар, потім буде Курахове в оточенні вже в цьому місяці. При цьому ЗВР 42 млрд доларів. Чому не введена премія за контракт/мобілізацію?
показати весь коментар
01.10.2024 19:42 Відповісти
Давайте домовимося, шо тоді чиновники за достатками будуть як церковні миші.
показати весь коментар
01.10.2024 19:42 Відповісти
хочуть встигнути грошики привласнити, а потім з легким серцем і повними чумаданами чухнуть десь у теплі краї насолоджуватись життям
а ти, країно, лишишся в руїнах
показати весь коментар
01.10.2024 19:44 Відповісти
Тхууу, огидний с....ниш.
показати весь коментар
01.10.2024 19:45 Відповісти
Що стосується чужого зрозуміло, борються, щоб загрести для збагачення ОПи і слуг, а що тут в нас? Перевели економіку на воєнні рейки? Виробляються свої ракети і далекобійні дрони?
показати весь коментар
01.10.2024 19:45 Відповісти
наволоч брехлива
показати весь коментар
01.10.2024 19:47 Відповісти
Український народ теж чітко бачить основні орієнтири здачі українських територій "зеленими зрадниками "
показати весь коментар
01.10.2024 19:47 Відповісти
А зелені все про гроші. А красти припинити слабо? Схуднете, штани спадуть? Геть іди!
показати весь коментар
01.10.2024 19:49 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 19:51 Відповісти
Цікаво, чи є ще якісь дегенерати, які дивляться ці вечірні висери?
показати весь коментар
01.10.2024 20:02 Відповісти
Графік підвищення стійкості України
від використання російських активів:
показати весь коментар
01.10.2024 20:05 Відповісти
Р.І.П. най...
показати весь коментар
01.10.2024 20:40 Відповісти
Зарплаты всем госслужбы поднимают в среднем на 30-40%,а остальным налоги.Така х..я малята.
показати весь коментар
01.10.2024 20:06 Відповісти


Він сам краде і їм дозволяє красти. А всяким набу, сап-ам, проКУРВАтурам, ментам - гребти з того % і т.з. "відпускні". Щоб цей злодюжний кодляк його підтримував...
показати весь коментар
01.10.2024 20:17 Відповісти
Щось від заморожених кацапських активів дадуть у вигляді кредитів чи позик, але не подарують, як дехто думає. Даремно тут багато хто вважав що там, за кордоном люди дурніші за тих, хто так вважав.
показати весь коментар
01.10.2024 20:10 Відповісти
Він сам краде і їм дозволяє красти. А всяким набу, сап-ам, проКУРВАтурам, ментам - гребти з того % і т.з. "відпускні". Щоб цей злодюжний кодляк його підтримував...
показати весь коментар
01.10.2024 20:16 Відповісти
Там було завжди і за всіх. За 30 із копійкою років незалежності України не було ще такого випадку, щоб усі крали, а він ні. Або з ним не ділилися % від накраденого.
показати весь коментар
01.10.2024 20:26 Відповісти
Денгі, денгі давай, денгі …
показати весь коментар
01.10.2024 20:13 Відповісти
Тут можна вірити - зелені гниди працюють, аж дупи впріли. Бо буде що вкрасти.
показати весь коментар
01.10.2024 20:15 Відповісти
На нари ішака безтолкового!
показати весь коментар
01.10.2024 20:16 Відповісти
Уявляю що з ним творили б на зоні...
показати весь коментар
02.10.2024 09:16 Відповісти
Ох, не давли б вони гроші отим нарколигам.
показати весь коментар
01.10.2024 20:33 Відповісти
Він працює марафонним/ютубним телеведучим !! Більше від його язика та голови нічого не залежить !!
показати весь коментар
01.10.2024 20:38 Відповісти
А, этому ГАВНОКОМАДУЮЩЕМУ доложили, что Угледар пал?
показати весь коментар
01.10.2024 21:00 Відповісти
А ось мені цікаво, він Оленку ****?!!!
показати весь коментар
01.10.2024 21:04 Відповісти
Здохни, гундоса бл*ядота! Разом зі своїми дегенератами-виборцями, які привели тебе до влади.
показати весь коментар
02.10.2024 01:26 Відповісти
 
 