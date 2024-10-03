РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9603 посетителя онлайн
Новости Видео
4 389 58

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте и операциях в Курской области: "Наши активные действия продолжаются". ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о боевой обстановке в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Курской областях.

Об этом президент рассказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Фронт: Донетчина, Харьковщина, Запорожье. Наши ответы России на удары по приграничным громадам. А также операция в Курской области - наши продолжающиеся активные действия.

Спасибо всем нашим воинам - каждой боевой бригаде, - которые действительно эффективно проявляют себя на поле боя сейчас - на самых горячих направлениях. В эти недели особенно заслуживают нашей благодарности 35-я отдельная бригада морской пехоты, 57-я отдельная мотопехотная бригада, 68-я отдельная егерская, 102-я отдельная бригада теробороны, 118-я отдельная механизированная бригада и 425-й отдельный штурмовой батальон.

Спасибо всем вам, воины! Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины!" - сказал Зеленский.

Читайте также: Частью Плана победы является геополитическая определенность места Украины в глобальной архитектуре безопасности, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) обращение (799)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Зеленському в туалет ходити не треба - сц*ти можна прямо в очі слухачів його відосиків ?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:39 Ответить
+20
Мудаки курськом живуть...позитивом ...а на схід їм пох.За схід нехай в Пороха голова болить
показать весь комментарий
03.10.2024 19:40 Ответить
+17
Сир не повідомив коли він планує здати Покровськ?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленському в туалет ходити не треба - сц*ти можна прямо в очі слухачів його відосиків ?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:39 Ответить
Сирський бреше зелоху,вчора нажаль наші втратили Обухівку.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:09 Ответить
здають Україну і кацапи, і євреї, ведуть до знищення. а потім втечуть- хто в рашку, хто до сраєля
показать весь комментарий
03.10.2024 20:31 Ответить
Мудаки курськом живуть...позитивом ...а на схід їм пох.За схід нехай в Пороха голова болить
показать весь комментарий
03.10.2024 19:40 Ответить
Сир не повідомив коли він планує здати Покровськ?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:40 Ответить
Два ,***, наполеони(((
показать весь комментарий
03.10.2024 19:44 Ответить
Ага. Активно здаєте територію..
показать весь комментарий
03.10.2024 19:44 Ответить
От чому орки зовсім не обстрілюють Банкову та ОП?
показать весь комментарий
03.10.2024 21:14 Ответить
На нари ішака брехливого. Це чмо і дня не проживе без брехні.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:48 Ответить
Курськ...а іші фронти ? а до сраки
показать весь комментарий
03.10.2024 19:50 Ответить
Да задовбав ти вже всіх своєю операцією в Суджанській області
показать весь комментарий
03.10.2024 20:17 Ответить
Який нахрін Курськ ,до його ще 100 км.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:18 Ответить
Ось чому в історію ввійде Залужний. А Сирський вважатиметься поплічником Зєлєнского. Хоча швидше за все Сирський просто ментально є виконавцем "чєго ізволітє" ґ гарно робить поставлену старшим роботу у короткотерміновій перспективі. Він просто не є стратегом. Так, може розробити наступальну оперпцію, але без стратегічного замислу. Курськ - яскрава ілюстрація - красиво зайшов і.... що? Далі що? Зєлєнскій стратег, самодостатня фігура, здатна розуміти що і для чого робить і якими будуть довгострокові наслідки роботи. Власне тому Зєлєнскіц обрав Сирського, а не Залужного.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:55 Ответить
Залужний з тріском провалив контрнаступ, тому і був списаний на берег.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:58 Ответить
Контрнаступ, який всьому світу обіцяв Зеленський, а не військові, враховуючи нестачу озброєння та БК?
показать весь комментарий
03.10.2024 20:08 Ответить
І тому повів війська в лобову атаку на мінні поля і бетонні укріплення? Після цього провального геніального плану потік зброї від союзників майще припинився.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:13 Ответить
А ще Залужний особисто надав кацапам план контрнаступу, про що розповідав Зеленський, так? І про наступ на Курщину теж він плани передав?
показать весь комментарий
03.10.2024 20:19 Ответить
Та стопудово! Особливо, коли зважити на те, що після створення так званої "Ставки Верховного Головнокомандувача" жодне переміщення О/С, а тим більш бойові дії, не проходить без погодження з дєрьмаківською шоблою, що на Банковій, а не ГШ ЗСУ.
Харківська операція була ДО створення "ставки", херсонська почала гальмувати вже ПІСЛЯ створення тієї самої "ставки"... А решта - розрекламований ОПою контрнаступ, про який (від найвеличнішого до безмізкої) розповідали всі "новиє ліца" та їхні призначенці цілих пів року... А після звільнення Залужного тільки й чуєш про "фортеці": Бахмут, Авдіївка, Вугледар... Але є нюанс: ці території здаються ворогу ціною життів наших захисників і тоді, коли є ПОЛІТИЧНЕ рішення "ставки" дєрьмака.

Трохи сумбурно, але якось так....
показать весь комментарий
03.10.2024 20:26 Ответить
8eta, цілуй свого зеленського у дупу на каналі мосейчук
показать весь комментарий
03.10.2024 20:09 Ответить
Катерино, повертайтесь з Німеччини до Львова, його вже звільнили.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:53 Ответить
Зеленський примусив Залужного робити той розрекламований контрнаступ
показать весь комментарий
03.10.2024 20:11 Ответить
Так і приказав йти в лоб по мінному полю?
показать весь комментарий
03.10.2024 20:18 Ответить
Ви в армії служили?
показать весь комментарий
03.10.2024 20:45 Ответить
Ви член в комара бачили?
показать весь комментарий
03.10.2024 21:16 Ответить
Залужний знав шо цей контрнаступ буде провальний...але 🤡 говнокомандуючий приказав ,а Захід за рік ,кожний день п* зділи, шо контр наступ їде ...і вимагали ...шоб ЗСУ попали під роздачу ...і швиденько підписали мир ...
показать весь комментарий
03.10.2024 20:11 Ответить
Залужний міг покласти на стіл рапорт про звільнення
показать весь комментарий
03.10.2024 20:14 Ответить
Я бачу як єрмак витрачає державні гроші на ботів типу тебе.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:21 Ответить
Залужний зробив достатньо своєю незгодою з втручанням у справи військових ОП, за що і був знятий з посади. Якщо послухати дебілів, то ЗСУ пішли в наступ на территорії, де всі поля були усіяні табличками "осторожно, мины" і гугл теж показував на своїх мапах мінні поля.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:23 Ответить
Якщо Залужний не знав, що там мінні поля, то ціна йому грош.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:22 Ответить
Знав. І Зєлєнскій теж знав, як Верховний Головком. І тим не менше дав наказ на початок контрнаступу.
показать весь комментарий
03.10.2024 22:10 Ответить
Значить вони обоє не на своїх місцях
показать весь комментарий
03.10.2024 22:17 Ответить
Звичайно. Зєлєнскій не на своєму місці президента, оскільки є шоуменом, а Залужний не на своєму місці посла, оскільки є військовим. Оцінку Залужному дасть історія і військові. До речі, військові, якими він командував, оцінюють йоги дуже високо і особливо цінують нагороди, отримані з його рук і ті, на які він їх подавав. Особливо цінуються прапори і інші речі з його автографом. Тому ваша думка - це ваша думка. І вона точно не є думкою більшості серед військових і волонтерів, зате є домінуючою серед зебілів і ботів Подолчка.
показать весь комментарий
03.10.2024 22:34 Ответить
Яка ще може бути оцінка після ганебно просраного контрнаступу?
показать весь комментарий
04.10.2024 02:53 Ответить
Оцінка уого? Того, хто його розпочав всупереч запереченням військових?
показать весь комментарий
04.10.2024 10:09 Ответить
Ти знову сюди брехати прискакала,любима кобила фельдмаршала дрюші.
показать весь комментарий
04.10.2024 05:52 Ответить
Я висвітлюю своє бачення ситуації. У нас же свобода слова і вільна країна. Якщо Ви бачите це інакше, це не страшно. Ви теж маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
показать весь комментарий
04.10.2024 08:31 Ответить
"Наші активні дії тривають"

Як на мене, це ваші пасивні дії.
Отримуєте задоволення?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:57 Ответить
Коли будуть заміновані аес щоб змусити нато ввести війська? Я не хочу щоночі сидіти чекати ракет. Ця влада не піклується про народ.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:58 Ответить
Господи, да заберіть вже у дурня мікрофон. Скільки вже можна оцього хрипатого недоноска слухати!!!???
показать весь комментарий
03.10.2024 19:58 Ответить
Хто 🤡 сказав , шо ставити відос , нижще кольйонів ...зробить його вищим та привабливішим ...?!
показать весь комментарий
03.10.2024 20:02 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 20:03 Ответить
Навіть не знаю хто з них більший рятувальник нації Зеленський чи Татаров.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:04 Ответить
Чі хтось ще має довіру до зеленського? Потужно бреше кожного дня🤮🤮🤮
показать весь комментарий
03.10.2024 20:05 Ответить
Шо там доповідати - кацапи озвіріли -- лізуть далі - тільки вдосталь зброі може іх зупинити
показать весь комментарий
03.10.2024 20:09 Ответить
З такими орлами як Єрмак, Сирський, Татаров навіть зброя не потрібна.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:07 Ответить
«Фантастичні звірі і де їх шукати» (англ. Fantastic Beasts and Where to Find Them)
показать весь комментарий
03.10.2024 20:56 Ответить
Якщо вважати його максимальну адекватність гру на раялє, то так.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:16 Ответить
Адмін, забаньте цю проплачену вету !
показать весь комментарий
03.10.2024 21:38 Ответить
Дякула.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:42 Ответить
Найвеличніший і сонцесяйний перейшов від "потужної" срачки, до "активної".
показать весь комментарий
03.10.2024 22:35 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 23:08 Ответить
 
 