Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте и операциях в Курской области: "Наши активные действия продолжаются". ВИДЕО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о боевой обстановке в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Курской областях.
Об этом президент рассказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Фронт: Донетчина, Харьковщина, Запорожье. Наши ответы России на удары по приграничным громадам. А также операция в Курской области - наши продолжающиеся активные действия.
Спасибо всем нашим воинам - каждой боевой бригаде, - которые действительно эффективно проявляют себя на поле боя сейчас - на самых горячих направлениях. В эти недели особенно заслуживают нашей благодарности 35-я отдельная бригада морской пехоты, 57-я отдельная мотопехотная бригада, 68-я отдельная егерская, 102-я отдельная бригада теробороны, 118-я отдельная механизированная бригада и 425-й отдельный штурмовой батальон.
Спасибо всем вам, воины! Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины!" - сказал Зеленский.
Харківська операція була ДО створення "ставки", херсонська почала гальмувати вже ПІСЛЯ створення тієї самої "ставки"... А решта - розрекламований ОПою контрнаступ, про який (від найвеличнішого до безмізкої) розповідали всі "новиє ліца" та їхні призначенці цілих пів року... А після звільнення Залужного тільки й чуєш про "фортеці": Бахмут, Авдіївка, Вугледар... Але є нюанс: ці території здаються ворогу ціною життів наших захисників і тоді, коли є ПОЛІТИЧНЕ рішення "ставки" дєрьмака.
Трохи сумбурно, але якось так....
Як на мене, це ваші пасивні дії.
Отримуєте задоволення?