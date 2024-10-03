Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте и операциях в Курской области: "Наши активные действия продолжаются". ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о боевой обстановке в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Курской областях.

Об этом президент рассказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Фронт: Донетчина, Харьковщина, Запорожье. Наши ответы России на удары по приграничным громадам. А также операция в Курской области - наши продолжающиеся активные действия.

Спасибо всем нашим воинам - каждой боевой бригаде, - которые действительно эффективно проявляют себя на поле боя сейчас - на самых горячих направлениях. В эти недели особенно заслуживают нашей благодарности 35-я отдельная бригада морской пехоты, 57-я отдельная мотопехотная бригада, 68-я отдельная егерская, 102-я отдельная бригада теробороны, 118-я отдельная механизированная бригада и 425-й отдельный штурмовой батальон.

Спасибо всем вам, воины! Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины!" - сказал Зеленский.

Читайте также: Частью Плана победы является геополитическая определенность места Украины в глобальной архитектуре безопасности, - Зеленский