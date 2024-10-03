Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на фронті та операції в Курській області: "Наші активні дії тривають". ВIДЕО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському щодо бойової обстановки на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та в Курській області.
Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Фронт: Донеччина, Харківщина, Запоріжжя. Наші відповіді Росії на удари по прикордонних громадах. А також операція в Курській області – наші активні дії, які тривають.
Дякую всім нашим воїнам – кожній бойовій бригаді, – які дійсно ефективно проявляють себе на полі бою зараз – на найбільш гарячих напрямках. Цими тижнями особливо заслуговують на нашу вдячність 35-та окрема бригада морської піхоти, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська, 102-га окрема бригада тероборони, 118-та окрема механізована бригада і 425-й окремий штурмовий батальйон.
Дякую всім вам, воїни! Дякую всім, хто бʼється і працює заради України!" - сказав Зеленський.
Харківська операція була ДО створення "ставки", херсонська почала гальмувати вже ПІСЛЯ створення тієї самої "ставки"... А решта - розрекламований ОПою контрнаступ, про який (від найвеличнішого до безмізкої) розповідали всі "новиє ліца" та їхні призначенці цілих пів року... А після звільнення Залужного тільки й чуєш про "фортеці": Бахмут, Авдіївка, Вугледар... Але є нюанс: ці території здаються ворогу ціною життів наших захисників і тоді, коли є ПОЛІТИЧНЕ рішення "ставки" дєрьмака.
Трохи сумбурно, але якось так....
Як на мене, це ваші пасивні дії.
Отримуєте задоволення?