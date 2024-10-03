УКР
4 389 58

Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на фронті та операції в Курській області: "Наші активні дії тривають". ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському щодо бойової обстановки на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та в Курській області.

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Фронт: Донеччина, Харківщина, Запоріжжя. Наші відповіді Росії на удари по прикордонних громадах. А також операція в Курській області – наші активні дії, які тривають.

Дякую всім нашим воїнам – кожній бойовій бригаді, – які дійсно ефективно проявляють себе на полі бою зараз – на найбільш гарячих напрямках. Цими тижнями особливо заслуговують на нашу вдячність 35-та окрема бригада морської піхоти, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська, 102-га окрема бригада тероборони, 118-та окрема механізована бригада і 425-й окремий штурмовий батальйон.

Дякую всім вам, воїни! Дякую всім, хто бʼється і працює заради України!" - сказав Зеленський.

Також читайте: Частиною Плану перемоги є геополітична визначеність щодо місця України у глобальній архітектурі безпеки, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) звернення (655)
+27
Зеленському в туалет ходити не треба - сц*ти можна прямо в очі слухачів його відосиків ?
показати весь коментар
03.10.2024 19:39 Відповісти
+20
Мудаки курськом живуть...позитивом ...а на схід їм пох.За схід нехай в Пороха голова болить
показати весь коментар
03.10.2024 19:40 Відповісти
+17
Сир не повідомив коли він планує здати Покровськ?
показати весь коментар
03.10.2024 19:40 Відповісти
Сирський бреше зелоху,вчора нажаль наші втратили Обухівку.
показати весь коментар
03.10.2024 20:09 Відповісти
здають Україну і кацапи, і євреї, ведуть до знищення. а потім втечуть- хто в рашку, хто до сраєля
показати весь коментар
03.10.2024 20:31 Відповісти
Два ,***, наполеони(((
показати весь коментар
03.10.2024 19:44 Відповісти
Ага. Активно здаєте територію..
показати весь коментар
03.10.2024 19:44 Відповісти
От чому орки зовсім не обстрілюють Банкову та ОП?
показати весь коментар
03.10.2024 21:14 Відповісти
На нари ішака брехливого. Це чмо і дня не проживе без брехні.
показати весь коментар
03.10.2024 19:48 Відповісти
Курськ...а іші фронти ? а до сраки
показати весь коментар
03.10.2024 19:50 Відповісти
Да задовбав ти вже всіх своєю операцією в Суджанській області
показати весь коментар
03.10.2024 20:17 Відповісти
Який нахрін Курськ ,до його ще 100 км.
показати весь коментар
03.10.2024 20:18 Відповісти
Ось чому в історію ввійде Залужний. А Сирський вважатиметься поплічником Зєлєнского. Хоча швидше за все Сирський просто ментально є виконавцем "чєго ізволітє" ґ гарно робить поставлену старшим роботу у короткотерміновій перспективі. Він просто не є стратегом. Так, може розробити наступальну оперпцію, але без стратегічного замислу. Курськ - яскрава ілюстрація - красиво зайшов і.... що? Далі що? Зєлєнскій стратег, самодостатня фігура, здатна розуміти що і для чого робить і якими будуть довгострокові наслідки роботи. Власне тому Зєлєнскіц обрав Сирського, а не Залужного.
показати весь коментар
03.10.2024 19:55 Відповісти
Залужний з тріском провалив контрнаступ, тому і був списаний на берег.
показати весь коментар
03.10.2024 19:58 Відповісти
Контрнаступ, який всьому світу обіцяв Зеленський, а не військові, враховуючи нестачу озброєння та БК?
показати весь коментар
03.10.2024 20:08 Відповісти
І тому повів війська в лобову атаку на мінні поля і бетонні укріплення? Після цього провального геніального плану потік зброї від союзників майще припинився.
показати весь коментар
03.10.2024 20:13 Відповісти
А ще Залужний особисто надав кацапам план контрнаступу, про що розповідав Зеленський, так? І про наступ на Курщину теж він плани передав?
показати весь коментар
03.10.2024 20:19 Відповісти
Та стопудово! Особливо, коли зважити на те, що після створення так званої "Ставки Верховного Головнокомандувача" жодне переміщення О/С, а тим більш бойові дії, не проходить без погодження з дєрьмаківською шоблою, що на Банковій, а не ГШ ЗСУ.
Харківська операція була ДО створення "ставки", херсонська почала гальмувати вже ПІСЛЯ створення тієї самої "ставки"... А решта - розрекламований ОПою контрнаступ, про який (від найвеличнішого до безмізкої) розповідали всі "новиє ліца" та їхні призначенці цілих пів року... А після звільнення Залужного тільки й чуєш про "фортеці": Бахмут, Авдіївка, Вугледар... Але є нюанс: ці території здаються ворогу ціною життів наших захисників і тоді, коли є ПОЛІТИЧНЕ рішення "ставки" дєрьмака.

Трохи сумбурно, але якось так....
показати весь коментар
03.10.2024 20:26 Відповісти
8eta, цілуй свого зеленського у дупу на каналі мосейчук
показати весь коментар
03.10.2024 20:09 Відповісти
Катерино, повертайтесь з Німеччини до Львова, його вже звільнили.
показати весь коментар
03.10.2024 21:53 Відповісти
Зеленський примусив Залужного робити той розрекламований контрнаступ
показати весь коментар
03.10.2024 20:11 Відповісти
Так і приказав йти в лоб по мінному полю?
показати весь коментар
03.10.2024 20:18 Відповісти
Ви в армії служили?
показати весь коментар
03.10.2024 20:45 Відповісти
Ви член в комара бачили?
показати весь коментар
03.10.2024 21:16 Відповісти
Залужний знав шо цей контрнаступ буде провальний...але 🤡 говнокомандуючий приказав ,а Захід за рік ,кожний день п* зділи, шо контр наступ їде ...і вимагали ...шоб ЗСУ попали під роздачу ...і швиденько підписали мир ...
показати весь коментар
03.10.2024 20:11 Відповісти
Залужний міг покласти на стіл рапорт про звільнення
показати весь коментар
03.10.2024 20:14 Відповісти
Я бачу як єрмак витрачає державні гроші на ботів типу тебе.
показати весь коментар
03.10.2024 20:21 Відповісти
Залужний зробив достатньо своєю незгодою з втручанням у справи військових ОП, за що і був знятий з посади. Якщо послухати дебілів, то ЗСУ пішли в наступ на территорії, де всі поля були усіяні табличками "осторожно, мины" і гугл теж показував на своїх мапах мінні поля.
показати весь коментар
03.10.2024 20:23 Відповісти
Якщо Залужний не знав, що там мінні поля, то ціна йому грош.
показати весь коментар
03.10.2024 21:22 Відповісти
Знав. І Зєлєнскій теж знав, як Верховний Головком. І тим не менше дав наказ на початок контрнаступу.
показати весь коментар
03.10.2024 22:10 Відповісти
Значить вони обоє не на своїх місцях
показати весь коментар
03.10.2024 22:17 Відповісти
Звичайно. Зєлєнскій не на своєму місці президента, оскільки є шоуменом, а Залужний не на своєму місці посла, оскільки є військовим. Оцінку Залужному дасть історія і військові. До речі, військові, якими він командував, оцінюють йоги дуже високо і особливо цінують нагороди, отримані з його рук і ті, на які він їх подавав. Особливо цінуються прапори і інші речі з його автографом. Тому ваша думка - це ваша думка. І вона точно не є думкою більшості серед військових і волонтерів, зате є домінуючою серед зебілів і ботів Подолчка.
показати весь коментар
03.10.2024 22:34 Відповісти
Яка ще може бути оцінка після ганебно просраного контрнаступу?
показати весь коментар
04.10.2024 02:53 Відповісти
Оцінка уого? Того, хто його розпочав всупереч запереченням військових?
показати весь коментар
04.10.2024 10:09 Відповісти
Ти знову сюди брехати прискакала,любима кобила фельдмаршала дрюші.
показати весь коментар
04.10.2024 05:52 Відповісти
Я висвітлюю своє бачення ситуації. У нас же свобода слова і вільна країна. Якщо Ви бачите це інакше, це не страшно. Ви теж маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
показати весь коментар
04.10.2024 08:31 Відповісти
"Наші активні дії тривають"

Як на мене, це ваші пасивні дії.
Отримуєте задоволення?
показати весь коментар
03.10.2024 19:57 Відповісти
Коли будуть заміновані аес щоб змусити нато ввести війська? Я не хочу щоночі сидіти чекати ракет. Ця влада не піклується про народ.
показати весь коментар
03.10.2024 19:58 Відповісти
Господи, да заберіть вже у дурня мікрофон. Скільки вже можна оцього хрипатого недоноска слухати!!!???
показати весь коментар
03.10.2024 19:58 Відповісти
Хто 🤡 сказав , шо ставити відос , нижще кольйонів ...зробить його вищим та привабливішим ...?!
показати весь коментар
03.10.2024 20:02 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 20:03 Відповісти
Навіть не знаю хто з них більший рятувальник нації Зеленський чи Татаров.
показати весь коментар
03.10.2024 21:04 Відповісти
Чі хтось ще має довіру до зеленського? Потужно бреше кожного дня🤮🤮🤮
показати весь коментар
03.10.2024 20:05 Відповісти
Шо там доповідати - кацапи озвіріли -- лізуть далі - тільки вдосталь зброі може іх зупинити
показати весь коментар
03.10.2024 20:09 Відповісти
З такими орлами як Єрмак, Сирський, Татаров навіть зброя не потрібна.
показати весь коментар
03.10.2024 21:07 Відповісти
«Фантастичні звірі і де їх шукати» (англ. Fantastic Beasts and Where to Find Them)
показати весь коментар
03.10.2024 20:56 Відповісти
Якщо вважати його максимальну адекватність гру на раялє, то так.
показати весь коментар
03.10.2024 21:16 Відповісти
Адмін, забаньте цю проплачену вету !
показати весь коментар
03.10.2024 21:38 Відповісти
Дякула.
показати весь коментар
03.10.2024 21:42 Відповісти
Найвеличніший і сонцесяйний перейшов від "потужної" срачки, до "активної".
показати весь коментар
03.10.2024 22:35 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 23:08 Відповісти
 
 