Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на фронті та операції в Курській області: "Наші активні дії тривають". ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському щодо бойової обстановки на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та в Курській області.

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Фронт: Донеччина, Харківщина, Запоріжжя. Наші відповіді Росії на удари по прикордонних громадах. А також операція в Курській області – наші активні дії, які тривають.

Дякую всім нашим воїнам – кожній бойовій бригаді, – які дійсно ефективно проявляють себе на полі бою зараз – на найбільш гарячих напрямках. Цими тижнями особливо заслуговують на нашу вдячність 35-та окрема бригада морської піхоти, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська, 102-га окрема бригада тероборони, 118-та окрема механізована бригада і 425-й окремий штурмовий батальйон.

Дякую всім вам, воїни! Дякую всім, хто бʼється і працює заради України!" - сказав Зеленський.

Також читайте: Частиною Плану перемоги є геополітична визначеність щодо місця України у глобальній архітектурі безпеки, - Зеленський