Уцелевшие оккупанты бросились наутек, бросив своих двух раненых приспешников, после попадания украинского боеприпаса. ВИДЕО

Уцелевшие оккупанты бросили на дороге двух своих раненых приспешников после прилета украинского снаряда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент как "русские своих не бросают" сняли операторы дронов роты "Башкорт".

