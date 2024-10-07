РУС
Уцелевшие оккупанты бросились наутек, бросив своих двух раненых приспешников, после попадания украинского боеприпаса. ВИДЕО

Уцелевшие оккупанты бросили на дороге двух своих раненых приспешников после прилета украинского снаряда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент как "русские своих не бросают" сняли операторы дронов роты "Башкорт".

армия РФ (20374) уничтожение (7737) русский мир (644)
Побежал звать на помощь - пока (если) добежит - и забудет про однокорытников!
07.10.2024 15:09 Ответить
підари
07.10.2024 15:42 Ответить
Догнать ще дронами - і покарать! Щоб "друзей не брасали!"...
07.10.2024 17:15 Ответить
07.10.2024 17:27 Ответить
 
 