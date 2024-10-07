Уцілілі окупанти після влучання українського боєприпасу кинулись навтьоки, лишивши двох своїх поранених поплічників. ВIДЕО

Уцілілі окупанти покинули на дорозі двох своїх поранених поплічників після прильоту українського снаряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент як "русские своих не бросают" зафільмували оператори дронів роти "Башкорт".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пораненого окупанта, покинутого поплічниками, обліпили мухи. ВIДЕО 18+

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант, тікаючи від БПЛА, на ходу викидає із автомобіля чорні мішки із тілами своїх поплічників. ВIДЕО