Уцілілі окупанти після влучання українського боєприпасу кинулись навтьоки, лишивши двох своїх поранених поплічників. ВIДЕО

Уцілілі окупанти покинули на дорозі двох своїх поранених поплічників після прильоту українського снаряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент як "русские своих не бросают" зафільмували оператори дронів роти "Башкорт".

армія рф (18507) знищення (8028) русский мир (482)
Побежал звать на помощь - пока (если) добежит - и забудет про однокорытников!
07.10.2024 15:09 Відповісти
підари
07.10.2024 15:42 Відповісти
Догнать ще дронами - і покарать! Щоб "друзей не брасали!"...
07.10.2024 17:15 Відповісти
07.10.2024 17:27 Відповісти
 
 