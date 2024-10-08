По всем ракетным достижениям Украины должно быть значительно больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что по всем ракетным достижениям Украины должно быть значительно больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России.

Об этом президент рассказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Провел сегодня Ставку. Было несколько вопросов, но самое главное - это оружие: производство в Украине, поставки от наших партнеров и наши закупки - везде в мире, где есть снаряды или техника, которые могут укрепить нашу оборону.

Среди определенных ключевых направлений - дроны для нашей армии, и это должно быть такое снабжение, которое не только постоянно увеличивается в объемах, но также эволюционирует, развивается в соответствии с потребностями на войне.

Другое фундаментальное направление - РЭБ, и здесь частный сектор, украинские предприниматели уже существенно помогают Украине, и может быть значительно больше. Мы будем в это привлекать и дополнительные инвестиции партнеров, и в частности на этой неделе будет работа по этому поводу.

Отдельный упор - наша государственная ракетная программа, и по всем ее элементам, и по всем ракетным достижениям Украины должно быть значительно больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России. Результат нужен быстрее. Все соответствующие задачи сейчас на выполнении", - сказал Зеленский.

