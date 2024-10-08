По всем ракетным достижениям Украины должно быть значительно больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России, - Зеленский. ВИДЕО

РУС
4 657 51

По всім ракетним досягненням України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії, - Зеленський. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что по всем ракетным достижениям Украины должно быть значительно больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России.

Об этом президент рассказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Провел сегодня Ставку. Было несколько вопросов, но самое главное - это оружие: производство в Украине, поставки от наших партнеров и наши закупки - везде в мире, где есть снаряды или техника, которые могут укрепить нашу оборону.

Среди определенных ключевых направлений - дроны для нашей армии, и это должно быть такое снабжение, которое не только постоянно увеличивается в объемах, но также эволюционирует, развивается в соответствии с потребностями на войне.

Другое фундаментальное направление - РЭБ, и здесь частный сектор, украинские предприниматели уже существенно помогают Украине, и может быть значительно больше. Мы будем в это привлекать и дополнительные инвестиции партнеров, и в частности на этой неделе будет работа по этому поводу.

Отдельный упор - наша государственная ракетная программа, и по всем ее элементам, и по всем ракетным достижениям Украины должно быть значительно больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России. Результат нужен быстрее. Все соответствующие задачи сейчас на выполнении", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) обращение (800)
+25
Це ти, хрипатий поц, про що? Про ті ракетні програми, які ти, підар маланський, позакривав після 19-го року? Тебе, тварюку скацапщену, треба прив'язати до однієї ракети, а до іншої твого йІрмака та по команді "плі" запустити на рашку! Шоб ти, падла, не побачив завтрашнього дня, іуда!
08.10.2024 20:04 Ответить
+23
Ракетну програму теж українські підприємці повинні тягнути?? Яку ти зарив..

Текст якось по-дебільному чи то написаний, чи то озвучений..
08.10.2024 20:03 Ответить
+22
Якби ця гнида не зупинила наші ракетні програми - тоді точно "бойова реалізація" була-б набагато дієвішою...
08.10.2024 20:04 Ответить
iмпотент,йди на йуГ
08.10.2024 20:00 Ответить
Асфальтом не выстрелить, Вова
08.10.2024 20:02 Ответить
лицемірне мстиве зечмо
08.10.2024 20:02 Ответить
Не дивився і не слухав, бо знудить
08.10.2024 20:03 Ответить
Ракетну програму теж українські підприємці повинні тягнути?? Яку ти зарив..

Текст якось по-дебільному чи то написаний, чи то озвучений..
08.10.2024 20:03 Ответить
Так...Будемо ракети на кухнях складати.Як дрони.
08.10.2024 20:26 Ответить
Теж звернув увагу - текст якийсь кострубатий.
08.10.2024 20:47 Ответить
Це ти, хрипатий поц, про що? Про ті ракетні програми, які ти, підар маланський, позакривав після 19-го року? Тебе, тварюку скацапщену, треба прив'язати до однієї ракети, а до іншої твого йІрмака та по команді "плі" запустити на рашку! Шоб ти, падла, не побачив завтрашнього дня, іуда!
08.10.2024 20:04 Ответить
Якби ця гнида не зупинила наші ракетні програми - тоді точно "бойова реалізація" була-б набагато дієвішою...
08.10.2024 20:04 Ответить
А де наші дивізіони "Нептунів"? Де "Сапсан"? Де "Вільхи" та "Верби"? Де "Кільчень"? Де "Іскра"? Де програма модернізації танків? Адже "накрадених у бюджет", Порошенком, грошей, було доволі багато накопичено! Але гроші були кинуті на будівництво РАДІАЛЬНИХ доріг, що вели в центральні області України з боку Росії та Білорусі В тому числі і розширення дороги через Чорнобильську зону, по якій півтори машини за добу проїжджали! Зате вона впиралася прямо в білоруський кордон. І , "за дивним збігом обставин" - з білоруського боку, через пустку боліт заповідника, там теж була побудована автомагістраль прямо до нашої чорнобильської зони. За тиждень до вторгнення у прикордонній зоні Білорусі "чомусь" з"явився понтонний міст. Через кілька днів він щез. А у Прип"ять зайшла тихцем ціла бригада - і засіла там в очікуванні сигналу "Ч" І "ЧОМУСЬ" були кинуті величезні гроші на реконструкцію провінційного аеропорту під Херсоном, з якого літали переважно місцеві рейси. І аеропорт став здатен приймать великі транспортники та пасажирські аеробуси... І "ЧОМУСЬ" проти Пашинського та Чорновол, за те що вони вивели з-під удару ЄДИНУ експериментальну батарею "Нептунів", ЄДИНУ експериментальну гаубицю "БОгдана", і 500 комплексів "Стугна" - було порушено кримінальну справу (ракетний удар по місцях зберігання цієї зброї був нанесений по пустому місцю... Запас ракет до "Вільхи" з Радомишля вивезти не змогли - він був знищений ракетною атакою з Білорусі...) І по Кривоносу справу не закрили - за те, що привів у непридатність для вмкористання ЗПП в Жулянах і там не змогли сісти російські транспортники з десантом - а "Блазень" не зміг чкурнуть з країни...
Ще перераховувать? Чи ти "ЗАТКНЕШСЯ", Проси Подоляка - хай за твою брехню платить ПОТРІЙНУ ставку... Однак вона вам не допоможе - "сядуть усе!" На лаву підсудних...
09.10.2024 09:18 Ответить
Браво!
Все в точку!
Але проблема з цими лохами одна - у них пам'ять на рівні рибки гуппі, 10 секунд, не більше. Ну і методичка від подоляківців замість памʼяті.
09.10.2024 12:22 Ответить
Артист розговорного жанра
08.10.2024 20:04 Ответить
Зе ти за свою діяльність свою ракетну програму загнав дальше нікуди,облиш свою агітацію,це не твоє.
08.10.2024 20:05 Ответить
Все пішло не так -- шеи ураган "Рамштаим" зруинував
08.10.2024 20:06 Ответить
Мова про ракети ASFALTACMS?
08.10.2024 20:06 Ответить
і по всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії. Джерело:

Були б ракетні досягнення, не принижувалися б перед НАТО з дозволами всякими. Русня нікого не питає.
08.10.2024 20:07 Ответить
Бабай😆
08.10.2024 20:07 Ответить
https://dumskaya.net/allnews///2018/08/17/ 17 серпня 2018 ,
У Одеській області пройшли випробування української крилатої ракети: "Нептун" вразив морську ціль, а Турчинов натякнув на міст.
08.10.2024 20:11 Ответить
Окремий наголос - наша державна ракетна програма, закатанная в асфальт по приказу Ху#ла.
08.10.2024 20:14 Ответить
не смешно
08.10.2024 20:18 Ответить
Що? Ракетна програма? Так де ракети на третьому році війни? Порошенко барига?!
08.10.2024 20:19 Ответить
08.10.2024 20:21 Ответить
Як вже остогидло це зеплісняве гундосе ******, що знімає відосики на імітатор селфі-камери.
08.10.2024 20:21 Ответить
Без балістики 1500 км з БЧ 400+ кг перемоги не буде
показать весь комментарий
08.10.2024 20:25 Ответить
При масовому виробництві і застосуванні.
08.10.2024 21:12 Ответить
І точності. Бо можна як маджіхєди напилять ракет з каналізаційних труб, тільки толку не буде.
08.10.2024 21:28 Ответить
Висловлюючись по-кацапськи "пустое сотрясение воздуха пустыми словами," а по-нашему "в свинячий голос".
08.10.2024 20:26 Ответить
Шо це не брите ляпає?
08.10.2024 20:29 Ответить
Як мені це подобається!
Так забезпечуй «бойову реалізацію»!
Чи це хтось сторонній має робити, а ти будеш лише ритикувати?
08.10.2024 20:41 Ответить
На нари обкуреного ішака! Воно несе всяку всячину навіть не розуміючи про що це.
08.10.2024 20:57 Ответить
Не даром американський "трамбон" ,чи то "трамплін" назвав "зезедента",добрим продавцем....Спочатку заробив у рашиста на продажі української ракетної програми,яку закопав, а тепер буде продавати західним партнерам , відкопуючи те, що був закопав,Торгаш,у якого рідний батько і матір - "гешефт" .а не Україна і її народ
08.10.2024 21:06 Ответить
Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст.
08.10.2024 21:15 Ответить
Це говорить той, хто вже дев'ять років і чотири рази як має бути на фронті, тоді мабуть ї ракетни досягнення та їх бойова рєалізація не постраждали би, а були в рази ефективніші, а такої війни ї кількості жертв серед українців не було.
Тому краще б мовчав.
08.10.2024 21:06 Ответить
- Мамочка! Что делать?!!! Мне уже четвёртую павестку присылают!!!...
- Сыначка! Ни в коем случае не иди в армию! Если тебя убьют - кто же будет шестым президентам Украины?!...
09.10.2024 09:15 Ответить
Набрид.
08.10.2024 21:15 Ответить
Не те слово.
08.10.2024 21:53 Ответить
Зеленський наголосив, що "наші закупівлі - всюди у світі, де є снаряди або техніка, які можуть зміцнити нашу оборону" третій рік реалізують брити, скандинави та чехи.
Заброньовані українські посадовці можуть й надалі колупатися в дупі та напрацьовувати нові "схеми" без відриву від корита.
08.10.2024 21:16 Ответить
Та невже дійшло на третій рік ?
08.10.2024 21:19 Ответить
Таке відчуття що він сам себе умовляє.
08.10.2024 21:19 Ответить
наша державна ракетна програма Джерело:
Це його ракетна програма?
Не треба писати чого не було сказано.
08.10.2024 21:23 Ответить
Хтось зрозумів, що він сказав? Я-ні.
08.10.2024 21:27 Ответить
08.10.2024 21:29 Ответить
Далекобійні ракети потрібні? Так пошукай іх дурбецало під асфальтом! Ти ж іх туди усі закатав перед війною більш ніж на 40 мільярдів $!!!! Або пошукай в черговий раз мир в очах або в дупі у путіна - це ж так звично для тебе!
08.10.2024 21:56 Ответить
По всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії, - Зеленський.

Абракадабра.
08.10.2024 22:04 Ответить
у нас всі ходи записано
08.10.2024 22:12 Ответить
08.10.2024 22:20 Ответить
При Порошенку, до 19-го року всі ракетні програми розвивались і вийшли вже на етап випуску! У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Королівство Саудівська Аравія, що і є іноземним замовником, готувалось до випробувань ОТРК ..ГРІМ-2'' восени 2019 року, а надходження на озброєння очікувалось з 2022 року. !!! "Грім-2" -це ракета якою ЗСУ могли б в'ї*ати по всій довжині Волги: від Ярославля до Астрахані. В зоні досягнення нашого аналога "Іскандера" могли б бути гідростанції на Волзі, теплостанції, хімічні підприємства, великі скупчення військ, аєродроми та величезні склади ***********, які можна було б накрити одним махом". І 200 ракет з дальністю 280 км - це мало стати лише початком. Бо на КБ "Південне" иоді хитро посміхалися: "Але ж ви розумієте, що 280 км це умовно, нам же не важко буде поставити начинку і на пів тисячі, і навіть на тисячу кілометрів - була б політична воля". .... 30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР ..НЕПТУН"" . 12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що КБ ..Південне ""розробляє близько десяти проєктів (!!!) розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України. 1 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» були заплановані на серпень-жовтень 2019 року. До 2019 року Павлоградський хімзавод та КБ "Південне" зібрало 12 ракетних двигунів "Грім-2".Чекали, аби пустити ракети на конвеєр........Але по дурості більшості , до влади прийшов цирковий блазень і його шобла, і...все розвалили! А скільки б могло бути озброєння нашого виробництва що доставало б навіть до мАцкви! І путін добре подумав би, а чи варто запускати ракети по Україні і починати велику війну, якщо б знав, що йому прилетить у відповідь..... Тому коли нині справедливо проклинаємо русскіх і так само справедливо вимагаємо від Заходу дати нам більше ППО - будьмо справедливими й до того, через кого не маємо чим відповісти за Київ, за Кривий Ріг, за Покровськ. ....Але ще й досі в Україні, навіть в такі криваві часи є дуже багато дебілів, що й досі вірять в "українця ЗЕ" і що він діє в інтересах України і народа України!
08.10.2024 22:32 Ответить
А де наші дивізіони "Нептунів"? Де "Сапсан"? Де "Вільхи" та "Верби"? Де "Кільчень"? Де "Іскра"? Де програма модернізації танків? Адже "накрадених у бюджет", Порошенком, грошей, було доволі багато накопичено! Але гроші були кинуті на будівництво РАДІАЛЬНИХ доріг, що вели в центральні області України з боку Росії та Білорусі В тому числі і розширення дороги через Чорнобильську зону, по якій півтори машини за добу проїжджали! Зате вона впиралася прямо в білоруський кордон. І , "за дивним збігом обставин" - з білоруського боку, через пустку боліт заповідника, там теж була побудована автомагістраль прямо до нашої чорнобильської зони. За тиждень до вторгнення у прикордонній зоні Білорусі "чомусь" з"явився понтонний міст. Через кілька днів він щез. А у Прип"ять зайшла тихцем ціла бригада - і засіла там в очікуванні сигналу "Ч" І "ЧОМУСЬ" були кинуті величезні гроші на реконструкцію провінційного аеропорту під Херсоном, з якого літали переважно місцеві рейси. І аеропорт став здатен приймать великі транспортники та пасажирські аеробуси... І "ЧОМУСЬ" проти Пашинського та Чорновол, за те що вони вивели з-під удару ЄДИНУ експериментальну батарею "Нептунів", ЄДИНУ експериментальну гаубицю "БОгдана", і 500 комплексів "Стугна" - було порушено кримінальну справу (ракетний удар по місцях зберігання цієї зброї був нанесений по пустому місцю... Запас ракет до "Вільхи" з Радомишля вивезти не змогли - він був знищений ракетною атакою з Білорусі...) І по Кривоносу справу не закрили - за те, що привів у непридатність для вмкористання ЗПП в Жулянах і там не змогли сісти російські транспортники з десантом - а "Блазень" не зміг чкурнуть з країни...
Ще перераховувать? Чи ти "ЗАТКНЕШСЯ", Проси Подоляка - хай за твою брехню платить ПОТРІЙНУ ставку... Однак вона вам не допоможе - "сядуть усе!" На лаву підсудних...
09.10.2024 05:22 Ответить
 
 