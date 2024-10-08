По всем ракетным достижениям Украины должно быть значительно больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский заявил, что по всем ракетным достижениям Украины должно быть значительно больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России.
Об этом президент рассказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Провел сегодня Ставку. Было несколько вопросов, но самое главное - это оружие: производство в Украине, поставки от наших партнеров и наши закупки - везде в мире, где есть снаряды или техника, которые могут укрепить нашу оборону.
Среди определенных ключевых направлений - дроны для нашей армии, и это должно быть такое снабжение, которое не только постоянно увеличивается в объемах, но также эволюционирует, развивается в соответствии с потребностями на войне.
Другое фундаментальное направление - РЭБ, и здесь частный сектор, украинские предприниматели уже существенно помогают Украине, и может быть значительно больше. Мы будем в это привлекать и дополнительные инвестиции партнеров, и в частности на этой неделе будет работа по этому поводу.
Отдельный упор - наша государственная ракетная программа, и по всем ее элементам, и по всем ракетным достижениям Украины должно быть значительно больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России. Результат нужен быстрее. Все соответствующие задачи сейчас на выполнении", - сказал Зеленский.
Текст якось по-дебільному чи то написаний, чи то озвучений..
Ще перераховувать? Чи ти "ЗАТКНЕШСЯ", Проси Подоляка - хай за твою брехню платить ПОТРІЙНУ ставку... Однак вона вам не допоможе - "сядуть усе!" На лаву підсудних...
Все в точку!
Але проблема з цими лохами одна - у них пам'ять на рівні рибки гуппі, 10 секунд, не більше. Ну і методичка від подоляківців замість памʼяті.
Були б ракетні досягнення, не принижувалися б перед НАТО з дозволами всякими. Русня нікого не питає.
У Одеській області пройшли випробування української крилатої ракети: "Нептун" вразив морську ціль, а Турчинов натякнув на міст.
Так забезпечуй «бойову реалізацію»!
Чи це хтось сторонній має робити, а ти будеш лише ритикувати?
Тому краще б мовчав.
- Сыначка! Ни в коем случае не иди в армию! Если тебя убьют - кто же будет шестым президентам Украины?!...
Заброньовані українські посадовці можуть й надалі колупатися в дупі та напрацьовувати нові "схеми" без відриву від корита.
Це його ракетна програма?
Не треба писати чого не було сказано.
Абракадабра.
