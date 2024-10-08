По всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що по всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії.
Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Провів сьогодні Ставку. Було кілька питань, але найголовніше – це зброя: виробництво в Україні, постачання від наших партнерів і наші закупівлі – всюди у світі, де є снаряди або техніка, які можуть зміцнити нашу оборону.
Серед визначених ключових напрямів – дрони для нашої армії, і це має бути таке постачання, що не тільки постійно збільшується в обсягах, але також еволюціонує, розвивається згідно з потребами на війні.
Інший фундаментальний напрямок – РЕБ, і тут приватний сектор, українські підприємці вже суттєво допомагають Україні, і може бути значно більше. Ми будемо в це залучати й додаткові інвестиції партнерів, і зокрема цього тижня буде робота щодо цього.
Окремий наголос – наша державна ракетна програма, і по всіх її елементах, і по всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії. Результат потрібен швидше. Всі відповідні завдання зараз на виконанні", - сказав Зеленський.
Текст якось по-дебільному чи то написаний, чи то озвучений..
Ще перераховувать? Чи ти "ЗАТКНЕШСЯ", Проси Подоляка - хай за твою брехню платить ПОТРІЙНУ ставку... Однак вона вам не допоможе - "сядуть усе!" На лаву підсудних...
Все в точку!
Але проблема з цими лохами одна - у них пам'ять на рівні рибки гуппі, 10 секунд, не більше. Ну і методичка від подоляківців замість памʼяті.
Були б ракетні досягнення, не принижувалися б перед НАТО з дозволами всякими. Русня нікого не питає.
У Одеській області пройшли випробування української крилатої ракети: "Нептун" вразив морську ціль, а Турчинов натякнув на міст.
Так забезпечуй «бойову реалізацію»!
Чи це хтось сторонній має робити, а ти будеш лише ритикувати?
Тому краще б мовчав.
- Сыначка! Ни в коем случае не иди в армию! Если тебя убьют - кто же будет шестым президентам Украины?!...
Заброньовані українські посадовці можуть й надалі колупатися в дупі та напрацьовувати нові "схеми" без відриву від корита.
Це його ракетна програма?
Не треба писати чого не було сказано.
Абракадабра.
