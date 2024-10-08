По всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що по всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії.

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Провів сьогодні Ставку. Було кілька питань, але найголовніше – це зброя: виробництво в Україні, постачання від наших партнерів і наші закупівлі – всюди у світі, де є снаряди або техніка, які можуть зміцнити нашу оборону.

Серед визначених ключових напрямів – дрони для нашої армії, і це має бути таке постачання, що не тільки постійно збільшується в обсягах, але також еволюціонує, розвивається згідно з потребами на війні.

Інший фундаментальний напрямок – РЕБ, і тут приватний сектор, українські підприємці вже суттєво допомагають Україні, і може бути значно більше. Ми будемо в це залучати й додаткові інвестиції партнерів, і зокрема цього тижня буде робота щодо цього.

Окремий наголос – наша державна ракетна програма, і по всіх її елементах, і по всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії. Результат потрібен швидше. Всі відповідні завдання зараз на виконанні", - сказав Зеленський.

